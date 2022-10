Est-ce que Slack Down ? Comment vérifier si c’est juste vous

Vous avez des problèmes avec Slack en ce moment ? Vous n’êtes probablement pas seul.

De nombreuses personnes ont signalé des problèmes sur Down Detector le 13 octobre, et Slack a reconnu que tout ne fonctionnait pas comme il se doit.

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes lors du chargement des fils de discussion et des canaux, de l’ajout d’utilisateurs à des DM de groupe, de l’affichage de certains hyperliens et de l’affichage d’une section enregistrée vide. Nous nous excusons pour le dérangement. https://t.co/if2mHf1DYl — Statut Slack (@SlackStatus) 13 octobre 2022

La société n’a pas fixé de délai d’attente pour un correctif, mais un problème à long terme semble peu probable. La plupart des gens peuvent toujours utiliser Slack tel qu’il est actuellement, mais n’accèdent pas à toutes ses fonctionnalités comme d’habitude.

Vous pourrez probablement toujours utiliser le service, mais toutes ses fonctionnalités ne fonctionnent pas comme prévu.

Pour les futurs problèmes de Slack, voici quelques façons de vérifier si Slack est en panne ou si c’est juste vous.

Comment savoir si Slack est en panne

Vérifier Down Detector pour un rapport d’état Slack Vérifier Twitter pour les messages sur Slack et l’officiel @SlackStatus Compte Vérifiez auprès d’autres utilisateurs de Slack – en face à face, par téléphone ou par e-mail

Le 13 octobre 2022, Down Detector a montré une forte augmentation des rapports d’utilisateurs incapables d’envoyer des fichiers et des messages, ainsi qu’un chargement lent des chaînes et des fils :

Anyron Copeman / Fonderie

