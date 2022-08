Est-ce qu’Eden Hazard, Christian Pulisic, Marcus Rashford et d’autres ont besoin de trouver de nouveaux clubs avant la Coupe du monde ?

La nouvelle saison n’avait même pas commencé avant que les managers expriment leurs inquiétudes concernant la Coupe du monde au Qatar en novembre et son impact sur le marché des transferts.

“Les joueurs sont déjà très concentrés sur cette Coupe du monde, ce qui est une bonne chose car ils sont en forme et prennent soin d’eux”, a déclaré le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, le 5 août. “C’est aussi une mauvaise chose. Ils sont concentré sur la coupe du monde et pas ici [on their clubs]. Une partie d’entre eux, j’ai l’impression, pense déjà à novembre.”

Une semaine plus tard, l’entraîneur-chef de Tottenham, Antonio Conte, s’est joint à nous. “Chaque saison, il y a des objectifs différents ; cette saison, il y a la Coupe du monde”, a déclaré l’Italien. “Beaucoup de joueurs demandent à jouer régulièrement pour donner [them] plus de temps pour jouer à des jeux.”

Si la “bataille du pont” de dimanche est quelque chose à dire, Tuchel et Conte sont rarement d’accord sur grand-chose de nos jours, alors peut-être devrions-nous tous en prendre note cette fois. Il reste moins de 100 jours avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Dans une saison typique, lorsqu’un tournoi international aurait lieu en juin et juillet, la fenêtre de transfert de janvier mettrait en vedette des joueurs reconsidérant leur avenir et évaluant les mouvements à court terme alors que la course pour rester pertinent pour leur pays s’accélère.

Certains sentent que l’horloge tourne plus fort que d’autres. À quinze jours de la fin de cette fenêtre de transfert, les joueurs en marge de la première équipe du monde entier se demanderont s’ils doivent rester patients et attendre leur chance, ou faire pression pour que leurs rêves de Coupe du monde restent vivants. ESPN se penche sur certains de ceux qui sont confrontés à l’énigme du Qatar.

Les signes avant-coureurs sont là depuis un moment. Chelsea a signé Raheem Sterling, a raté de peu Raphinha à Barcelone et essaie toujours de décrocher au moins deux autres joueurs attaquants avec deux offres rejetées pour Anthony Gordon d’Everton et les pourparlers se poursuivent sur Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone.

La mise à niveau généralisée recherchée à ces postes – en particulier après avoir permis à Romelu Lukaku et Timo Werner de partir – suggère que Pulisic a une bataille pour être bien plus qu’un joueur d’impact à Stamford Bridge cette saison. Il a participé aux deux premiers matchs de Chelsea, mais uniquement depuis le banc, jouant un total combiné de 30 minutes. Une continuation peut suffire, bien sûr, étant donné qu’il est un partant garanti pour l’USMNT en novembre, et il y a même un argument selon lequel un temps de jeu limité le gardera frais pour le Qatar.

Pulisic a également deux ans sur son contrat avec Chelsea, donc la situation pourrait être réexaminée après le tournoi ou l’été prochain – mais une offre de football en équipe première dans un club progressiste peut avoir un attrait pour les Blues et le joueur. L’enquête de prêt de Manchester United pour Pulisic pourrait donc changer la donne. Il reste à voir si Chelsea serait prêt à lui permettre de rejoindre un rival national – Newcastle, la Juventus et l’Atletico Madrid surveillent également la situation – mais United peut au moins offrir le football européen sans le bouleversement de déménager dans un autre pays trois. mois avant la Coupe du monde.

Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi font face à des circonstances différentes en ce qui concerne leurs équipes nationales, mais les deux ont besoin de minutes constantes pour Chelsea. (Photo de Kevork Djansezian/Getty Images)

En tant qu’autre ailier regardant le club poursuivre des joueurs à ses postes, Hudson-Odoi est dans un état similaire à Pulisic à Chelsea – mais sous une pression beaucoup plus grande en termes de place internationale. En fait, il y a peu de chances que le joueur de 21 ans se fraye un chemin dans les plans de l’Angleterre, étant donné que sa dernière sélection a eu lieu en novembre 2019.

