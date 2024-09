« Est-ce qu’il me cherchait dehors ? » : les œuvres d’art qui aident les enfants adoptés à se sentir vus | Art et conception

jeEn 1962, alors que l’artiste Mary Husted avait 17 ans, elle tomba enceinte de son fils, Luke. Elle n’était pas mariée au père et, comme il n’était pas considéré comme socialement acceptable pour elle d’élever seule l’enfant, elle a été forcée de le donner en adoption dix jours seulement après sa naissance. Pour conserver sa mémoire, elle le dessinait chaque jour : capturant chaque cil et chaque mèche de ses cheveux ; comment il a dormi et a imprimé sa tête sur son oreiller. «Ils étaient tout ce que j’aurais de lui», m’a-t-elle dit.

Près de 30 ans plus tard, Husted – désormais mariée deux fois et mère d’une famille adulte – est revenue aux dessins pour inspirer sa peinture de 1991, Dreams, Oracles, Icons, un collage doré représentant un nouveau-né en position fœtale dans un nid à côté d’une mère tenant un oiseau dans ses bras. Husted a inscrit le tableau dans la collection d’art féminin du Murray Edwards College de Cambridge, qui abrite la plus grande collection d’art réalisé par des femmes en Europe. Ce serait pour le public, pour les mères qui pourraient comprendre sa situation et, qui sait, « là-bas s’il [Luke] me cherchait toujours ».

En 2007, les lois sur l’adoption ont changé. Luke cherchait sa mère et l’a trouvée via le site Web du collège. Depuis, mère et fils sont en contact quotidien.

J’ai entendu l’histoire de Husted pour la première fois au Exposition Real Families au Fitzwilliam Museum de Cambridgeorganisé par une psychologue familiale, Susan Golombok. Lorsque j’ai récemment commencé à le partager sur mon Instagram, les commentaires et les messages m’ont stupéfié. Les gens ont écrit en profondeur sur ce qu’ils ressentaient en voyant et en comprenant les dessins. Ceux qui avaient été adoptés ont déclaré que l’histoire de Husted les avait amenés à réévaluer le récit qu’ils s’étaient toujours raconté : se sentir indésirable dès la naissance. Certains ont eu envie de tendre la main.

Voir cela m’a fait réaliser l’invisibilité de tant d’histoires, en particulier celles centrées sur les femmes et la maternité. Mais cela m’a aussi montré le pouvoir de l’art en tant que langage global : un outil efficace qui peut parler à n’importe qui et donner au spectateur le sentiment d’être vu. Faire quelque chose, même si c’est juste pour vous-même, peut être un moyen de faire entendre votre voix – surtout quand vous avez l’impression que la société est contre vous – et de promouvoir la visibilité des communautés marginalisées.

Cette semaine, j’ai parlé aux membres de Mujeres con Capacidad Sololá (« Femmes dotées de capacités »), une organisation basée au Guatemala créée en 2018 pour autonomiser les femmes et les filles handicapées. Leurs projets de musique, de théâtre, d’arts visuels et de narration leur permettent de s’exprimer, de créer quelque chose de positif et, comme me l’a dit un membre, « nous aident à comprendre les expériences des gens ».

Guardianas de la Diversidad du collectif guatémaltèque Mujeres con Capacidad

Ils l’appellent « Artivisme » – l’art comme activisme et résistance, pour rendre visibles les luttes et les obstacles auxquels les femmes sont confrontées au quotidien. « Il existe des identités spécifiques qui ne sont pas représentées dans les médias, il est donc important que nous les représentions de manière digne – et que les femmes elles-mêmes fassent partie du processus de création. » Ils travaillent ensemble pour faire des « images collectives » car, comme ils me le disent, « nous vivons tous la même chose ». Actuellement exposée à l’organisation est une galerie de portraits peints en roses, jaunes et bleus.

Récemment, le centre a publié une autre édition de sa bande dessinée Guardians of Diversity, composée d’informations recueillies à partir d’histoires réelles de membres. Il regorge d’images et de textes vibrants, rappelant des scénarios quotidiens pour les femmes handicapées, depuis le fait d’être en fauteuil roulant jusqu’à la déficience auditive. La lecture de ces histoires, me racontent les membres, les remplit de fierté.

Mais la bande dessinée aide également sur le plan pratique, car ses histoires s’inspirent de leurs expériences de vie quotidiennes. Une membre m’a dit que lorsqu’elle avait commencé son cycle menstruel, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. « Personne ne m’en a parlé. Je pensais que j’allais mourir, je ne savais pas que c’était arrivé. La bande dessinée l’a aidée à se sentir informée sur son corps : « Ce sont nos propres histoires et les histoires que nous avons vécues en tant que femmes handicapées. »

L’art – qu’il soit regardé ou réalisé soi-même – est un outil permettant de raconter des histoires si souvent cachées. Que l’œuvre soit destinée à vous-même, à votre communauté ou au mur d’une galerie, le processus de création artistique peut être une forme d’autonomisation. Dans le cas de Husted, cela lui a donné de l’autonomie alors que la société estimait qu’elle n’en avait pas. Pour Mujeres con Capacidad Sololá, il fournit des informations belles et pratiques qui permettent aux gens de se sentir vus. Dans un monde qui peut faire taire les femmes, il est important que nous nous sentions en confiance pour raconter nos histoires. Vous ne savez jamais qui pourrait voir l’œuvre ni ce qu’elle pourrait vous inspirer.