Est-ce un COVID, une grippe ou des allergies ? Comment détecter ce qui vous rend malade

Vous rencontrerez sûrement un certain type de maladie cet hiver, mais comment savoir de quel virus vous avez ? Et comment savoir si ce que vous ressentez n’est que des allergies ? Il est important de le comprendre, car les virus qui causent la grippe, le COVID et le VRS sont tous contagieux, alors que les allergies ne le sont pas et ne nécessitent pas les mêmes précautions de distanciation sociale. (Et oui, les allergies sont encore courantes pendant l’hiver.)

Il est peut-être trop tôt pour dire quelle sera la gravité de la grippe cette année, car la plupart des activités grippales culmine généralement entre décembre et février, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Cependant, on peut s’attendre à une augmentation des cas de COVID et de grippe pendant les vacances, lorsque davantage de personnes se rassemblent à l’intérieur.

Outre la grippe et le COVID, des groupes spécifiques s’inquiètent du VRS. Le Le CDC recommande que tous les adultes âgés de 75 ans et plus et les adultes âgés de 60 à 74 ans qui présentent un risque accru de VRS grave reçoivent un vaccin contre le VRS. Pour les personnes enceintesdes vaccins sont disponibles, ainsi que des produits à base d’anticorps monoclonaux, pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants contre le VRS grave. De plus, le CDC a récemment abaissé la recommandation vaccinale à 50 ans pour le vaccin antipneumococcique, qui vous protège contre une cause fréquente de pneumonie.

Voici ce qu’il faut savoir sur les symptômes de la grippe et du COVID, ainsi que quelques indices à rechercher pour savoir si vous êtes atteint d’un virus plutôt que d’allergies (ou vice versa). Si vous souhaitez en savoir plus, voici notre guide sur les vaccins que les adultes de 50 ans et plus devraient envisager, notre explication sur la façon de commander davantage de tests COVID gratuits et notre aperçu de ce qu’il faut savoir sur les tests à domicile qui détectent le COVID et la grippe. .

Symptômes de la grippe et du COVID : y a-t-il une différence ?

Pas vraiment, selon le Dr Amesh Adalja, expert en maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, qui s’est entretenu avec CNET par courrier électronique fin 2023.

« Il n’existe aucun moyen réel de distinguer le COVID-19 de la grippe sur la base des symptômes cliniques, car ils se chevauchent énormément », a-t-il déclaré. Les symptômes courants du COVID et de la grippe comprennent des maux de gorge, de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires et de la toux. et plus. Le principal symptôme du COVID, à savoir la perte du goût et de l’odorat, est devenu beaucoup moins courant qu’au plus fort de la pandémie.

Il peut y avoir une légère différence dans combien de temps vos symptômes apparaissent après avoir été infecté par la grippe contre le COVID, selon le CDC. Les symptômes de la grippe peuvent apparaître un à quatre jours après l’infection, contre deux à cinq après l’infection au COVID, et certaines personnes peuvent mettre jusqu’à deux semaines pour présenter des symptômes du COVID, selon le CDC. Mais comme la fenêtre moyenne de développement des symptômes est similaire pour les deux virus, vous ne pourrez probablement pas non plus le déterminer sur la base de ce critère.

Le COVID et la grippe sont tous deux responsables de la maladie la plus grave et entraînent des complications dans les mêmes populations : les adultes dans la soixantaine et plus et les personnes plus jeunes souffrant de certaines conditions médicales. Si vous prévoyez de passer du temps avec une personne présentant un risque élevé de contracter un virus, il est particulièrement important de faire preuve de prudence et d’attendre que vous ne soyez plus malade pour la voir face à face.

Si vous présentez un risque plus élevé, vous devriez parler avec votre médecin pour obtenir un véritable diagnostic et un traitement approprié. La grippe a un traitement différent de celui du COVID-19, mais les antiviraux pour l’un ou l’autre doivent être commencés immédiatement.

Et le VRS ?

Le VRS est un virus courant qui ne provoque que des symptômes légers chez la plupart des adultes, comme un nez qui coule, une diminution de l’appétit et de la fièvre. Mais chez les personnes âgées et les jeunes bébés, cela peut provoquer symptômes gravescomme une pneumonie ou des difficultés respiratoires.

Les vaccins contre le VRS sont désormais disponibles pour les personnes âgées et les personnes enceintes, afin de protéger les nouveau-nés une fois nés. Certains nourrissons peuvent également recevoir un anticorps monoclonal comme protection contre le VRS.

Conseils rapides pour vous aider à vérifier s’il s’agit d’allergies ou d’un virus

« Il est très courant que les personnes allergiques pensent qu’elles souffrent d’une série d’infections virales », a déclaré le Dr Geoff Rutledge, médecin-chef de l’hôpital. SantéTapa déclaré à CNET au printemps 2022. Et d’un autre côté, certaines personnes ont signalé des symptômes du COVID-19 provenant de versions plus récentes du virus qui sont généralement liées à des allergies, notamment l’œil rose. Cela peut rendre encore plus difficile la connaissance de ce que vous avez.

Cependant, Rutledge a déclaré que certains symptômes et indices sont « très suggestifs » que vous souffrez d’un virus plutôt que d’allergies saisonnières ou vice versa.

Si tu as de la fièvre, ce n’est pas des allergies

Bien que « fièvre » soit dans le nom, le rhume des foins ne provoque pas réellement de fièvreselon l’American College of Allergy, Asthma and Immunology. Cependant, si vous avez une infection des sinus ou une autre infection bactérienne, cela peut provoquer de la fièvre et peut être provoqué « parfois secondairement » par des allergies, selon Rutledge.

