Est-ce une montagne ? Un parking à plusieurs étages ? Ou les deux ? Dans les coulisses du sommet audacieux de 225 millions de livres sterling de Shanghai | Architecture

CLa Chine n’est pas étrangère au déplacement des montagnes. Il a rasé des centaines de sommets dans le Gansu pour l’expansion urbaine, détruit des collines dans le Yunnan pour construire des gares ferroviaires et rasé au bulldozer des falaises dans le Hubei pour créer des zones de développement économique. Cette soif insatiable de terraformation est simplement le signe que les autorités font leur devoir envers le Parti communiste. Après tout, le président Mao aimait citer la parabole de Yu Gong, un vieil homme courageux qui décida de creuser, pierre par pierre, deux montagnes qui bloquaient le chemin menant à sa maison, pour illustrer le pouvoir de la persévérance.

« Deux grandes montagnes pèsent comme un poids mort sur le peuple chinois. » Mao a déclaré au congrès national en 1945citant la fable. « L’un est l’impérialisme, l’autre la féodalité. Le Parti communiste chinois a depuis longtemps décidé de les déterrer. Nous devons travailler sans relâche. Depuis, les autorités l’ont consciencieusement pris au mot, pelles à la main.

Le paysage dispose d’une flotte de « lampadaires intelligents », ce qui signifie que vous n’avez pas échappé à la surveillance omniprésente de la ville.

Mais Shanghai semble aller à contre-courant de la tendance. Alors que d’autres régions cherchent la dynamite, cette métropole côtière plate s’emploie à construire de toutes nouvelles collines. Et lorsqu’une ville chinoise comme Shanghai décide de construire une montagne, elle met tout en œuvre.

En regardant vers l’est depuis la rivière Huangpu, à travers le paysage plat et autrefois industriel de Pudong, l’horizon a été fondamentalement modifié. Deux pics pointus se dressent désormais au-dessus de la verdure du parc de l’Exposition universelle, site de l’exposition mondiale de 2010, leurs formes coniques ressemblant au produit d’une éruption volcanique. En vous rapprochant, vous découvrirez deux petites montagnes soigneusement aménagées, culminant à 37 et 48 mètres, plantées de plus de 7 000 arbres et parcourues de sentiers sinueux, de belvédères, de ruisseaux et d’une cascade jaillissante à plusieurs niveaux. Le tout construit au sommet d’un gigantesque parking à plusieurs étages.

Ce qui se cache en dessous… plus de 30 000 tonnes d’acier et de béton ont été coulées pour former la structure. Photographie : Bloomberg/Getty Images

Bienvenue dans les Twin Hills de Shanghai – ou les monts Nipple, comme certains les surnomment. Ce méga-projet de 2,1 milliards de yuans (225 millions de livres sterling) vise à apporter le plaisir de la randonnée en ville, à améliorer le feng shui de la région et à procurer aux citoyens « des sentiments d’illumination et de joie ». Après sept années de préparation, les collines ont finalement ouvert leurs portes ce mois-ci, juste au moment où un typhon frappait. Néanmoins, près de 1 000 personnes ont bravé les pluies torrentielles pour escalader les sommets lors de leur journée inaugurale.

« Les montagnes sont très importantes dans la conception chinoise du paysage », déclare Michel Hössler de Agence Terle cabinet français d’architecture paysagère à l’origine de ce projet improbable. Le mot chinois pour paysage, shanshuiest composé des caractères pour la montagne (山) et l’eau (水). «Nous avons essayé d’introduire ces deux éléments dans notre projet», explique Hössler.

Il me montre des diagrammes du projet gagnant du concours de Ter, illustrant comment l’ancien terrain industriel pollué, qui abritait autrefois une usine sidérurgique, serait balayé en un très grand tas pour former la montagne. « Nous n’avions pas vraiment idée de son niveau », poursuit-il. « C’était un peu fou de proposer une colline sur un site marécageux, mais ça a plu au client. »

Hössler explique que l’inspiration est venue de la façon dont l’autoroute surélevée adjacente – qui se dirige vers l’aéroport en une longue ligne droite – se courbe soudainement en forme de S au coin du parc. « J’imaginais que la colline en était la raison », dit-il, « comme si l’autoroute avait été forcée de contourner la montagne ».

Le sol pollué s’est finalement révélé trop marécageux pour être déplacé – et cela n’aurait pas fait grand-chose d’une montagne. Au lieu de cela, 6 000 pieux ont été enfoncés dans le sol et plus de 30 000 tonnes d’acier et de béton ont été coulées pour former la structure, abritant un parking de 1 500 véhicules dans son intérieur caverneux. Pour faire face aux risques de glissements de terrain dans cette zone sismique, de lourds murs de soutènement en béton sillonnent les pentes, chacun rempli de terre et surmonté d’arbres, d’arbustes et de roches ornementales. Le paysage tente peut-être de simuler la nature, mais une flotte de « lampadaires intelligents » disséminés autour des collines vous rappelle que vous n’avez pas échappé à la surveillance omniprésente de la ville. Vous pouvez appeler la police, à mi-randonnée, en un seul clic.

