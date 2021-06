L’ancien vainqueur de l’Euro Schmeichel n’a pas été impressionné par l’affirmation de l’UEFA selon laquelle les joueurs voulaient continuer après qu’Eriksen a subi un arrêt cardiaque, insistant sur le fait qu’ils n’avaient pas le choix.

Les Danois ébranlés ont poursuivi l’affrontement plus tard dans la soirée, perdant leur match d’ouverture 1-0 dans une performance naturellement hors de forme.

« En fait, j’ai vu hier une citation officielle de l’UEFA disant qu’ils suivaient les conseils du joueur, que les joueurs insistaient pour jouer – je sais que ce n’est pas la vérité », l’icône de Manchester United a déclaré à ITV.

« Il leur restait trois options : l’une était de jouer immédiatement et de jouer les 50 dernières minutes.

« Le suivant était d’entrer [on Sunday] à midi et terminer les 50 minutes et la troisième option était de déclarer forfait, 3-0.

« Alors, résolvez-le par vous-même. Est-ce le souhait des joueurs de jouer ? Avaient-ils vraiment le choix ? Je ne pense pas qu’ils en aient eu. »

L’illustre fils de Schmeichel, Kasper, qui joue dans le but pour le Danemark, a également critiqué la façon dont les joueurs visiblement contrariés ont été traités – mais a été ravi d’une visite chez Eriksen.

« Nous sommes toujours dans le tournoi », dit-il à DR. « Maintenant, nous devons essayer de voir si nous pouvons gagner cela et le faire pour Christian et le faire pour tous les fans qui se sont assis avec nous et étaient tout aussi impuissants dans la situation que nous.

« Je n’ai aucun doute que cette équipe a l’unité, la force de pouvoir se rassembler et sortir et faire quelque chose de spécial.

« C’était sacrément agréable de le voir sourire et rire, être lui-même et sentir qu’il est là. Ce fut une expérience formidable et quelque chose qui m’a beaucoup aidé. »