Si vous avez vraiment des démangeaisons, cela pourrait être une allergie

« Les allergies provoquent généralement des démangeaisons aux yeux, au nez ou sur le dessus de la bouche, ce qui n’est généralement pas courant dans les infections virales », a déclaré la Dre Jennifer Bourgeois, experte en pharmacie à Soins uniquesa déclaré à CNET dans un e-mail au printemps 2022. Il est important de noter que même s’il est difficile d’attribuer les symptômes à des variantes spécifiques du COVID-19, certains rapports font état de conjonctivite ou de conjonctivite. oeil rose lié au virus COVID. Les virus et les bactéries peuvent également provoquer des yeux roses, qui à leur tour peuvent provoquer des démangeaisons autour des yeux.

Selon la clinique de Cleveland, autres symptômes Les rhinites allergiques, outre les démangeaisons, comprennent la congestion ; éternuements; maux de tête et douleurs aux sinus ; cernes sous les yeux; augmentation du mucus; écoulement postnasal (mucus s’écoulant au fond de la gorge) ; difficulté à respirer; et de la fatigue ou un sentiment général de malaise.

Faites un test COVID à domicile

C’est assez simple, mais la meilleure façon de savoir si vous avez le COVID-19 est de passer un test à la maisonou un test de laboratoire plus précis dans un cabinet médical. Cela peut être particulièrement important si vous prévoyez de côtoyer une personne plus âgée ou présentant un risque plus élevé de maladie grave due au COVID-19.

La FDA a récemment autorisé un nouveau test à domicile pour le COVID et la grippe, le premier en dehors des règles de commercialisation de l’ère pandémique, et il devrait être disponible vers Thanksgiving. Il existe d’autres tests à domicile sur le marché, comme celui-ciqui peuvent faire la distinction entre le COVID et la grippe et qui disposent d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

En septembre, l’USPS a commencé à proposer quatre kits de test COVID à domicile gratuits aux ménages américains.

Faites le test antihistaminique



Pour les personnes qui souffrent d’allergies saisonnières mais ne savent pas vraiment si cette sensation de congestion vient du même rhume que votre ami a eu ou des allergies familières qui surviennent habituellement à cette période de l’année, Rutledge a suggéré ce qu’il appelle un « essai thérapeutique » consistant à prendre un un antihistaminique en vente libre pour voir si cela soulage vos symptômes.

« Il existe des traitements spécifiques qui ne fonctionnent que contre les allergies », a-t-il déclaré, et les antihistaminiques en font partie. L’histamine est ce que votre corps libère lorsque vous avez une allergie et que votre système immunitaire est activé. Les antihistaminiques agissent en bloquer les effets de l’histamine et aider de nombreux symptômes d’allergies. À ce propos, si vous ressentez des douleurs aux sinus ou des éternuements et que vos symptômes s’améliorent après avoir pris un antihistaminique, on peut dire sans se tromper que vous souffrez d’allergies.

Le pollen est à l’origine des symptômes d’allergie de nombreuses personnes. Pierre Longnus/Getty Images

Traitements COVID, grippe et VRS

Médicaments antiviraux comme Paxlovid peut être prescrit aux personnes âgées et aux jeunes qui présentent un risque plus élevé de contracter une maladie grave à cause du COVID-19. Pour que Paxlovid agisse, vous devez commencer le traitement dans les premiers jours suivant l’apparition de vos symptômes.

Des traitements contre la grippe sont également disponibles pour les personnes à risque plus élevé. Comme pour le COVID, il est important que les personnes à risque commencent à prendre un traitement antiviral contre la grippe. dès que possible.

Quels sont les traitements efficaces contre les allergies ?

En ce qui concerne les allergies, le type de médicament dont vous avez besoin dépend des symptômes que vous présentez.

« Chaque médicament est conçu pour traiter des symptômes spécifiques, il est donc important de trouver le bon médicament en vente libre afin de gérer et de soulager vos symptômes », a déclaré Bourgeois. Par exemple, les antihistaminiques comme Claritin ou Zyrtec sont des médicaments standard contre les allergies, mais vous pouvez également trouver un soulagement grâce à un décongestionnant.

À la rigueur, les médicaments contre la fièvre comme l’ibuprofène pourraient également fonctionner contre les allergies car ils ont des propriétés anti-inflammatoires, a déclaré Bourgeois.

Vous pourriez même essayer d’arrêter les symptômes d’allergie avant qu’ils ne commencent avec un spray nasal de stéroïdes, selon Bourgeois. Ils effectuent le travail avant que vous ne soyez exposé aux allergènes présents dans l’air.

« Il est préférable de commencer le spray nasal de stéroïdes quelques semaines avant la saison des allergies qui déclenche vos symptômes et de continuer tout au long de la saison, car il n’est généralement pas nécessaire d’utiliser le spray nasal de stéroïdes toute l’année », a-t-elle déclaré.

Si vous choisissez de faire un rinçage nasal après l’apparition de symptômes et de mucus, Bourgeois s’est référé au guide du CDC pour le réaliser en toute sécurité avec du matériel stérile.

De nombreuses personnes géreront leurs symptômes d’allergie avec l’aide de leur médecin traitant ou avec le bon médicament, a déclaré Rutledge, et n’auront pas besoin d’une aide médicale supplémentaire. Mais si vos symptômes ne sont toujours pas soulagés et que vous avez effectué un travail de détective pour déterminer la cause de vos allergies, vous pourriez alors être un bon candidat pour tests d’allergie en clinique ou un rendez-vous de suivi avec un spécialiste pour accéder à la source, selon Rutledge.