Des arbres au sommet de colonnes en béton… Le centre commercial montagneux de Shanghai de Thomas Heatherwick. Photographie : China News Service/Getty Images

Le professeur Zhu Yufan, de l’institut d’architecture paysagère de l’université Tsinghua à Pékin, a été chargé de donner au plan des architectes français un aspect un peu plus chinois. Il s’est inspiré des Neuf Pics et des Trois Lacs de Songjiang, un quartier historique au sud-ouest. Considéré comme le berceau culturel de Shanghai, son paysage de rêve a été immortalisé au fil des siècles par les poètes et les peintres. En conséquence, le projet comporte neuf sommets et trois ruisseaux, qui culminent dans un grand lac qui reflète le paysage vallonné – une partie importante de son feng shui. La montagne représente la stabilité, la force et la puissance, tandis que l’eau incarne le flux dynamique de l’économie.

La réaction locale a été mitigée. Comme l’a dit un cynique : « Les responsables du parti de Shanghai voulaient pouvoir voir, depuis leurs maisons, une montagne se refléter dans l’eau, pour assurer leur santé, leur richesse et leur prospérité. » Certains ont qualifié le projet de gaspillage d’argent absurde, d’initiative soi-disant « verte » avec une gigantesque empreinte carbone. D’autres se sont moqués de la maigre hauteur des « montagnes », en plaisantant en disant que les visiteurs devraient apporter une bouteille d’oxygène et des pilules contre le mal d’altitude. Un autre a plaisanté en disant que ce qui se trouve sous le sol est en fait un énorme tas de vélos de location cassés et mis au rebut – un spectacle désormais familier à la périphérie des villes chinoises.

Un peu raide… le complexe d’appartements ‘rock face’ également à Shanghai. Photographie : Quirky Chine/Shutterstock

Les Twin Hills sont peut-être les plus audacieuses, mais ce ne sont pas les premières montagnes artificielles construites à Shanghai. À huit kilomètres de la ville s’élèvent les deux monticules couverts d’arbres du Tian’an Sunshine Plaza, un centre commercial conçu par Thomas Heatherwickdont la première phase a ouvert ses portes en 2022. Suite au succès de son pavillon britannique à l’Expo 2010, conçu comme une cosse hérissée, il a été engagé pour apporter une touche de magie sylvestre à ce centre commercial stéroïdien, qui en fera le « cœur de un quartier qui n’avait pas de cœur auparavant », comme il le dit – ignorant le fait que ses immeubles colossaux ont été construits juste à côté du quartier artistique autrefois animé de la ville.

Les deux monticules en gradins, s’élevant à 60 et 100 mètres, abritent environ 1 000 arbres, chacun emprisonné dans une jardinière en béton au sommet d’une haute colonne en béton, donnant de loin au complexe une apparence de montagne. De près, les arbres ne semblent pas particulièrement heureux sur leurs perchoirs surélevés – et, comme à Twin Hills, la quantité de béton nécessaire pour supporter leur poids et leurs systèmes d’irrigation est énorme. Philip Oldfield, expert en bâtiments de grande hauteur et professeur d’architecture à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, estime que cela prendrait environ 155 ans pour ces arbres afin de compenser le carbone émis lors de la production de leurs jardinières.

Un peu plus au sud, à l’intersection très fréquentée des routes de Changde et de Changshou, se dresse une tentative encore plus saisissante d’amener les montagnes dans la ville. Construit en 2003, le complexe d’appartements Shangqing Garden semble s’être développé sur un escarpement escarpé de 50 mètres de haut, qui éclate du trottoir comme à la suite d’un grand glissement tectonique. De petites fissures apparaissent au bas de la falaise accidentée, qui deviennent progressivement plus grandes et plus uniformes, encadrant les fenêtres des appartements aux miroirs bleus et les unités de climatisation à mesure qu’elles s’élèvent dans la roche. Vous pouvez parfois voir du linge sécher entre les falaises, créant l’impression d’une pile d’ermites troglodytes modernes.

« Cela ressemble à une cicatrice sur le visage d’une personne », a déclaré une habitante, Mme Yang, à la radio nationale chinoise. «Mais je pense que c’est bien. Ce n’est pas dangereux et c’est unique. Je n’ai rien vu de pareil à Shanghai. Une fois de plus, le feng shui a été le principal moteur de ce projet fou : le format montagne est destiné à modérer son « emplacement féroce » – à savoir le carrefour très fréquenté.

Depuis, il est devenu un monument local apprécié. L’association d’alpinisme de la ville a même demandé un jour d’y organiser un concours d’escalade, mais sa demande a été rejetée par la société de gestion du complexe. Probablement pour une bonne raison : des trous commencent à apparaître, brisant l’illusion et révélant que cette puissante paroi rocheuse n’est qu’une coque fragile en fibre de verre.