Est-ce que Virgin est en panne ? Vérifiez le statut de Virgin Media, du haut débit et du mobile

Mise à jour : Le 18 juin vers 23 heures, heure du Royaume-Uni, des rapports indiquant que Virgin Media ne fonctionnait pas ont commencé à apparaître. Downdetector suggère que de nombreux endroits au Royaume-Uni sont touchés, avec des points chauds à Londres, Bristol, Manchester, Liverpool et Leeds. Cependant, certaines zones semblent ne pas être affectées et fonctionner comme d’habitude.

Le problème le plus souvent signalé concerne les problèmes d’accès aux e-mails, mais beaucoup signalent une perte d’Internet ou des connexions plus lentes que d’habitude. Au moment d’écrire ces lignes, Virgin n’a pas encore officiellement reconnu de faute. L’article habituel suit ci-dessous.

Avec des millions de personnes à travers le Royaume-Uni qui dépendent chaque jour des services Internet, la demande sur l’infrastructure qui les fournit est très élevée. Cela signifie également qu’il existe une possibilité très réelle que des pannes se produisent.

De nos jours, votre connexion haut débit est sans doute aussi importante que tout autre service public domestique, donc perdre l’accès en raison de problèmes techniques peut être un sérieux casse-tête. Vierge est l’un des principaux fournisseurs des deux au Royaume-Uni, donc lorsqu’il rencontre des difficultés, les effets peuvent être généralisés. Heureusement, il existe plusieurs façons de vérifier si le problème est dû au service lui-même ou à votre propre matériel.

Si vous décidez qu’il vaut peut-être mieux passer à un nouveau fournisseur, assurez-vous de consulter notre guide des meilleures offres haut débit pour voir ce qui est proposé.

Est-ce que Virgin Media est en panne dans ma région ?

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre connexion haut débit domestique, voici quelques façons de déduire le problème. Tout d’abord, jetez un coup d’œil à votre routeur pour voir s’il y a des voyants clignotants indiquant un problème. Pour être sûr, vous pouvez même essayer de le redémarrer pour voir si cela restaure votre connexion.

Pour vérifier l’état du réseau Virgin, vous aurez, ironiquement, besoin d’une connexion Internet quelconque. Espérons que le service 4G sur votre smartphone fonctionne toujours, sinon vous devrez peut-être appeler un ami ou vous rendre au hotspot WiFi gratuit le plus proche.

Lorsque vous vous connectez, rendez-vous sur État du service de médias vierges page, entrez votre code postal et vous serez informé de tout problème en cours.

Pour vérifier, vous pouvez également utiliser l’un des nombreux vérificateurs d’état tiers, tels que Is It Down Right Now, Is It Down Or Just Me ou Down Detector.

Est-ce que Virgin Mobile est en panne ?

Comme pour le service haut débit, vérifier s’il y a des problèmes avec le réseau mobile de Virgin peut être fait via le

État du service vierge page. De plus, vous pouvez également consulter les sites tiers répertoriés dans la section précédente.

Comment contacter Virgin ?

Une fois que vous avez découvert un problème avec votre service, la meilleure chose à faire est de le signaler immédiatement à Virgin. Cela peut être fait via la ligne du service client au 0345 454 1111 ou en appelant le 150 sur votre téléphone Virgin Mobile. Le centre d’appels fonctionne de 8h à 21h du lundi au vendredi, de 8h à 20h le samedi et de 8h à 18h le dimanche.

Il existe également un service de relais de texte disponible gratuitement au 18001 0800 052 2164, ainsi que la possibilité d’utiliser un interprète en langue des signes.

Si cela ne vous donne pas les réponses dont vous avez besoin, il arrive souvent que la messagerie officielle

Compte Twitter de Virgin Media peut être une autre voie pour résoudre le problème.

