Est-ce que Transformers One a une scène post-crédits ?

Une chose Transformers 1 Le réalisateur Josh Cooley envisage déjà une suite. C'est compréhensible, car les Robots in Disguise sont une propriété très appréciée. Depuis les années 1980, les fans achètent les jouets et regardent les dessins animés et les films en live-action. Bien sûr, ils voulaient plus de profondeur que les films de Michael Bay, ce qui est le cas de films comme Bourdon a agi comme un correctif de cap.







Paramount Pictures fait les choses différemment cette fois-ci en prenant un nouveau départ. Transformers 1 est une histoire d'origine pour Optimus Prime et Megatron, les présentant comme frères d'armes avant de diriger leurs factions respectives. En tant que tel, les fans qui n'ont pas encore vu le film seraient curieux de savoir s'il y a des crédits intermédiaires ou post-crédits pour taquiner l'expansion de la franchise.





Transformers One a une scène de mi-crédits

Transformers One confirme que B-127 n’est pas encore Bumblebee





Titre du film Score de Rotten Tomatoes Évaluation Metacritic Budget de production Transformers 1 91% 63% 147 millions de dollars

Une fois que le générique commence à défiler pour Transformers 1. Il y a une séquence à mi-crédits qui se concentre sur Keegan-Michael Key dans le rôle de B-127Il ne s’appelle pas Bumblebee dans le film, car il préfère « Badassatron ». Après sa mise à niveau d’Energon et de Cog, il a de nouveaux jouets dans son arsenal. Cette scène le montre retournant auprès de ses anciens amis au sous-niveau 50, où il travaillait auparavant à l’élimination du métal et des déchets. Malheureusement, ses lames ne fonctionnent pas correctement et il ne comprend toujours pas ses nouveaux pouvoirs.

B-127 endommage accidentellement les robots qu'il considère comme ses amis, Steve et AA Tron. Cette scène de gag offre un bref moment de détente comique et montre comment B-127 n'a tout simplement pas pu maîtriser ses changements. Il adore son masque, mais il apprend encore à être une voiture. Il est clair qu'il n'est pas aussi sûr de lui avec ses jouets. Néanmoins, il est sur le point de devenir l'adorable robot jaune déguisé. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'arrêter d'être si maladroit.





Key brille par son esprit, son humour et son énergie affable qui alimentent la transition que Bee fera en temps voulu. Cela confirme à quel point ce nouveau film est une question de plaisir, de blagues et pas nécessairement de l’humour grossier et envahissant des films de Bay. C’est un film très familial. Cela renforce le fait que B-127 est l’enfant idiot du groupe. Une fois de plus, il est une grande partie du cœur et de l’âme du récit.

Transformers One a également une scène post-crédits

Transformers One baptise Megatron et les Decepticons





Il y a également une scène supplémentaire après le générique qui traite du D-16 de Brian Tyree Henry. Lui et ses partisans ont été bannis aux abords de Cybertron. Après que Sentinel Prime l’a marqué du sceau de Megatronus Prime, D-16 grave officiellement le visage de Megtronus dans sa carapace métallique. Il a volé le rouage de Megatronus au Sentinel mort et l’a implanté dans son corps. Il confirme que son nouveau nom est Megatron, en hommage au héros de guerre qui a combattu les Quintessons.

Megatron va déclarer la guerre à Orion Pax, joué par Chris Hemsworth. Son ancien collègue s'appelle désormais Optimus Prime et dirige un mouvement de libres penseurs appelé les Autobots. Megatron renforce le fait qu'il déteste la tromperie semée par Sentinel. Sentinel a trompé les citoyens en les transformant en esclaves, tout cela pour pouvoir transporter de l'énergie vers l'ennemi et être autorisé à diriger Cybertron. Megatron pense qu'Optimus fait la même chose : il dilue les citoyens et les rend faibles.





À ses yeux, ils doivent être des guerriers féroces et à la poigne de fer pour ne plus jamais être exploités ou trompés. Il précise que leur nouvelle légion s’appellera les Decepticons. C’est une marque de confiance envers les bonnes personnes, tout en s’assurant qu’ils n’oublient pas le passé. Optimus ne voulait pas que Sentinel soit tué, mais la Haute Garde (y compris Starscream, Shockwave et Soundwave) voulait se venger alors qu’ils combattaient les Primes que Sentinel avait assassinés il y a des années. Ainsi, ils sont tous impliqués dans le mouvement Decepticon et se marquent pour préparer le terrain pour une Transformers 1 suite.

Transformers One est actuellement à l’affiche dans les cinémas.