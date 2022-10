Est-ce un oiseau qui fume ? Une vidéo d’un oiseau émettant de la fumée par la bouche laisse Internet abasourdi

Pensez à toutes les merveilles et merveilles de la nature et vous en oublierez encore certaines. Ce magnifique oiseau est un exemple parfait d’une telle beauté. Un clip qui fait maintenant le tour de Twitter montre l’ami à plumes émettant de la fumée par la bouche. Avec plus de 280 000 vues, ce que l’on appelle communément «l’oiseau fumeur» attire désormais l’attention des utilisateurs des médias sociaux. L’oiseau blanc à la tête et au cou vert-bleu ouvre la bouche pour siffler plusieurs fois avant d’exhaler un panache de fumée. Cela semble irréel, à moins que quelqu’un ne l’ait vu de ses propres yeux. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux se sont demandé de quelle espèce il s’agissait, s’il était originaire d’un seul endroit ou s’il pouvait être trouvé à différents endroits. Beaucoup ont laissé tomber les noms de différents endroits et ont demandé si cet oiseau pouvait être vu de là. Les amateurs d’oiseaux, en particulier, essayaient de tout comprendre sur cette merveille de la nature. Un utilisateur de Twitter a commenté: “Quelle beauté Imaginez que ces oiseaux exotiques dans les villes urbaines se réveillent chaque matin avec leur son.”

Un autre utilisateur avait une question logique à poser. Le commentaire disait : « Fera-t-il la même chose dans le climat chaud également ? Au cas où non, c’est le temps froid et son manteau de fourrure le garde au chaud. J’ai vu des chiens, des loups souffler de la fumée comme de l’air par la bouche et le nez par temps froid.

Au milieu de toutes les spéculations et devinettes, un utilisateur a eu la réponse sur son origine. Ils ont écrit: «Au fait, c’est le Bellbird à gorge nue. La fin stridente après ses cris ressemble à une cloche, d’où son nom !

Les Bellbirds à gorge nue ont des manteaux différents pour leurs espèces mâles et femelles. Les mâles ont des cotingas blanc comme neige et un visage et une gorge nus bleu-vert. Les femelles, en revanche, ont un visage et un cou vert olive avec un ventre strié et une tête gris-brun. Cela signifie que celui de la vidéo est très probablement un homme. Leur chant ou leur sifflet est un “boink” métallique, explosif et massivement fort. Il est livré depuis des perchoirs élevés dans la canopée des forêts humides. On les trouve exclusivement dans la forêt tropicale atlantique d’Amérique du Sud.

