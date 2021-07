Est-ce que Virat Kohli fanboyait sur sa femme Anushka Sharma dans les rues de Londres pour une photo ? | Nouvelles des gens

New Delhi : le joueur de cricket indien Virat Kohli et Anushka Sharma sont actuellement à Londres et explorent les rues pittoresques mais dans leur propre style unique. L’actrice s’est rendue sur Instagram et a partagé des photos à couper le souffle avec une légende amusante.

Anushka Sharma a écrit : J’étais juste en train de caracoler en ville Passer une main dans mes cheveux. Un fan m’a repéré. J’ai obligé pour une photo. Il avait l’air heureux. Tout pour mes fans ! Photo prise par un autre fan – @cloverwootton

Les internautes adorent mon mari Virat Kohli ‘fanboying’ sur sa femme Anushka pour une image. L’actrice a offert une photo de courtoisie à son ami Clover Wootton.

Récemment, le couple a célébré les six mois de leur fille Vamika à Londres avec de superbes photos.

Anushka et sa fille Vamika ont accompagné Virat Kohli en Angleterre, où l’équipe a récemment perdu la finale du Championnat du monde de test contre la Nouvelle-Zélande à Southampton. Team India affrontera désormais l’Angleterre hôte dans la série de tests de cinq matchs qui devrait commencer le 4 août 2021.

Côté travail, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans Zero d’Aanand L Rai, face à Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle produit actuellement le premier film du fils d’Irrfan Khan, Babil, « Qala ». Il sera diffusé sur Netflix.

Virat Kohli et Anushka Sharma ont lancé une collecte de fonds pour les patients atteints de coronavirus et collecté une somme énorme pour les nécessiteux en temps de pandémie.