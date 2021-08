Est-ce un adieu au Pixel 5 ?

À peu près à la même époque l’année dernière, Google a confirmé que les Pixel 4 et Pixel 4 XL, deux appareils qui n’avaient même pas un an, étaient essentiellement retirés du point de vue des ventes. Ils vendaient sur l’inventaire restant, puis passaient aux téléphones à venir, deux téléphones qui ont fini par être le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G.

Avec ces deux appareils approchant également de leur anniversaire d’un an, il semble bien que nous soyons proches de chaque téléphone à court de temps.

Le Pixel 5 est constamment en rupture de stock sur le Google Store et est actuellement répertorié comme cela. Le Pixel 4a 5G est également répertorié comme complètement en rupture de stock pour le moment également. Seul le Pixel 4a non 5G reste avec l’inventaire. Il y a environ une semaine, nous avons demandé à Google si c’était effectivement la fin et qu’ils n’iraient pas aussi loin, nous disant qu’ils prévoyaient de vendre chacun « selon les stocks » et espéraient se réapprovisionner bientôt.

Bien que Google n’en ait pas fini avec ses téléphones à partir de 2020 (pour l’instant), tout le monde pourrait l’être. Leurs détaillants et transporteurs partenaires nettoient presque tous les stocks et commencent à supprimer des listes.

Verizon est complètement épuisé du Pixel 5 dans les deux couleurs. Ils ont également supprimé leur fiche Pixel 4a 5G, comme s’ils n’envisageaient plus de vendre l’appareil. T-Mobile ne vend plus le Pixel 4a 5G. AT&T, pour ce que ça vaut, semble toujours avoir les deux téléphones disponibles.

Des détaillants comme Best Buy avaient encore des stocks limités il y a une semaine, mais leurs listes sont encore plus difficiles à trouver maintenant. Si vous recherchez « Pixel 5 » et accédez à Page de destination Google Pixel de Best Buy, ils ne répertorient plus le Pixel 4a 5G ou le Pixel 5, mais ont plutôt un lien vers le Pixel 4a et un teaser pour le Pixel 6. Le Pixel 5 déverrouillé, une fois que vous l’avez trouvé, est répertorié avec un « Cet élément n’est plus disponible à l’état neuf » note. Le seul Pixel 5 disponible est la version AT&T – celle de Verizon est épuisée. Le Pixel 4a 5G est complètement épuisé dans tous les modèles.

Comme l’année dernière, ce n’est sans doute pas une mauvaise chose si c’est effectivement la fin. Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G se sont toujours sentis comme des téléphones pandémiques, avec des prix plus bas destinés à combler une période où les budgets étaient plus serrés et un argumentaire de vente pour des téléphones à 1 000 $ sonnerait creux. C’étaient tous les deux de bons téléphones – en fait, j’utilise toujours le Pixel 5 après tout ce temps – mais aucun n’a fait avancer la gamme Pixel de Google comme nous nous attendons à ce que le Pixel 6 le fasse.

Pour ceux d’entre vous qui envisagent d’en acheter un avant qu’ils ne soient complètement partis, faites-le en sachant qu’ils ont encore plusieurs années de mises à jour devant eux. Bien que Google ne fabrique ou ne vende peut-être pas plus, ils les prendront pleinement en charge jusqu’en 2023.

Partagez ces réflexions sur le Pixel 5 et le Pixel 4a si vous en avez.