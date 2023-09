Est-ce que vous louchez en ce moment ? Il est temps de faire vérifier votre vision

Nos cerveaux sont vraiment doué pour s’adapter à des changements de vision progressifs. Vous ne remarquerez peut-être même pas que vous plissez les yeux pour lire des choses jusqu’à ce que vous souffriez d’un méchant cas de fatigue oculaire.

Les examens de la vue ne servent pas uniquement à déterminer la qualité de votre vision. Ils sont également essentiels pour vérifier votre santé oculaire. Optométristes et ophtalmologistes aborder la santé oculaire globale et dépister les maladies oculaires telles que glaucome, cataractes et des cancers rares comme mélanome oculaire. Voyons ce qu’est un examen, ce qu’il fait et à quelle fréquence vous en avez besoin.

A quoi sert un examen de la vue ?

Un examen de la vue comporte deux fonctions principales : évaluer votre vision et rechercher des maladies. Parlons de pourquoi chacun est nécessaire.

Traiter et corriger les problèmes de vision

Un examen complet de la vue comprend généralement un test d’acuité visuelle et un examen de la vue par réfraction. Le test d’acuité visuelle examine votre vision pour chaque œil. C’est celui que tout le monde connaît : votre médecin vous demandera de couvrir un œil et de lire les lettres à l’écran. Un examen de la vue par réfraction consiste à regarder à travers une machine avec plusieurs options de lentilles que vous comparez. C’est ainsi que votre médecin détermine votre prescription.

Des examens de la vue réguliers aident à suivre votre vision au fil du temps. En vieillissant, nos yeux changent, ce qui affecte la vision. Presbytie est la perte naturelle de flexibilité du cristallin de l’œil. Cette condition rend plus difficile la concentration sur des objets proches, comme les livres et les ordinateurs. De nombreuses personnes constatent cette diminution de leur vision au milieu de la quarantaine.

Évaluer les maladies oculaires

Même si vous n’avez pas besoin de lunettes pour fonctionner, vous devez quand même procéder à des examens de la vue réguliers. Non seulement ils vous permettent d’évaluer votre santé oculaire et votre risque de maladies comme la dégénérescence maculaire ou la cataracte, mais ils garantissent que vous recevez le traitement dont vous avez besoin le plus tôt possible avant que votre vision ne soit compromise. Votre médecin évaluera votre risque de problèmes oculaires courants en dilatation de la pupille. Considérez votre élève comme la fenêtre de votre œil ; en agrandissant la pupille, votre médecin peut voir les structures de l’œil.

Les maladies oculaires peuvent présenter peu ou pas de symptômes. Les examens de la vue et les dilatations sont le meilleur moyen de détecter les problèmes et d’élaborer un plan de traitement.

Maladies et affections oculaires votre médecin peut vérifier :

Cataractes : Les cataractes décrivent l’opacification du cristallin. Cela peut survenir avec des degrés de gravité variables, certains étant suffisamment faibles pour ne pas avoir d’impact sur votre vision. Cependant, les cataractes peuvent devenir suffisamment volumineuses pour compromettre votre vision.

: Les cataractes décrivent l’opacification du cristallin. Cela peut survenir avec des degrés de gravité variables, certains étant suffisamment faibles pour ne pas avoir d’impact sur votre vision. Cependant, les cataractes peuvent devenir suffisamment volumineuses pour compromettre votre vision. Glaucome : Le glaucome survient lorsqu’il y a trop de pression de liquide dans l’œil. Cela peut endommager le nerf optique et endommager gravement la vision.

: Le glaucome survient lorsqu’il y a trop de pression de liquide dans l’œil. Cela peut endommager le nerf optique et endommager gravement la vision. Dégénérescence maculaire liée à l’âge : Associée au vieillissement, la DMLA affecte la vision centrale des yeux. La DMLA rend une personne incapable de voir clairement les choses, ce qui affecte sa capacité à effectuer des tâches quotidiennes comme conduire.

