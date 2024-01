Est-ce que suivre les conseils des « gourous de la longévité » vous maintiendra vraiment en bonne santé jusqu’à 100 ans ? De la marche pieds nus et des bains de glace au pompage du fer et aux lavements au café

Bryan Johnson dit qu’il n’a pas l’intention de vieillir ou de mourir. Impossible? Évidemment oui. Mais le milliardaire californien de la tech de 46 ans donne le coup d’envoi.

Il suit un régime strict de 100 vitamines par jour, un jeûne quotidien de 23 heures (c’est vrai, il ne mange que pendant une fenêtre d’une heure) et, jusqu’à récemment, des transfusions sanguines de son fils.

Johnson affirme que le processus a « inversé » son âge. Une équipe de médecins scanne son corps chaque semaine et affirme qu’il a la santé cardiaque d’un homme de 37 ans, la qualité de sa peau d’un homme de 28 ans et la condition physique d’un homme de 18 ans.

Et il est loin d’être seul. De plus en plus d’experts autoproclamés utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs propres guides de vie – sinon pour toujours, du moins pendant plusieurs décennies en bonne santé, plus que la moyenne des personnes.

Ces influenceurs de la longévité affirment qu’en suivant des modes de vie stricts – et souvent non conventionnels – nous pouvons « pirater » – ou vaincre – le processus de vieillissement et réduire considérablement le risque de développer des maladies liées à l’âge avancé, telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiaques et démence.

Et ils sont incroyablement populaires. L’un des Canadiens les plus talentueux, le Dr Peter Attia, ancien cancérologue âgé de 50 ans, compte plus de 1,5 million de followers sur YouTube et Instagram et est l’auteur d’un livre à succès numéro un, Outlive: The Science And Art Of Longevity. .

Un sauna ou un bain de glace sont-ils meilleurs pour votre corps ? De nombreux gourous de la longévité exhortent leurs adeptes à prendre régulièrement des bains de glace et à utiliser des saunas pour les aider à vivre plus longtemps. Selon le Dr Tamsin Lewis, fondateur de la société britannique de soins de longévité Wellgevity, ils peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Selon elle, les températures froides réduisent l’inflammation en rétrécissant les vaisseaux sanguins, limitant ainsi le flux sanguin vers les zones blessées. De nombreux gourous de la longévité exhortent leurs adeptes à prendre régulièrement des bains de glace et à utiliser des saunas pour les aider à vivre plus longtemps. Ci-dessus : l’acteur Chris Hemsworth et le Dr Peter Attia dans un sauna “Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort”, déclare le Dr Lewis, un ancien triathlète britannique comptant environ 20 000 abonnés sur Instagram. « Exposer votre corps au chaud et au froid est similaire à l’exercice. Cela vous rend plus résilient et vous vieillissez mieux. Une étude de 2015 qui a suivi 2 300 hommes finlandais pendant 20 ans a révélé que ceux qui fréquentaient les saunas environ quatre à sept fois par semaine étaient moins susceptibles de mourir d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral que ceux qui n’y allaient pas. Et les recherches suggèrent que les saunas réguliers présentent peu de risques pour la santé, même pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Mais les bains de glace, populaires auprès de célébrités telles que Harry Styles, reposent sur peu de preuves scientifiques. Une méta-analyse suisse publiée l’année dernière dans Scientific Reports n’a trouvé aucune donnée suggérant qu’elle améliorerait la santé à long terme ou réduirait la douleur. Des décès ont également été liés à l’immersion en eau froide. L’année dernière, une enquête du coroner a révélé qu’une femme de 39 ans était décédée des suites d’une expérience en eau froide dans la rivière Goyt, dans le Derbyshire, qui avait provoqué un arrêt cardiaque. «Les saunas sont bons pour le corps, en particulier pour la santé cardiovasculaire», déclare le professeur Jose Gonzalez-Alonso, expert en exercice à l’université Brunel de Londres. “Mais les mêmes preuves n’existent pas pour les bains de glace, qui peuvent être dangereux.”

