Est-ce que vous abusez de vos enfants ? Posez-vous ces 4 questions

« Lorsque nous abusons en tant que parents, cela concerne davantage nous et notre inconfort à entendre notre enfant être malheureux ou à le voir être mal à l’aise », a-t-elle déclaré. « C’est inconfortable pour nous en tant que parents. Alors nous faisons pour eux ou leur donnons, que ce soit dans leur intérêt ou non. »

Exagérer n’est pas la même chose que gâcher, a déclaré Silvers. Gâter concerne les besoins et les désirs de l’enfant, mais abuser consiste à rendre la vie d’un parent plus facile.

« Parfois, il faut faire ce qu’il faut pour traverser les moments difficiles et à long terme qui peuvent se retourner contre nous et nos enfants », a-t-elle déclaré.

« L’abus matériel », ou acheter à votre enfant ce qu’il veut, est la forme d’excès la plus reconnaissable. Mais il existe également un « excès relationnel », dans lequel les parents font plus pour leur enfant que ce qui est réellement nécessaire. Cela peut ressembler à faire la lessive de votre enfant, car vous savez que cela prendra plus de temps ou ne sera pas fait correctement s’il le fait lui-même. Enfin, il y a « l’excès structurel », c’est-à-dire que les parents ont du mal à établir ou à faire respecter des règles.

Il peut être particulièrement difficile de ne pas apaiser toutes les demandes de votre enfant lorsque vous en avez les moyens.

Millionnaire autodidacte et animateur de « Shark Tank » Barbara Corcoran a déclaré à Farnoosh Torabi que ce qui lui tient à cœur, c’est que ses enfants « grandissent et ne soient pas pourris gâtés ».

Corcoran encourage ses enfants à trouver un emploi s’ils veulent acheter quelque chose. « Donner un emploi à un enfant dès son plus jeune âge, plutôt qu’un camp de jour ou autre, est plus important que l’éducation à l’école, pour laquelle les parents sont tout à fait disposés à dépenser une tonne d’argent », a-t-elle déclaré.

Mark Cuban, qui est un milliardaire autodidacte et également juge dans « Shark Tank », a une approche similaire pour s’assurer que ses enfants ne deviennent pas des « idiots ayant droit ». il a dit à Steve Harvey dans un épisode de « STEVE sous surveillance ». Il leur a clairement fait comprendre : « Je ne vous ferai pas de chèques. Vous n’obtenez pas seulement une carte de crédit. Vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez », a-t-il déclaré.

Mark Zuckerberg et Priscilla Chan ont déclaré à Gayle King de CBS qu’ils demandaient à leurs enfants de faire des corvées. Ils emmènent aussi parfois leurs filles travailler. « Mark et moi les emmenons tous les deux au travail, au bureau, pour voir en quelque sorte ce que nous faisons, comment nous contribuons », a déclaré Chan.

Les conseils de Silvers font écho à bon nombre de ces actions. Laisser les enfants accomplir des tâches adaptées à leur développement peut leur enseigner d’importantes leçons de vie, comme comment résoudre des problèmes pour surmonter leurs difficultés. De même, il est utile de fixer des règles spécifiques et de s’y tenir ensuite.

Si vous abusez de vos enfants depuis un certain temps déjà, reculer suscitera une réaction peu recommandable, prévient Silvers. Mais à long terme, cela aidera votre enfant à devenir un adulte responsable et indépendant.

