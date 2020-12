Un poisson rouge est-il le « Loch Ness » d’un petit lac de Caroline du Sud? Ou un petit koi est-il en liberté?

L’identité de ce poisson reste un mystère.

Les agents des parcs et des loisirs de Caroline du Sud ont trouvé ce qu’ils appellent un poisson rouge de neuf livres lors de la pêche électrique pour évaluer la santé d’un lac à Greenville. Un poisson n’a pas simplement flotté vers le haut. Au lieu de cela, il a sauté du lac.

«Cela m’a rappelé quand j’étais enfant, ma mère était enseignante et elle a ramené à la maison un poisson rouge qui se trouvait dans un petit bocal à poissons. Nous l’avons mis dans un plus grand aquarium et nous avons tous les deux été surpris (de) sa taille, «Ty Houck, directeur des voies vertes, des ressources naturelles et historiques du département des parcs, des loisirs et du tourisme du comté de Greenville, a déclaré à USA TODAY.

Ce poisson rouge n’est pas originaire de la région, mais il n’est pas envahissant, a déclaré Houck. Lui et Scott Robinson, qui travaillait avec lui, ont remis le poisson à l’eau après avoir pris quelques photos. En règle générale, ils trouveront des achigan à grande bouche, des crapauds, des crapets rouges et des bouches chaudes, a-t-il déclaré.

«J’ai dit:« Tous les lacs ont besoin de leur propre Loch Ness », a déclaré Houck.

Les deux – avec le fils de Houck et l’ami de son fils – ont trouvé le poisson à la mi-novembre à Oak Grove Lake, a déclaré Houck. Lundi, le département des parcs et des loisirs du comté a publié la photo sur Facebook avec la légende: « Quelqu’un a raté son poisson rouge? »

Mais est-ce vraiment un poisson rouge?

Adam Cohen, responsable de la collection d’ichtyologie au Biodiversity Center de l’Université du Texas, a regardé la photo du poisson et a dit à USA TODAY qu’il pensait que c’était un koi. L’ichtyologie est l’étude des poissons.

Cohen a souligné ce qu’il appelait des barbillons sortant de la bouche du poisson.

Si le poisson est un koi adulte, c’est un poisson relativement petit, a déclaré Cohen. Koi peut atteindre jusqu’à trois pieds, selon le zoo national et l’Institut de biologie de la conservation du Smithsonian.

Il n’est pas impossible pour un poisson rouge d’atteindre neuf livres, mais c’est peu probable, a déclaré Cohen.

« Pour moi, en regardant la photo, je peux dire que ce n’est pas un poisson rouge », a déclaré Cohen en riant. « C’est en fait un koi. »

Il a ajouté: « Il est très courant pour nous de voir ces identifiants manqués dans notre travail. Cet individu a en fait une couleur de poisson rouge standard. Les koi sont extrêmement variables dans leurs couleurs, leur forme et leur taille. Cet individu en particulier ressemble beaucoup à un poisson rouge mangeoire typique. »

Houck a déclaré qu’il avait reçu la vérification que le poisson était en fait un poisson rouge, et a ajouté que le poisson trouvé « n’avait que des nageoires ».