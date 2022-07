Cela fait deux saisons que les fans ont vu pour la dernière fois Tamra Judge dans The Real Housewives of Orange County de Bravo.

Avec la saison 17 qui approche à grands pas, les fans veulent savoir s’il y a une chance que Judge fasse un retour surprise.

Est-ce que Tamra Judge revient au RHOC ?

En juillet 2022, le drame entre Jill Zarin et Tamra Judge a commencé après que la star du RHOC ait laissé échapper que Judge reviendrait à la populaire émission Bravo.

Dans une histoire Instagram supprimée depuis, Zarin a déclaré: “Et Tamra revient, et mon amie Vicky n’est pas contente”, selon ET.

Peu de temps après, le juge a apparemment confirmé la nouvelle, se rendant sur Twitter pour appeler Zarin pour avoir divulgué l’information.

Le juge a écrit: « Allez vous faire foutre @JillZarin! Espèce de b **** assoiffé !

Malgré le drame entre Zarin et Judge, une source a déclaré à Page Six que “Tamra est ravie de revenir dans la série” et qu’elle “a hâte de revenir dans le mix sur” RHOC “et de voir comment elle peut secouer la dynamique.

Pourquoi Tamra Judge a-t-elle quitté le RHOC ?

Pendant 12 ans, Judge avait été un membre régulier de la distribution sur RHOC, mais elle a choqué les fans en 2020 après avoir annoncé qu’elle partait.





“Cela a été 12 années folles”, a écrit Judge sur Instagram à l’époque, via ET.

« Mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Je suis triste d’y aller mais je suis très excité par mon avenir. Aimer les gars .”

À l’époque, une source a déclaré au média qu’on lui avait proposé un rôle de retour dans l’émission, mais elle l’a refusé pour “s’éloigner selon ses propres conditions”.

Son départ est survenu juste un jour après que Vicki Gunvalson a annoncé qu’elle quittait la série.

Il a été révélé plus tard que le diagnostic de cancer de la gorge de stade 3 de Simon Barney et les problèmes cardiaques persistants d’Eddie Judge avaient influencé sa sortie du RHOC.

« J’allais dire que je ne reviendrais pas à la réunion. Je venais de découvrir Simon quelques jours avant la réunion. J’étais un gâchis. J’avais pleuré. Je pleurais – je ne veux pas pleurer maintenant – je pleurais dans ma loge, genre, je ne peux pas sortir là-bas. Et tout le monde dit : ‘Qu’est-ce qui ne va pas ?’ Et je me dis: «Je ne peux pas faire ça» », se souvient Judge lors d’une interview sur Jeff Lewis Live de Radio Andy en février 2020, via BravoTV.

“J’allais dire à tout le monde alors que ça allait être trop difficile pour moi de revenir en arrière, vous savez, avec Simon en traitement et les enfants. Comment vont-ils s’y prendre ? À ce moment-là, il venait de le découvrir et n’avait pas commencé de traitement. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Alors [my husband Eddie Judge]c’est comme, ‘Ouais, vas-y, fais-le’.

Elle a dit plus tard à PEOPLE: “La réalité est qu’après la maladie cardiaque d’Eddie et maintenant Simon atteint d’un cancer, c’est très difficile pour moi de vouloir participer à une émission où les gens crient, crient et se disputent à propos de choses qui ne le sont même pas. question.

“Ils m’ont appris que la vie est précieuse et que vous ne récupérez pas ce temps.”

Judge a été marié à Barney de 1998 à 2011 et s’est marié plus tard avec Eddie Judge en 2013.

Quand commence la saison 17 du RHOC ?

Le tournage de la saison 17 de The Real Housewives of Orange County a commencé en juin 2022, mais pour le moment, on ne sait toujours pas quand la saison sera officiellement diffusée.

Il est rapporté qu’il pourrait baisser d’ici la fin de l’année ou au début de 2023.

Avant le début du tournage, il a été annoncé que Noella Bergener et Jennifer Armstrong ne reviendraient pas.