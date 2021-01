Cette semaine, j’ai appelé la police de Sherbrooke pour confirmer le conte canin humain, car il réverbéré dans le monde entier . Un porte-parole de la police, Martin Carrier, m’a dit que le couple faisait partie d’un petit mouvement de manifestants à travers le pays qui se sont irrités sous les nouvelles restrictions de coronavirus et ont mis leur propre vie et celle des autres en danger.

Des centaines de personnes sont descendues dans la rue en Québec , Ontario , Colombie britannique et Alberta ces dernières semaines. Il y a eu plusieurs manifestations contre le couvre-feu à travers le Québec la fin de semaine dernière – peu de temps après l’imposition du couvre-feu – et la police a distribué 750 contraventions à travers la province, où les amendes peuvent atteindre 6000 $.

L’incident du Québec et d’autres suggèrent que même dans un pays conforme comme le Canada, où l’on adhère généralement aux règles et s’en remet aux autorités scientifiques, certains perdent patience ou se rebellent contre l’ennui, alors même que la pandémie s’intensifie.

Inévitablement, l’histoire de la marche du petit ami a également inspiré quelques tentatives d’humour et d’autres jeux de mots malheureux . Certains ont réfléchi sur Twitter, les bizarreries des relations doivent être respectées. « Complètement stupéfait et étonné que cela se soit produit au Canada et pas ici aux États-Unis, » a ajouté un Américain .

À Windsor, Ontario, la police a dit quatre personnes avaient été citées à comparaître à la suite d’un manifestation contre les nouvelles restrictions pandémiques jeudi. Et fin décembre, à Edmonton et Calgary, des centaines de manifestants démontré contre les règles que certains ont fait valoir qu’ils ont entravé les libertés personnelles.

Si les manifestations ont jusqu’à présent été dispersées et relativement modestes, elles soulignent néanmoins la dissonance cognitive en ce qui concerne la pandémie. Un état de déni semble particulièrement aigu dans certains quartiers du Québec, ma province natale extravertie et amusante, et l’épicentre de la pandémie. Vendredi matin, les 8 878 personnes décédées de Covid-19 au Québec représentaient plus de la moitié des 17 538 décès au pays.

S’exprimant à la fin de l’année dernière dans l’émission de télévision «Tout le monde en parle» Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a blâmé une culture de parti dans la province majoritairement francophone pour la résistance des Québécois aux mesures pandémiques. «Je pense que nous avons un côté latin», dit-il. « Nous aimons faire la fête. »

Les épidémiologistes ont cité d’autres facteurs tels qu’une recherche de contacts inadéquate, la réticence du gouvernement du Québec à fermer des entreprises et une attitude trop laxiste en ce qui concerne la fermeture d’écoles.

Le Québec n’est pas le seul à connaître une poussée de coronavirus. Cette semaine, l’Ontario, la plus grande province du pays, a également augmenté les restrictions avec un ordre de séjour à la maison déroutant. Par exemple, les critiques soulignent que si le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré que les gens ne devraient sortir que pour acheter des choses essentielles comme l’épicerie et faire de l’exercice, la réglementation permet à tous les magasins de rester ouverts s’ils utilisent le ramassage ou la livraison en bordure de rue.

Le couvre-feu au Québec a fait de Montréal, une ville cosmopolite généralement fanfaronne, une ville fantôme.

Dans mon quartier bourgeois-bohème du Plateau-Mont-Royal, qui regorge de cafés et de restaurants branchés, les rues sont en grande partie désertes après 20 heures, sauf la vue des promeneurs de chiens (chiens de tête de la variété à fourrure).