Mais une lueur d’espoir pour Hudson-Odoi viendra de Gareth Southgate ayant une équipe élargie de 26 joueurs à choisir, et le manager est également connu pour sélectionner des joueurs en forme, donc une course fulgurante dans les deux prochains mois pourrait donner l’ailier un peu d’espoir. Chelsea préférerait actuellement un prêt plutôt qu’un transfert permanent, cependant, Newcastle et Aston Villa parmi de nombreuses équipes ayant enregistré un intérêt.

Gallagher a excellé en prêt à Crystal Palace la saison dernière et a fait irruption dans la configuration senior de l’Angleterre en faisant quatre apparitions au cours de la campagne, dont la dernière est survenue lors de leur dernier match – une défaite 4-0 à domicile en Ligue des Nations contre la Hongrie en juin. Pourtant, il y a une forte concurrence pour les places dans l’équipe de Southgate, et Gallagher est un outsider pour faire les 26 derniers dans tous les cas, et encore moins s’il ne joue pas régulièrement à Chelsea.

Le joueur de 22 ans a été présenté comme remplaçant lors des deux premiers matchs de Chelsea en Premier League, des apparitions qui n’ont totalisé que sept minutes. Crystal Palace et Newcastle font partie des clubs désireux de Gallagher s’il devenait disponible, mais l’entraîneur-chef Thomas Tuchel est un fan du milieu de terrain et la situation a été potentiellement compliquée par une blessure à N’Golo Kante. Le vainqueur de la Coupe du monde de France a été remplacé lors du match nul 2-2 de dimanche contre Tottenham avec un problème aux ischio-jambiers et un long séjour sur la touche rendrait Chelsea encore moins enclin à se séparer de Gallagher.

Alonso voulait déménager à Barcelone depuis des mois. Les problèmes financiers persistants du club catalan, ainsi que les querelles avec Chelsea au sujet des frais de transfert, ont été des facteurs contributifs majeurs, mais l’arrière gauche pousse également parce qu’il a une réelle chance de faire partie de l’équipe d’Espagne pour le Qatar. Le patron de l’Espagne, Luis Enrique, a laissé Alonso hors de son équipe en novembre dernier, déclarant: “Je dois admettre que c’est la fois où j’ai été le plus injuste avec un joueur, dans ce cas Marcos Alonso parce que pour ce qu’il avait fait lors des matchs précédents, il méritait être ici et même commencer.”

À l’époque, Enrique avait opté pour Jose Gaya et Jordi Alba comme options d’arrière gauche préférées, Alonso luttant pendant des minutes à Chelsea. Cependant, une fois que Ben Chilwell a subi une grave blessure au genou, Alonso était un habitué pendant la seconde moitié de la campagne à Stamford Bridge, remportant les rappels de 31 ans pour les matchs de l’Espagne en mars et juin. Mais le retour de Chilwell, combiné à l’arrivée de 53 millions de livres sterling de Marc Cucurella en provenance de Brighton, signifie qu’Alonso sera à nouveau à la périphérie – un déménagement cet été est vital pour ses espoirs d’aller au Qatar.

Cette Coupe du monde pourrait bien être la dernière d’Eden Hazard, et le joueur de 31 ans voudra éviter les blessures tout en accumulant le plus de temps de jeu possible avant de se rendre au Qatar. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Les trois années de Hazard au Real Madrid ont été un désastre – avec 28 départs en championnat, quatre buts et de nombreuses blessures – mais il y a des signes que sa chance aurait pu changer juste à temps pour entrer dans la Coupe du monde en forme et en forme. Chirurgie en mars pour retirer une plaque de métal insérée dans sa jambe après qu’une cheville cassée a laissé le joueur de 31 ans sans douleur pour la première fois depuis des années.

L’entraîneur belge Roberto Martinez a toujours gardé la foi, malgré les difficultés de Hazard – il a fait trois titularisations en UEFA Nations League en juin – et à Madrid, Carlo Ancelotti a l’intention d’utiliser davantage Hazard cette année. Son poste d’ailier gauche préféré est occupé par Vinicius Junior, mais Ancelotti voit un potentiel dans un rôle de “faux n ° 9” en tant que remplaçant de Karim Benzema.

