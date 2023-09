Est-ce que Tyler Stanaland et Alex Hall sortent ensemble ? « Vendre l’OC » Saison 2 – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Vendre le CO les fans ont regardé Tyler Stanaland et Alex HallLa relation de passe d’un flirt amical à une chimie intense après sa séparation d’avec son ex-femme Bretagne Neige. Où en sont-ils maintenant ? Continuez à lire pour plus de détails. Attention : les spoilers de la saison 2 sont ci-dessous !

Que se passe-t-il entre Tyler et Alex sur « Vendre l’OC » ?

La saison 2 se termine avec Tyler, 34 ans, et Alex, 33 ans, s’embrassant dans un bain à remous chez un collègue. Polly BringéLa fête d’anniversaire de après leur connexion est devenue impossible à nier.

«Tu es tellement différent de tous ceux avec qui je suis sorti. Tu es bruyant. Tu as une opinion, » dit Tyler à Alex avant leur baiser torride. « Tu es un cauchemar et j’aime vraiment tout chez toi. »

Alex s’est réjouie de sa relation « mignonne » avec Tyler et a expliqué ce qu’elle ressentait en filmant leur romance naissante.

« Vous pouvez avoir un premier aperçu de ce que nous avons vécu. Je pense qu’une chose à propos de cette série et de ce casting est que nous sommes tous – la plupart d’entre nous – nous portons notre cœur sur nos manches et nous n’avons pas peur de donner. vous les gars, 110 pour cent d’entre nous », a déclaré Alex Divertissement ce soir le 8 septembre, taquinant que leur dynamique « joue dans la saison 3 ».

Tyler et Alex sortent-ils ensemble pour « vendre l’OC » ?

Les deux hommes « naviguent dans leur amitié », a poursuivi Alex, jouant timidement sur leur dynamique.

« Je suis impatiente de voir la saison 3. J’étais très excitée de regarder la saison 2 et nos moments, et toute la saison et, dans l’ensemble, je pense que c’était génial et je pense que notre amitié est mignonne », a-t-elle déclaré. « Nous avons maintenant de petites capsules temporelles, de doux moments. »

Les deux agents immobiliers ont d’abord haussé les sourcils lors de la saison 1 de Vendre le CO quand leur amitié semblait un peu trop chaleureuse au milieu de sa relation avec Brittany, 37 ans. Tyler et le Pitch parfait L’actrice s’est mariée en mars 2020 et a annoncé son divorce en septembre 2022, quelques semaines après la saison 1 de Vendre le CO créé sur Netflix.

« Cette décision a été prise avec amour et respect mutuel. Nous avons réalisé que nous devions prendre du temps et nous assurer que nous vivons chacun notre vie la plus épanouissante et la plus authentique », avait alors partagé l’ancien couple dans une déclaration commune. « Nous avons commencé ce voyage en tant que meilleurs amis et notre relation continuera d’être une priorité non seulement pour nous mais aussi pour notre chien Charlie. Nous apprécions sincèrement votre soutien et demandons le respect de la confidentialité pendant que nous naviguons dans ce nouveau chapitre.

Leur divorce a été finalisé en juillet 2023, selon des documents judiciaires obtenus par Personnes. Le natif de Californie a parlé très ouvertement de sa séparation lors de la saison 2 de Vendre le CO.

« J’ai été marié pendant deux ans et je suis récemment en train de divorcer publiquement. [that’s] toujours en cours de finalisation. Cela prend du temps », a-t-il déclaré lors d’un entretien privé. « C’est difficile et déchirant, mais cela ne doit pas nécessairement être négatif. Je pense qu’il y a une stigmatisation liée au divorce et au changement, selon laquelle tout doit être mauvais, mais ce n’est pas nécessairement vrai.