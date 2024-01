Est-ce que tirer la chasse d’eau avec le couvercle baissé empêche vraiment les germes de se répandre dans votre salle de bain ? Une étude dit non

Selon de nouvelles recherches, poser le siège des toilettes avant de tirer la chasse ne fait pas grand-chose pour empêcher les particules virales de contaminer la zone qui l’entoure.

De nombreuses personnes croient que le fait de fermer le couvercle empêche les germes en aérosol de se propager jusqu’à cinq pieds des toilettes, propageant des agents pathogènes sur les sols, les murs et l’évier.

Mais des chercheurs de l’Université d’Arizona et Reckitt Benckiser – le fabricant du Lysol – ont conclu que cela était faux et qu’en fait, la seule façon de véritablement empêcher la propagation d’agents pathogènes viraux était de désinfecter les toilettes et la brosse à récurer.

Des études antérieures ont montré qu’un couvercle fermé peut atténuer la propagation des bactéries provenant de la chasse d’eau, mais les recherches les plus récentes tentent de voir s’il en va de même pour les particules virales plus petites.

Les particules virales se propagent sur de nombreuses surfaces des toilettes pendant la chasse d’eau, que le couvercle des toilettes soit relevé ou abaissé.

Les chercheurs ont testé la présence de particules virales dans des toilettes résidentielles et publiques d’un immeuble de bureaux.

Ils ont introduit un virus incapable d’infecter les humains dans les toilettes, ont tiré la chasse d’eau et, après une minute, ont utilisé une éponge pour tamponner les surfaces des toilettes, y compris les endroits situés devant et de chaque côté des toilettes, ainsi que les murs environnants.

Les chercheurs n’ont observé aucune différence statistiquement significative dans la quantité de virus récupérée sur les surfaces des salles de bains, selon que le couvercle des toilettes était relevé ou abaissé, ou si les toilettes ou le sol à proximité étaient examinés.

Une contamination virale minimale a été observée sur les murs environnants dans les scénarios avec couvercle relevé et rabattu, la surface la plus contaminée étant le siège des toilettes.

Des schémas de contamination comparables ont également été identifiés dans les toilettes publiques.

Selon les chercheurs, la fermeture du couvercle avant de tirer la chasse d’eau a entraîné des niveaux de contamination élevés à gauche et devant les toilettes, mais une légère réduction de la contamination à droite des toilettes.

Les cuvettes de toilettes soumises à un nettoyage à la fois avec une brosse et un désinfectant, en particulier de l’acide chlorhydrique, présentaient une contamination plus faible que celles nettoyées uniquement avec une brosse.

L’étude a en outre indiqué que l’utilisation d’un désinfectant lors du nettoyage de la cuvette contribuait à réduire la contamination des surfaces adjacentes, telles que le sol des toilettes et le porte-brosse des toilettes.

Le nettoyage avec un désinfectant et une brosse a réduit la contamination virale sur les toilettes de plus de 99,99 pour cent et sur la brosse de plus de 97 pour cent.

Le Dr Charles P. Gerba, auteur principal et professeur de virologie à l’Université de l’Arizona, a déclaré : « Avec des résultats montrant que la fermeture des couvercles des toilettes n’a aucun impact significatif sur la prévention de la propagation des particules virales, notre étude souligne l’importance d’une désinfection régulière des toilettes. des toilettes pour réduire la contamination et empêcher la propagation des virus.

Leurs recherches ont été publiées dans le Journal américain de contrôle des infections.