Le Dr Attia, qui facturerait 120 000 £ par an à ses patients privés, suggère que marcher pieds nus aussi souvent que possible et porter des poids lourds dans un sac à dos peut aider à prolonger la vie en bonne santé de plusieurs décennies.

Pendant ce temps, Ben Greenfield se présente comme un « biohacker, nutritionniste, physiologiste, préparateur physique, athlète et auteur à succès de 13 livres ». Partisan des bains de glace et des lavements au café (voir panneau de droite), les tests d’affirmations de 43 ans ont montré qu’il avait l’âge biologique d’un enfant de neuf ans.

Ces gourous de la longévité apparaissent dans des documentaires aux côtés de célébrités de premier plan (qui sont leurs clients, bien entendu), sur les meilleurs podcasts du monde et leurs tournées de conférences se vendent en quelques secondes. Compte tenu de leur message – et de leur physique enviable – il n’est pas surprenant que les gens soient fascinés.

«Ces influenceurs prétendent qu’ils peuvent vous garder en bonne santé pour toujours», déclare le professeur Ilaria Bellantuono, experte en vieillissement au Healthy Lifespan Institute de l’Université de Sheffield. “Les preuves scientifiques à l’appui de leurs affirmations sont souvent fragiles, mais les gens se laissent emporter par cette promesse d’une jeunesse durable.”

Alors, leurs conseils valent-ils la peine d’être suivis ? Nous avons réuni certains des plus grands experts britanniques du vieillissement pour analyser leurs affirmations les plus accrocheuses, alors poursuivez votre lecture pour le découvrir…

MANGER TRÈS PEU PEUT-IL DÉ-ÂGER VOS CELLULES ?

De nombreux gourous de la longévité promeuvent le jeûne – du manque de repas à des journées entières sans nourriture. Cela ne semble pas amusant du tout, mais on prétend que le jeûne est capable de réduire le nombre de cellules sénescentes dans le corps.

Surnommées « cellules zombies », ce sont des cellules encore vivantes mais non fonctionnelles. S’ils s’accumulent, ils peuvent affaiblir nos tissus, nos organes et notre système immunitaire, conduisant ainsi aux maladies du vieillissement. Mais Bryan Johnson pousse le concept à l’extrême.

Le milliardaire, qui compte plus de 540 000 followers sur Instagram et a été interviewé par le MoS en juin dernier, ne mange qu’une fois par jour, à 8h30. Le repas comprend généralement des crudités, une salade de patates douces, des noix et des fruits. Il a récemment publié le menu complet, comprenant les quantités précises de chaque ingrédient.

Johnson dit que cela lui apporte 2 250 calories et qu’il « éprouve désormais un plaisir exquis en goûtant, en sentant et en consommant ». Mais Johnson consomme peut-être moins de calories qu’il ne le pense, explique le Dr Duane Mellor, diététicien à l’Aston Medical School : « Ce régime ne peut pas contenir plus de 1 600 calories. Je ne conseille à personne de le suivre.

Mis à part cela, les experts affirment qu’il existe des preuves qu’un certain jeûne peut être bénéfique et élimine les cellules zombies. Lors d’essais, les rongeurs soumis à un régime alimentaire limité dans le temps – jeûnant 12 heures par jour – ont montré une meilleure forme physique, une meilleure fonction rénale et une espérance de vie plus longue que ceux autorisés à manger des repas réguliers.

Ben Greenfield se présente comme un « biohacker, nutritionniste, physiologiste, préparateur physique, athlète et auteur à succès de 13 livres ».

Le Dr Tamsin Lewis, qui dirige la société de soins de santé Wellgevity, affirme que le travail respiratoire l’a aidée à se remettre d’un cas grave de long Covid.

Cependant, les experts affirment que le jeûne extrême pratiqué par Johnson n’est pas nécessaire.

«De plus en plus de preuves suggèrent que le jeûne intermittent pendant 12 heures aide à éliminer une partie des déchets présents dans le corps», explique le professeur Bellantuono. «C’est réalisable car cela signifie simplement ne pas manger tard le soir – la majeure partie du jeûne peut avoir lieu pendant que nous dormons.»

