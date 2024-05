‘Est-ce une farce?’ Les fans de Netflix critiquent la bande-annonce du nouveau thriller de science-fiction avec une star hollywoodienne et disent « ça a l’air horrible »

La bande-annonce d’un nouveau thriller de science-fiction sur Netflix a été qualifiée par les fans d' »horrible » et de « déchets absolus » – malgré le film mettant en vedette une star hollywoodienne de premier plan.

Atlas devrait sortir sur Netflix le 24 mai et est produit par Jennifer Lopez, qui jouera également le rôle principal du film, l’analyste de données Atlas Shepherd.

Lopez produit Atlas par l’intermédiaire de sa société de production Nuyorican Productions et de son accord avec Netflix, où ils produiront une série de films, de séries télévisées, de contenus scénarisés et non scénarisés en mettant l’accent sur le soutien de divers talents de l’industrie.

Atlas se concentre sur une brillante analyste de données avec une profonde méfiance à l’égard de l’intelligence artificielle qui se joint à une mission visant à capturer un robot renégat avec qui elle partage un passé mystérieux.

Mais lorsque les plans tournent mal, son seul espoir de sauver l’avenir de l’humanité de l’IA est de lui faire confiance, indique un communiqué de presse.

Jennifer Lopez joue dans un nouveau film d’aventure de science-fiction intitulé Atlas. L’actrice de 54 ans a été vue pour la première fois dans le film lors d’une bande-annonce Netflix de leurs projets 2024 qui a été partagée jeudi.

Le nouveau film de Lopez, Atlas, fera ses débuts sur Netflix le 24 mai

L’aventure de science-fiction met également en vedette Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla et Mark Strong.

Lopez a déclaré à propos du film : « J’ai adoré le fait qu’il s’agisse d’un grand film d’action de science-fiction, mais à la base, c’est une histoire d’amitié – et une histoire d’amour, d’une certaine manière.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

« Je vois toujours tout comme une histoire d’amour, mais il s’agit d’un autre type d’amour entre deux êtres qui se connectent dans des circonstances désastreuses et s’apprennent mutuellement à être plus humains. »

Netflix a publié une bande-annonce complète d’Atlas le 23 avril, la bande-annonce de près de trois minutes nous présentant aux téléspectateurs un univers technologique très avancé, ainsi que certains des personnages principaux.

Cependant, certains fans se sont plaints du fait que la bande-annonce révèle trop de choses sur le film, tandis que d’autres ont qualifié l’intrigue de « terrible » et de « regarder du pop-corn oubliable ».

Concernant X, plus de 200 fans ont laissé des commentaires sous la bande-annonce posté par Netflix sur son compte officiel en avril.

Une personne a écrit : « Le film a l’air génial, mais ne pourraient-ils pas dévoiler toute l’intrigue, hein », tandis qu’une autre a déclaré : « J’ai l’impression de regarder tout le film. »

Pendant ce temps, certains téléspectateurs se sont montrés un peu plus critiques, l’un d’entre eux fulminant : « Je ne pense pas que le personnage principal ait le charisme nécessaire pour se concentrer sur un rôle aussi lourd en effets spéciaux que celui-ci. Je dirais que c’est une observation de pop-corn oubliable », tandis qu’un autre se plaignait : « Cela a l’air horrible. »

Dans X, plus de 200 fans ont laissé des commentaires sous la bande-annonce publiée par Netflix sur son compte officiel en avril

Un autre a demandé : « Qu’est-ce que c’est, 1999 ? » tandis qu’un troisième a écrit : « Absolument nul, c’est tout ce que je vais regarder, le jeu des acteurs est creux. Difficile d’en regarder même une telle quantité.

Un quatrième téléspectateur a écrit : « Pourquoi, en tant que société, nous continuons à faire cela. Je ne suis pas sûr que je cherchais un film d’action JLo », tandis qu’un critique final a déclaré: « Comme tous les films Netflix, mais sans substance. »

Un fan de Lopez, qui a exprimé son enthousiasme après avoir regardé la bande-annonce, a écrit : « Elle a travaillé comme si le loyer était dû quotidiennement. Je le respecte.

Cela survient après que les fans de Netflix ont qualifié un film de 2024 mettant en vedette Sydney Sweeney et Dakota Johnson de « le plus stupide » qu’ils aient jamais vu, après qu’il ait reçu une nouvelle vie en étant téléchargé sur la plateforme de streaming.

Le film de super-héros de Sony, Madame Web, a été torréfié par les critiques et les fans, qui l’ont qualifié de « gâchis embarrassant » et de « pire film de bande dessinée de tous les temps » lors de sa sortie en salles en février.