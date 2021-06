« Est-ce qu’être stupide est un délit passible d’arrestation? »: Une rangée éclate après qu’une femme a été ARRÊTÉE pour avoir causé un carambolage sur le Tour de France (VIDEO)

Dans des images devenues virales depuis, une spectatrice du premier jour du Tour de samedi a provoqué un grave accident à l’avant du terrain lorsque le coureur allemand Tony Martin a percuté une pancarte qu’elle tenait et qui disait « Mamie et grand-père » écrit en allemand, incitant Martin à s’écraser et à faire tomber des dizaines de coureurs dans le peloton derrière lui entre Brest et Landerneau.

La collision a entraîné un retard important dans la course, car les coureurs ont été contraints de se démêler et de faire face à des blessures mineures et à des dommages dus aux impacts sur leurs vélos. Huit cyclistes ont été soignés par le médecin officiel du Tour de France, tandis qu’un – Jasha Sutterlin – a été contraint de se retirer complètement de la course.

Il a également été signalé que plusieurs spectateurs ont été blessés.

Un fan vient de provoquer une chute MASSIVE au tout début du Tour De France 😬 pic.twitter.com/6q5TwQRBdU – Blake Harms (@wxblakeharms) 26 juin 2021

Le pire accident du Tour de France que j’aie jamais vu pic.twitter.com/1jngQE1pYg – daniel mcmahon (@cyclingreporter) 26 juin 2021

Les autorités françaises ont ensuite lancé une chasse à l’homme pour le spectateur en question alors que les médias rapportaient qu’ils pourraient encourir jusqu’à un an de prison pour avoir causé l’accident.

Mercredi, la police a fait une percée lorsqu’une Française de 30 ans anonyme s’est présentée aux autorités de Landerneau, en Bretagne – la région qui a accueilli les quatre premières étapes du Tour.

« La femme a été formellement identifiée et elle a été placée en garde à vue il y a quelques minutes« , a déclaré à l’AFP une source de la police française, tandis qu’un procureur de la République de Bretagne a également confirmé qu’un suspect était en garde à vue.

Il semble également que la femme puisse faire face à un champ de mines juridique lié à l’incident, les organisateurs du Tour de France s’étant engagés à engager une action civile contre elle parallèlement à l’affaire pénale.

Pas sûr qu’être un peu idiot soit un délit passible d’arrestation – Star Wars 1312 (@foxalive555) 30 juin 2021

Le cyclisme doit mettre le pied sur le ballon ici. La femme était stupide / ignorante et s’est trompée, mais voulons-nous vraiment qu’elle soit poursuivie (pour quoi et combien?) Un peu d’éducation et une conversation sévère aussi suffiront sûrement. La tournée continue, c’est toujours le cas, c’est maintenant une nouvelle ancienne – sussexfox (@sussexfox1) 30 juin 2021

Assez sûr que la négligence est un crime. – Allez, préparez-vous ! (@DTMucha) 30 juin 2021

« Nous poursuivons cette femme qui s’est si mal comportée», a annoncé le directeur adjoint de la Tour Pierre-Yves Thouault après l’accident.

« Nous faisons cela pour que la petite minorité de personnes qui font cela ne gâche pas le spectacle pour tout le monde, » il ajouta.

Selon la police samedi, ils ont l’intention d’inculper la femme de « blessure non intentionnelle à court terme résultant d’un manquement manifestement délibéré à une obligation de sécurité ou de diligence« .

L’incident a également déclenché un débat plus large sur la sécurité de la course et sur la façon dont un membre du public pourrait se rapprocher si près de la tête du peloton lors de l’événement cycliste le plus célèbre au monde.

L’arrestation du suspect a également suscité un autre débat furieux en ligne sur la question de savoir si l’incident devait être considéré comme criminel ou simplement comme un accident.

« Pas sûr qu’être un peu idiot soit un délit passible d’arrestation« , a fait valoir une personne sur Twitter.

« Le cyclisme doit mettre le pied sur le ballon ici », a déclaré un autre appel à la clémence. « La femme était stupide et ignorante et s’est trompée, mais voulons-nous vraiment qu’elle soit poursuivie, et pour quoi et combien ?

« Un peu d’éducation et une conversation sévère aussi suffiront sûrement. »

« Il est presque certain que la négligence est un crime » a contré un autre.