Les utilisateurs de VENMO ont été bloqués après avoir été empêchés de se connecter et d’effectuer des paiements le 12 septembre 2022.

Les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes avec Venmo vers 12 h 00 HNE.

Venmo est une application de service de paiement pratique

Est-ce que Venmo est en panne?

Venmo, propriété de PayPal, était en panne pour les utilisateurs car ils ont commencé à rencontrer des problèmes avec la fonction de paiement de l’application le 12 septembre.

Ceux qui cherchaient à se connecter, à effectuer des paiements ou à transférer des fonds ont été systématiquement refusés, et une personne s’est plainte : “Je viens de recevoir une notification indiquant que j’ai été facturé 25 $ et que je n’avais pas les fonds suffisants et que je leur dois maintenant 16 $. Que se passe-t-il ?”

Vers 14h15 HNE, un utilisateur a déclaré qu’on lui avait dit que l’application serait réparée dans une à deux heures, mais a ajouté : “Ils ont dit cela aux personnes de ce fil il y a plus d’une heure, donc je ne suis pas satisfait de cette réponse. .”

Les utilisateurs signalent que leur application indique maintenant qu’ils n’ont pas d’argent sur leur compte et qu’ils reçoivent une erreur 503 s’ils essaient de transférer les fonds qui s’affichent.

Selon Downdetector, 45 % des personnes déclarent avoir des difficultés à se connecter à l’application, 37 % déclarent ne pas être en mesure d’effectuer des paiements, 18 % déclarent ne pas être en mesure de transférer des fonds.

Qu’est-ce que Venmo et comment ça marche ?

Connu comme une plate-forme de paiement peer-to-peer, Venmo est un service de paiement mobile appartenant à PayPal.

Venmo peut être utilisé pour envoyer et accepter des paiements vers et depuis des personnes sur l’application.

Au premier trimestre de 2018, le service a traité plus de 159 milliards de dollars de transactions.

Venmo est également utilisé par les entreprises pour payer les employés indépendants.

Est-ce que Venmo a des frais ?

Il n’y a aucun frais pour s’inscrire à l’application et son utilisation est entièrement gratuite, mais il y a certains frais de transaction selon la façon dont vous utilisez l’application :

Transfert instantané gratuit

Les frais de transfert instantané permettent aux utilisateurs de transférer leur argent instantanément de l’application vers leur compte bancaire.

Les frais sont de 25 cents ou de 1% du transfert total, selon le nombre le plus élevé.

Il existe des options de transfert de frais pour les utilisateurs, il suffit de 1 à 3 jours ouvrables pour que l’argent soit transféré.

Frais de traitement des cartes de crédit

Si les utilisateurs décident d’envoyer de l’argent à partir d’une carte de crédit, ils devront payer des frais de traitement de 3 %.

Les frais proviennent des sociétés de cartes de crédit, pas de l’application, et au lieu que Venmo les paie directement, les utilisateurs en couvrent le coût.

Frais marchands

Les frais marchands sont pour ceux qui acceptent Venmo comme mode de paiement dans un point de vente.

Les commerçants finissent par payer des frais de transaction de 30 cents, ajoutés à des frais de 2,9 % sur le total de la transaction.