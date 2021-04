L’ancien champion des poids welters de ONE Championship et Bellator, Askren, ajoutera le terme de « boxeur professionnel » à son vaste curriculum vitae de sports de combat ce week-end lorsqu’il affrontera le farceur professionnel et la tristement célèbre personnalité d’Internet Paul – mais certains fans sont inquiets pour l’ancien lutteur olympique après son apparition sur les échelles.

Askren a enregistré un poids de 191 livres – juste une demi-livre de moins que Paul – mais leur physique n’aurait pas pu être beaucoup plus différent, car le « papa bod » de l’ancienne star des arts martiaux mixtes a fait craindre dans certains milieux qu’il ne l’ait pas fait. pris le combat aussi sérieusement que nécessaire.

Ben Askren – Face-off de Jake Paul. Avec camée robot. Ça se passe. pic.twitter.com/o212vDpdU1 – Ariel Helwani (@arielhelwani) 16 avril 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jake Paul (@jakepaul)

Bien sûr, Askren n’a jamais eu le type de physique de certains de ses pairs les plus sveltes en MMA – mais le fait demeure qu’il est un athlète à la retraite qui est à environ six mois retiré d’une grave opération de la hanche.

Paul, quant à lui, a coupé une silhouette beaucoup plus maigre et méchante sur la balance (où il était bizarrement accompagné d’un robot géant) et a montré sa meilleure impression de Conor McGregor, empruntant le cri de marque de l’Irlandais et le geste de fente à la gorge alors qu’il marchait sur le Balance.

Paul a déclaré à plusieurs reprises dans les médias qu’il se voyait combattre McGregor à un moment donné au cours des 24 prochains mois.

Mais avant que cela ne se produise, il doit d’abord contourner le défi posé par Askren sur le ring samedi soir à Atlanta, en Géorgie – et certains fans en ligne pensent qu’il pourrait faire un travail facile après les preuves des pesées de vendredi.

Mon argent est sur Jake Paul après avoir vu le ventre de bière de Ben Askren à la pesée. A-t-il même fait du sparr? – Eugeńe Araba (@pitchblackkenya) 17 avril 2021

C’est une blague, il n’est même pas en forme bro tu as ce jake – Anthony Pollino (@AtonyNiNo) 17 avril 2021

« Mon argent est sur Jake Paul après avoir vu le ventre de bière de Ben Askren aux pesées. Est-ce qu’il s’est même épargné?« s’est demandé un fan, tandis qu’un autre a trollé Askren, en disant: »Bro, tu aurais dû être en forme pour ce combat. «

Un autre des fans de Paul a dit: « C’est une blague. Il n’est même pas en forme, frère. Vous avez ce Jake.«

Le soutien en ligne de Jake Paul n’est pas entièrement unanime, cependant, certains autres soulignant qu’Askren n’a jamais eu le type de physique musclé qui pourrait faire la couverture du magazine Men’s Health – mais qu’il reste plus que capable de décrocher le poste. fait dans une arène de sports de combat.

Jake Paul: Regardez le gars, il a un ventre de bière … Je veux juste que Ya’ll se souvienne que Ben Askren est un Bellator et One Champion qui a combattu des gars de classe mondiale, était un olympien et apprend aux enfants à lutter. Il a fait carrière chez un papa Bod. – Poke (@Poke_FPS) 17 avril 2021

D’une manière étrange, la façon dont Ben Askren a regardé le face-à-face met une certaine pression sur Jake Paul. S’il perd un match de boxe contre un lutteur avec un remplacement de la hanche et un ventre de bière, sa carrière de fausse boxe est terminée lol. – Donovan Duncan (@ Donnie_MD333) 17 avril 2021

Parce que je suis sur le point de ruiner L’image et le style que tu avais l’habitude d’avoir l’air génial. Mais yo je fais de l’argent, tu vois donc yo monde j’espère que tu es prêt pour moi. pic.twitter.com/AdD3tSfFb8 – Funky (@Benaskren) 16 avril 2021

« Je veux juste que Ya’ll se souvienne que Ben Askren est un Bellator et un champion qui a combattu des gars de classe mondiale, était un olympien et apprend aux enfants à lutter. Il a fait carrière chez un papa Bod», a dit l’un d’eux.

Un autre a déclaré que les empannage dirigés contre Askren après la pesée exercent une pression supplémentaire sur Paul pour qu’il ait l’air impressionnant alors qu’il affronte un vrai combattant pour la première fois de sa carrière de boxeur encore en développement.

« S’il perd un match de boxe contre un lutteur avec un remplacement de la hanche et un ventre de bière, sa carrière de fausse boxe est terminée, » ils ont écrit.

Quoi qu’il arrive sur le ring samedi soir, Paul a prouvé qu’il pouvait déployer convenablement son public important dans la sphère de la boxe, et c’est quelque chose qui intéressera toujours les promoteurs de combat qui cherchent à gagner rapidement de l’argent.

Mais il reste à voir exactement quelle lumière nous allons regarder sur l’apprentissage de Jake Paul dans les sports de combat dimanche matin une fois que la poussière sera retombée de ce qui devrait être un huit tours extrêmement rentable, mais peut-être sans athlétisme sur le ring.