: Associée au vieillissement, la DMLA affecte la vision centrale des yeux. La DMLA rend une personne incapable de voir clairement les choses, ce qui affecte sa capacité à effectuer des tâches quotidiennes comme conduire. La rétinopathie diabétique: Un état des yeux qui peut se développer chez toute personne atteinte de diabète de type 1 ou de type 2 et affecte la rétine. Cela peut entraîner une grave perte de vision et la cécité.

Un état des yeux qui peut se développer chez toute personne atteinte de diabète de type 1 ou de type 2 et affecte la rétine. Cela peut entraîner une grave perte de vision et la cécité. Mélanome oculaire: Selon l’American Academy of Ophthalmology, le mélanome oculaire est une forme rare de cancer qui se développe dans le cellules oculaires qui produisent du pigment. Elle survient généralement dans l’uvée ou dans la couche intermédiaire de l’œil. Parce qu’il n’est pas en surface et souvent invisible à l’œil nu, les examens qui dilatent l’œil sont souvent le seul moyen de le détecter.

Des conditions médicales comme diabète ou hypertension artérielle peut affecter votre vision et augmenter votre risque de maladies oculaires. Il est donc important de planifier un examen de la vue régulier pour vous assurer que vous faites les bons choix pour votre vision. Certains médicaments affectent également les yeux.

Productions de mangue/Getty Images

À quelle fréquence faut-il passer un examen de la vue ?

Vous savez probablement maintenant pourquoi les examens de la vue sont importants. Mais à quelle fréquence devriez-vous en planifier un ? Plusieurs facteurs déterminent la fréquence à laquelle vous devez passer un examen de la vue : l’âge, la santé et les antécédents familiaux.

Les directives générales pour les examens de la vue, selon le Association américaine d’optométriesont les suivants:

Moins de 5 ans : Les bébés subissent leur premier examen de la vue entre six mois et un an. Le prochain examen pour ce groupe d’âge devrait avoir lieu entre trois et cinq ans.

: Les bébés subissent leur premier examen de la vue entre six mois et un an. Le prochain examen pour ce groupe d’âge devrait avoir lieu entre trois et cinq ans. 6 à 18 ans : Des examens de la vue annuels sont recommandés pour ce groupe d’âge, car leur vision peut changer à mesure qu’ils grandissent.

: Des examens de la vue annuels sont recommandés pour ce groupe d’âge, car leur vision peut changer à mesure qu’ils grandissent. 19 à 64 ans : Examens de la vue complets annuels en personne, quels que soient les antécédents visuels, la prescription et la santé oculaire.

: Examens de la vue complets annuels en personne, quels que soient les antécédents visuels, la prescription et la santé oculaire. 65+ ans : Des examens de la vue annuels sont recommandés pour les personnes âgées.

Si vous appartenez à l’une de ces catégories mais que vous portez des lunettes de vue, votre médecin vous recommandera de passer un examen annuel, surtout si vous avez une prescription qui doit être renouvelé pour les contacts.

Le c’est la même chose si vous êtes à risque pour des maladies oculaires, vous prenez des médicaments qui affectent votre vision ou vous avez subi une blessure à l’œil.

Facteurs nécessitant des examens de la vue plus fréquents :

Avoir une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact.

Des antécédents familiaux de problèmes de vision ou de maladies oculaires.

Vivre avec une maladie chronique qui augmente le risque de maladie oculaire.

Prendre des médicaments qui peuvent avoir un impact sur vos yeux et votre vision.

Avoir déjà subi une blessure à l’œil ou une intervention chirurgicale à l’œil.

Trop long; tu n’as pas lu ?

Les examens de la vue ne visent pas seulement à corriger la vision avec des lunettes, même si c’est la fonction principale pour de nombreuses personnes. Les examens de la vue sont souvent le seul moyen de détecter et de traiter les maladies et affections oculaires qui autrement ne présentent aucun symptôme. Il est important de suivre vos changements de vision et de détecter les problèmes oculaires avant qu’ils ne surviennent.

Les adultes devraient recevoir un examen complet de la vue au moins tous les deux ans. Les personnes présentant des facteurs de risque de maladies oculaires ou qui portent des lunettes devraient passer des examens de la vue annuels.