Les lavements au café sont-ils un remède contre le cancer ? Cela peut paraître improbable – et inconfortable – mais l’influenceur Ben Greenfield affirme que les lavements au café réguliers sont un moyen de maintenir le corps en excellente condition physique. “Les lavements au café peuvent nettoyer et guérir le côlon, détoxifier le foie, réduire de nombreux types de douleurs chroniques et augmenter la clarté mentale et les niveaux d’énergie”, écrit-il sur son blog. Un lavement est une procédure médicale dans laquelle du liquide est pompé dans le rectum – généralement utilisé pour soulager la constipation. Cela se fait généralement avec de l’eau, mais cette version implique du café tiède. Cela peut paraître improbable – et inconfortable – mais l’influenceur Ben Greenfield affirme que les lavements au café réguliers sont un moyen de maintenir le corps en excellente condition physique. Cette pratique fait depuis longtemps partie d’une thérapie alternative connue sous le nom de méthode Gerson, qui implique un régime strict de fruits et légumes biologiques, pauvre en sel, ainsi que jusqu’à cinq lavements au café par jour pour prévenir le cancer. En 2004, le roi Charles – alors prince – a été critiqué pour avoir soutenu cette méthode comme remède contre le cancer. Si vous aviez besoin d’être convaincu, les experts disent que cette pratique devrait être évitée. Une étude réalisée en 2010 par le National Cancer Institute aux États-Unis n’a trouvé aucune preuve que les lavements au café aidaient les personnes atteintes de cancer. Pendant ce temps, des lavements mal administrés peuvent entraîner des complications dangereuses. Le professeur Edzard Ernst, un éminent expert en médecines alternatives, ancien professeur à l’université d’Exeter, déclare : « Le principal risque d’un lavement est une perforation du côlon qui peut être mortelle. »

«Jeûner pendant de longues périodes n’est pas réaliste pour beaucoup de gens car cela peut être désagréable et conduire éventuellement à une suralimentation en raison d’une faim extrême.» Il est bien plus important d’adopter des habitudes alimentaires saines et durables auxquelles vous pouvez vous tenir.

POMPER DU FER POUR AUGMENTER LA RÉSILIENCE

Si vous souhaitez vivre longtemps et en bonne santé et envisagez de « jouer un jour avec vos arrière-petits-enfants », alors soulever des poids pour développer votre masse musculaire « devrait être une priorité », selon le Dr Attia, expert en longévité. Il recommande aux personnes de tous âges de faire régulièrement des exercices de résistance, notamment des soulevés de terre et des squats, et affirme que le développement des gros muscles du corps peut le rendre plus résilient, réduisant ainsi le risque de blessures potentiellement mortelles plus tard dans la vie. «La force musculaire est très importante car, à mesure que l’on vieillit, la fragilité devient un handicap», dit-il. “Une chute peut être catastrophique à 65 ans.”

Les experts avec qui nous avons parlé conviennent que la force est un attribut crucial pour une vie longue et saine. Des études suggèrent que les personnes qui effectuent des exercices basés sur la force sont moins susceptibles de mourir prématurément que celles qui ne le font pas, qu’elles pratiquent ou non des exercices aérobiques comme la course à pied.

Cela est dû en grande partie au fait que la faiblesse musculaire et la fragilité sont de bons indicateurs d’une mort prématurée. Les recherches suggèrent que les 15 pour cent les plus faibles de la population ont trois fois plus de risques de mourir en un an que les 15 pour cent les plus riches. Mais il existe un désaccord sur l’utilité de l’entraînement en force.

Le Dr Attia a déclaré récemment : « Si je voulais être la version la plus en forme de moi-même à 80 ans, je m’entraînerais pendant une heure et demie à deux heures par jour. »

Mais en 2021, l’une des études les plus fiables sur les bienfaits de l’entraînement en force a été publiée dans le British Journal of Sports Medicine, auprès de 416 000 Américains. Il a constaté que 30 minutes à une heure complète d’effort hebdomadaire…