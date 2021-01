Si vous êtes sur Internet depuis un certain temps ou si vous êtes fan de street art, vous connaissez peut-être Banksy. Ses peintures murales de rue ont une touche très distinctive et sont facilement reconnaissables parmi ses admirateurs. C’est pourquoi, lorsqu’une peinture murale est apparue sur un mur de la ville dans un coin de Hyde Park, à Leeds, des gens se sont demandé: « Est-ce un Peinture murale de Banksy? «

La peinture murale en question a un thème festif. Le personnage vêtu de vêtements du Père Noël est un vendeur de Big Issue. Un admirateur de Banksy et un étudiant de l’Université de Leeds appelé Charlie Simionescu-Marin ont déclaré à Leeds Live que la peinture murale était «très potentiellement un Banksy».

« J’ai supposé que c’était Banksy car l’approche stylistique est similaire – le pochoir est clairement utilisé, les couleurs et les ombres très détaillées, fait référence à des problèmes de société », a déclaré Charlie.

L’élève pense que la représentation du Père Noël en tant que vendeur à gros problème est très profonde et constitue un commentaire sur la société. Le travail est généralement confié aux sans-abri afin qu’ils puissent obtenir un salaire minimum, et dépeindre le Père Noël comme un est frappant à son avis.

Banksy a fait l’actualité dans les années 1990 en tant que graffeur à main levée. Comme il ne s’agit pas entièrement d’une activité légale, Banksy reste insaisissable et son vrai nom un mystère. Ce qui est confirmé, c’est qu’il est un homme d’origine caucasienne, qu’il a commencé sa vie à Bristol, mais a déménagé à Londres dans les années 2000. Son art a toujours des connotations politiques et il est considéré comme un militant des droits par ses adeptes.

Le seul moyen officiel de savoir si une peinture murale a été créée par Banksy est de télécharger l’art sur son compte Instagram officiel, ce qui ne s’est pas encore produit avec la pièce Santa-Big Issue. Bien que son art initial se soit limité à Bristol et plus tard à Londres, ce n’est plus le cas. Ses fans ne doutent donc pas que cela pourrait être Banksy travaillant simplement à Londres.

Revenant à la peinture murale, Charlie a de nouveau souligné à quel point la murale Santa-Big Issue est tout à fait appropriée dans l’environnement socio-économique d’aujourd’hui. Le puissant Père Noël qui a besoin d’un emploi au salaire minimum pour survivre peut également être une version de Rethink. Reskill. Redémarrez. campagne, selon lui.

Il devine que la peinture murale est sa vision de la destruction laissée par le coronavirus pandémie.

Une autre affirmation est venue selon laquelle il y a une étiquette «Marra» près de la chaussure. Alex Marra a été accusé de fraude par beaucoup lorsqu’ils ont tenté d’acheter des tirages originaux de Banksy en ligne.