“Physiquement, il va bien”, a déclaré Ancelotti après que Hazard ait aidé à transformer un déficit 1-0 en une victoire 2-1 lors du match d’ouverture de Madrid en Liga à Almeria. “Je pense qu’il aura des minutes.” Hazard a désespérément voulu ne pas quitter Madrid en échec. Cette saison, il aura l’occasion de changer ce récit, même s’il s’agit d’un substitut d’impact utile, plutôt que de l’homme principal. — Alex Kirkland.

Le problème de Rashford n’est pas qu’il n’a pas assez de jeux, c’est qu’il n’en fait pas assez avec eux. Il a disputé 32 matchs la saison dernière, mais a été abandonné par l’Angleterre avant les internationaux de mars car sa forme ne justifiait pas une place dans l’équipe. Cinq mois plus tard, le problème est toujours le même. Le joueur de 24 ans a été lié à un déménagement au Paris Saint-Germain et bien que United insiste sur le fait qu’il ne le laissera pas partir, il y a un argument selon lequel un changement de décor pourrait lui faire du bien.

Il restera presque certainement à Old Trafford cet été, et avec peu d’autres options dans l’équipe d’Erik ten Hag, il continuera probablement à avoir des opportunités. Ce sera à lui d’en faire assez pour que Southgate le sélectionne pour la Coupe du monde, mais la saison n’a pas bien commencé pour Rashford ou Man United. — Rob Dawson.

Lorsque Conte ne veut pas de joueur, il ne fait généralement aucun doute. Reguilon, qui a fait 67 apparitions pour Tottenham en deux saisons, a été exclu de la tournée de pré-saison du club en Corée du Sud et n’a été inclus dans aucune des équipes de Premier League jusqu’à présent cette saison. Les ailiers de Conte sont essentiels à son système 3-4-3 et il considère son option côté gauche comme une bataille entre Ryan Sessegnon et Ivan Perisic, ce dernier étant arrivé en transfert gratuit de l’Inter Milan cet été.

Les Spurs planifient également l’avenir avec Destiny Udogie, 19 ans, arrivant pour un montant initial de 15 millions de livres sterling avant d’être prêté à l’ancien club Udinese. Reguilon a été lié à un retour en Espagne – sa dernière sélection internationale est survenue en septembre et seule une action régulière pourrait le voir revenir en force.

Ndombele est un long shot pour l’équipe de France. Sa dernière sélection a eu lieu lors d’une victoire 2-0 en qualifications pour la Coupe du monde contre le Kazakhstan, et depuis lors, il a été gelé par Conte et envoyé en prêt à Lyon. Le joueur de 25 ans n’a sûrement pas d’avenir aux Spurs tant que Conte est à la barre, mais un problème avec son éventuel départ est la détermination de Tottenham à récupérer la majorité des 53,8 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Lyon pour le signer il y a trois ans. Naples semble être sa destination la plus probable – un sort positif en Serie A pourrait le repousser dans la pensée de l’entraîneur français Didier Deschamps pour le Qatar.

Le transfert de Vestergaard à Leicester depuis Southampton n’a pas fonctionné comme il l’aurait souhaité. Les Foxes ont payé 15 millions de livres sterling pour le signer l’été dernier, mais le défenseur central n’a commencé que six matches de championnat après avoir été un habitué des Saints. Maintenant, Vestergaard cherche à s’éloigner du club au milieu des inquiétudes quant à sa place dans la formation de départ du Danemark après avoir joué un rôle clé dans leur parcours vers les demi-finales de l’Euro 2020 l’année dernière.

Leicester n’a fait qu’une seule signature estivale à ce jour – le gardien de but Alex Smithies, 32 ans, sur un transfert gratuit de Cardiff – et est sous pression financière pour lever des fonds via des départs de joueurs avec Wesley Fofana, James Maddison, Youri Tielemans et Jamie Vardy parmi ceux susciter l’intérêt. Un mouvement de prêt peut convenir à toutes les parties, mais Vestergaard pourrait être entraîné dans ce qui ressemble à une fin frénétique de la fenêtre pour Leicester.