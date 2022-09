Est-ce un papillon ou une feuille ? Nous avons la réponse

Il n’y a pas de limite aux surprises de la nature, ni à Internet, mais nous ne nous en plaignons pas. Une vidéo, qui épate les internautes, a fait surface sur Internet. Découvrons ce que c’est.

Un utilisateur a tweeté cette vidéo et a écrit : « Kallima inachus, la feuille de chêne orange, est un papillon trouvé en Asie tropicale. Avec les ailes fermées, il ressemble étroitement à une feuille sèche avec des veines sombres et est un exemple spectaculaire et souvent cité de camouflage.

C’est l’un des trois prétendants au statut de papillon national, avec le Krishna Peacock et l’Indian Jezebel. On l’appelle aussi « feuille morte » et elle change aussi de couleur selon la saison. Cela semble un art, non ?

Kallima inachus, la feuille de chêne orange, est un papillon trouvé en Asie tropicale. Avec les ailes fermées, il ressemble étroitement à une feuille sèche avec des veines sombres et est un exemple spectaculaire et couramment cité de camouflage. https://t.co/Gni6zCMGpn [source of the gif: https://t.co/RSSUeIGwJx] pic.twitter.com/fiooNzm2hZ — Massimo (@Rainmaker1973) 21 août 2022

La vidéo a reçu plus de 3,5 lakh vues et la section des commentaires est remplie de beaux commentaires.

L’un des utilisateurs a dit: “Quoi? Sortir. Est-ce réel? Ce n’est en aucun cas le produit de l’évolution.

Un autre a partagé une photo en gros plan du papillon et a écrit “Incroyable”

Un autre a dit : « Ressemble moins à quelque chose sur lequel je me démène régulièrement !

«Je sais que certains jaïnistes balayent le sol avant de marcher dessus pour écarter tous les insectes afin qu’ils ne marchent pas dessus. Ne pensez pas que j’ai vu d’autres personnes être si soucieuses de ne pas blesser les insectes », a écrit un autre.

Et un autre a dit : « Nous aurions peut-être écrasé l’un d’entre eux devant notre cour », ce qui semble vrai.

Plus tôt, en juin 2021, la même vidéo avait été tweetée par un influenceur mondial Kiran Mazumdar-Shaw.

En tweetant la vidéo, elle a écrit “Le camouflage naturel, un mécanisme de survie” et a reçu plus d’un million de vues.

