Est-ce que tout le monde entend une voix dans sa tête lorsqu’il lit ?

En lisant ces mots, les entendez-vous se raconter dans votre tête ? Si oui, quelle voix écoutez-vous ?

Il y a de fortes chances que vous expérimentiez chaque mot comme s’il vous était littéralement lu par un être miniature qui vit dans votre cerveau. Des recherches ont montré que la majorité des gens possèdent ce que l’on appelle une « voix de lecture intérieure » (VRI), même si tout le monde ne partage pas cette caractéristique et que la nature de ce rat de bibliothèque interne peut varier d’une personne à l’autre.

Les deux études les plus significatives sur ce sujet ont été menées par Ruvanee Vilhauer, professeur de psychologie à l’Université de New York, qui a commencé à comprendre la nature des IRV après avoir parcouru Internet à la recherche de rapports sur les expériences de lecture des gens. Sur la base d’une série de 136 messages, elle a déterminé que 82,5 % des personnes entendent une voix lorsqu’elles lisentet que ces IRV « ont presque toujours les qualités auditives d’un discours manifeste, telles qu’une identité reconnaissable, un sexe, une tonalité, une intensité sonore et un ton émotionnel ».

Environ la moitié de ceux qui ont fait l’expérience des VRI n’ont entendu qu’une seule voix – généralement la leur – même si certaines personnes ont affirmé avoir plusieurs narrateurs dans leur tête. Par exemple, lors de la lecture d’un dialogue, les voix imaginaires de différents personnages prennent parfois le micro, tandis que les lettres, e-mails et autres communications écrites d’amis ou de membres de la famille peuvent être lus en interne en utilisant la voix de l’expéditeur.

Dans un article ultérieur, Vilhauer a utilisé des questionnaires pour évaluer le phénomène chez 570 volontaires, dont environ quatre cinquièmes ont déclaré entendre toujours ou parfois des IRV en lisant. Curieusement, cependant, les 20 pour cent restants ont simplement déclaré qu’ils « comprenaient les mots lus ». sans entendre une voix intérieure.»

Parmi ceux qui possédaient un IRV, 34,2 % ont déclaré entendre cette voix à chaque fois qu’ils lisaient quelque chose, tandis que 45 % entendaient « souvent » leur lecteur intérieur. Fait intéressant, 19 % ont déclaré qu’ils pouvaient choisir d’activer leur IRV ou de le garder en sourdine pendant la lecture.

Près des trois quarts des personnes interrogées ont affirmé pouvoir contrôler certains aspects de leur IRV, 35,6 % déclarant pouvoir choisir quelle voix était entendue, tandis que 36,5 % pouvaient modifier le volume.

Une étude distincte a indiqué que les gens entendent généralement une voix interne qui partage son propre accent lors de la lecture, ce qui peut parfois faire une grande différence sur la qualité du texte. Par exemple, les poèmes et les limericks peuvent rimer ou non selon la façon dont une personne prononce certaines voyelles, et la lecture silencieuse peut donc influencer la diffusion de ces formes d’art de la même manière que la performance vocale.

Dans le même ordre d’idées, des discussions en ligne ont récemment mis en évidence le fait que tout le monde ne possède pas un monologue interne, ce qui signifie que si certaines personnes racontent silencieusement une partie ou la totalité de leurs pensées en utilisant le langage, d’autres ont une façon de penser moins verbeuse. Étrangement, ce sujet a reçu très peu d’attention scientifique et reste largement sous-étudié, probablement parce que la plupart des gens supposent que tout le monde pense comme eux, ce qui signifie que de nombreux chercheurs n’ont tout simplement pas pensé à étudier ce phénomène.