Le prix annuel s’avère presque toujours controversé, bien qu’il y ait peu de débat sur le fait que Dias a connu une saison exceptionnelle après son déménagement de Benfica l’été dernier, aidant City à remporter le titre de Premier League et à remporter la Coupe de la Ligue, assurant des draps propres dans 15 des 32 de Dias. les apparences.

Kane a été impliqué dans beaucoup plus de buts que tout autre joueur, marquant 23 fois pour terminer en tête du classement des buteurs tout en fournissant 14 passes décisives – un décompte qui lui a permis de marquer sept buts devant le meneur de jeu de Manchester United Bruno Fernandes et dix devant l’ancien vainqueur du Soulier d’or. Mohamed Salah et son coéquipier talismanique de Tottenham Son Heung-min.

« Comment a-t-il pu gagner contre Bruno, Kane et [Paul] Pogba ? » a demandé un supporter stupéfait lorsque la nouvelle de la victoire de Dias a éclaté, tandis qu’un autre a été stupéfait : « Kane obtient le soulier d’or et les meilleures passes décisives. Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ? »

D’autres ont souligné que Kane a accompli ses exploits dans une équipe beaucoup plus faible que celle de Dias, tirant son énorme total pour une équipe des Spurs qui a terminé septième, y compris une seconde moitié de saison suffisamment terrible pour faire tomber la hache sur le patron assiégé Jose. Mourinho.

À 24 ans, certains ont suggéré que Dias aurait pu être nommé jeune joueur de l’année. « Kane le méritait le plus, » a soutenu un analyste en herbe.

« Surtout si l’on considère à quel point il était efficace et productif par rapport au nombre de touches qu’il a en moyenne par match. »

La légende de la France et d’Arsenal, Thierry Henry, est le seul joueur à avoir dominé le classement des buteurs de Premier League tout en égalant le record de passes décisives de Kane cette saison, mais cela n’a pas suffi à convaincre un panel d’anciens joueurs, de journalistes et de représentants d’entreprises, y compris Champions. Le vainqueur de la ligue Rio Ferdinand et l’icône de haut niveau Alan Shearer.

« Il est un peu un retour en arrière, pour être honnête », L’expert et ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a expliqué sa sélection de Dias, admettant qu’il avait été en partie influencé par la nostalgie de sa propre approche pragmatique au cours de sa longue carrière en Premier League. « Il aime défendre, aime faire des blocs.

« Maintenant, nous voyons beaucoup de défenseurs qui veulent monter sur le ballon, et il peut le faire et c’est ainsi que le jeu se déroule. Mais parfois, il est agréable de voir quelqu’un qui vous ramène à vous-même lorsque vous jouiez.

« C’est comme ça qu’on associait les défenseurs il y a 10 ou 15 ans en Premier League : s’assurer que vous avez vos draps propres, être très agressif. Il est toujours sur le côté, toujours sur le devant de la scène, cherchant à s’engager avec les gens.

« Et en raison de son âge, il a encore des améliorations à faire. Il a fait un brillant début de carrière en Premier League et je suis sûr qu’il y a plus à venir. »

Carragher et ses collègues évaluateurs ont voté sur une liste restreinte comprenant Kane, Fernandes, Salah, Jack Grealish d’Aston Villa, Mason Mount de Chelsea, Thomas Soucek de West Ham et la star de City Kevin De Bruyne.

Malgré son dernier honneur après avoir remporté le footballeur de l’année de la Football Writers’ Association et le joueur de la ville de la saison, une pièce d’argenterie qu’il a manquée fera sans aucun doute encore mal à Dias.

« Ne s’est pas annoncé à Kai Havertz », s’est moqué d’un fan, faisant joyeusement référence au but du prodige allemand qui a donné la victoire à Chelsea et refusé à Dias et City leur tout premier titre en Ligue des champions samedi dernier.