Est-ce un adieu à la démocratie géorgienne?

Ce que nous voyons aujourd’hui en Géorgie, c’est une démocratie brisée. Lorsque le principal chef de l’opposition est traîné hors du siège de son parti sur ordre direct du gouvernement, le pays a dit adieu à la démocratie.

Ce qui s’est passé en Géorgie n’est pas une évolution soudaine. Cela ne cesse de se développer et de s’intensifier depuis que le seul oligarque du pays, Bidzina Ivanishvili – un homme qui a fait fortune en Russie dans les années 1990 – a pris le pouvoir en 2012. À ce moment-là, le succès spectaculaire de la Géorgie dans la lutte contre la corruption, créant une croissance économique et une prospérité accrue – qui a commencé à la suite de la révolution des roses de 2003 – a pris fin.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Ivanishivili, la démocratie géorgienne a été, étape par étape, minée. L’espoir au cours des huit dernières années du régime formel et informel d’Ivanishvili a été que la vision géorgienne d’appartenir à l’Europe, et de ne pas être un satellite de la sphère d’influence post-soviétique de Vladimir Poutine, devrait être plus forte que les instincts autoritaires d’Ivanishvili et de sa Fête de rêve géorgien.

Les chefs de l’opposition ont par le passé été emprisonnés et maintenus en détention, sans procès, mais les réactions de l’Europe ont toujours été fermes et finalement, ils ont été libérés. Les élections ont été manipulées, mais elles ont au moins eu lieu et se sont finalement avérées être un problème pour le parti au pouvoir, ils ont été forcés de truquer les résultats ainsi que de persécuter l’opposition et de réprimer les médias indépendants.

Afin de stabiliser la démocratie et de clarifier la nécessité de l’état de droit, l’UE a proposé une coopération et une relation plus étroite, mais cela n’a pas aidé. Au lieu de cela, le gouvernement géorgien gouverne la loi et bloque la démocratie.

L’UE doit rester ferme, sinon la Géorgie risque de devenir une nouvelle Biélorussie. Il faut d’abord appeler à l’arrêt des brutalités policières contre l’opposition et à la libération immédiate de leur chef, Nika Melia. En outre, il doit également appeler à une enquête indépendante pour examiner la question de l’état de droit au sein des institutions géorgiennes afin de garantir leur indépendance. Une nouvelle mission concernant les droits de l’homme doit être nommée afin d’obtenir un large soutien sur la manière dont ces droits sont défendus et la démocratie sauvegardée.

Si le gouvernement géorgien n’écoute pas, l’UE doit préciser qu’elle mettra fin à l’accord d’association qui est entré en vigueur en 2016 ainsi qu’au régime de voyage sans visa mis en place en 2017. Si le gouvernement géorgien dit adieu à la démocratie. il doit comprendre qu’il dit également au revoir à l’Union européenne.