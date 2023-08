Est-ce qu’il rentre à la maison ? L’Angleterre cherche à ramener le trophée de la Coupe du monde dans le berceau du football

SYDNEY – Le cri de ralliement « It’s Coming Home » est à un match de la réalité et de la fin de la sécheresse de 57 ans en Angleterre dans le football mondial.

Le trophée de la Coupe du monde peut revenir ce dimanche dans le berceau du football pour la première fois depuis 1966. Mais si cela se produit, le retour en Angleterre se fera avec l’équipe nationale féminine et non masculine.

Les Lionnes se sont frayé un chemin vers leur premier match pour le titre de la Coupe du monde féminine, dimanche contre l’Espagne (la couverture commence à 5 h HE avec coup d’envoi à 6 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ). Il s’agit de la première finale 100 % européenne depuis 2003, lorsque l’Allemagne avait battu la Suède.

Ce fut une course magique pour les deux équipes : l’Angleterre est au sommet du jeu mondial depuis qu’elle a remporté le Championnat d’Europe l’été dernier, et l’Espagne dispute sa première finale il y a moins d’un an depuis que 15 joueurs ont quitté l’équipe en signe de protestation.

Mais l’Angleterre était censée être là, et partout dans le monde, dans les pubs et lors des soirées de visionnage, les supporters anglais ont chanté « It’s Coming Home », le rappel involontaire que l’équipe de football n’a pas remporté la Coupe du monde depuis 1966. L’équipe masculine a été la gagnante cette année-là, et l’apparition des Lionnes dans le match pour le titre de dimanche est la première finale de l’Angleterre depuis 57 ans.

Le retour de l’Angleterre sur le devant de la scène a été dirigé par l’entraîneur Sarina Wiegman, qui a été embauchée fin 2021 en tant que premier manager non britannique de l’équipe. Wiegman est maintenant de retour dans sa deuxième finale consécutive et est la seule entraîneure de l’histoire du tournoi à avoir emmené deux nations en finale.

Wiegman était entraîneur des Pays-Bas lorsque les Néerlandais ont perdu 2-0 contre les États-Unis en 2019.

« Chaque étape a été vraiment, vraiment difficile. Mais encore une fois, nous trouvons un moyen », a-t-elle déclaré. « Et je pense que les adversaires, le jeu féminin a tellement grandi qu’il est vraiment difficile de passer. Je sais donc que c’est très, très spécial et c’est aussi ce que je ressens. »

Aperçu de l'Espagne contre l'Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

Wiegman est après son deuxième trophée majeur à la tête de l’Angleterre après avoir guidé les Lionnes vers leur premier championnat d’Europe l’année dernière.

L’Angleterre vient de remporter une victoire 3-1 sur l’hôte australien en demi-finale, le deuxième match consécutif joué sans la meilleure marqueuse Lauren James. Elle a été suspendue contre la Colombie et l’Australie pour avoir piétiné un joueur nigérian à la suite d’un tacle en huitièmes de finale.

La joueuse de 21 ans a inscrit trois buts et trois passes décisives dans cette Coupe du monde et s’est excusée auprès de ses coéquipières pour le jeu d’une fraction de seconde sur le terrain qui a forcé l’Angleterre à se frayer un chemin à travers le tournoi sans le milieu de terrain de Chelsea.

L’Espagne, quant à elle, a défié les attentes de la Coupe du monde en atteignant la finale malgré une quasi-mutinerie des joueurs l’automne dernier. L’Espagne a vu 15 joueurs quitter l’équipe nationale en raison de problèmes de santé mentale. Les joueurs ont appelé la fédération à créer un environnement plus professionnel.

Trois de ces joueurs — milieu de terrain Aïtana Bonmati , l’attaquante Mariona Caldentey et la défenseure Ona Batlle — se sont réconciliées avec la fédération et sont de retour pour le tournoi. Jorge Vilda a remercié la fédération pour son soutien à l’entraîneur à plusieurs reprises pendant le tournoi, et ses joueurs ont déclaré qu’ils étaient concentrés sur le présent.

L’Espagne a gagné sa place en finale avec une victoire 2-1 contre la Suède mardi. Salma Paralluelo a mis fin à une impasse sans but avec un but à la 81e minute. Après l’égalité de la Suède, Olga Carmona a marqué le vainqueur du match dans la dernière minute du temps réglementaire.

Au début des entraînements vendredi, Paralluelo, 19 ans, a été soignée pour ce qui semblait être une crampe à la jambe gauche. Également absent, l’attaquant Alba Redondo, qui roulait sur un vélo stationnaire sur le côté.

« Nous avons toute l’équipe prête pour la finale. Nous allons être prêts à 100%, tout le monde est prêt pour le match. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter », a déclaré Batlle.

En plus du but décisif contre la Suède, Paralleulo a marqué le vainqueur des prolongations contre les Pays-Bas en quarts de finale.

« Je joue contre elle tous les jours à l’entraînement. Je savais de quoi elle était capable avant ce tournoi, donc en la voyant si bien pour l’Espagne, je l’ai vu à l’entraînement », a déclaré l’Anglaise Lucy Bronze, coéquipière de Paralleulo dans le club espagnol de Barcelone. Neuf des joueurs espagnols font partie de l’équipe de Barcelone. , ainsi que deux des Lionnes.

L’Espagne n’a pas vu de jeu régulier pendant la Coupe du monde de la part de la double vainqueur du Ballon d’Or Alexia Putellas, qui s’est déchiré le LCA avant le Championnat d’Europe 2022 et est toujours en forme. Mais le jeu de Bonmati a aidé en son absence.

La Roja ont également la possibilité de remporter un nouveau trophée, après que l’équipe masculine ait remporté la Coupe du monde en 2010. Les Espagnoles n’ont jamais remporté de tournoi majeur.

« Maintenant, nous avons la chance de le faire », a déclaré Bonmati. « C’est magique. Unique. »

Reportage de l’Associated Press.

