Est-ce que scotcher votre bouche peut vraiment vous aider à mieux dormir ?

Selon certains utilisateurs de TikTok, une technique appelée scotch buccal peut vous aider à mieux dormir et à éviter les ronflements. Cependant, cette astuce, qui cumule plus de 34 millions de vues sur le réseau social chinois, présente néanmoins quelques risques pour la santé. Dans des vidéos postées sur le réseau social chinois, des TikTokers détaillent les bienfaits de cette technique qui consiste à se scotcher la bouche avec du ruban adhésif avant d’aller se coucher. Selon ces utilisateurs, respirer uniquement par le nez permettrait un sommeil plus réparateur tout en limitant les ronflements. De plus, certains prétendent également que la respiration nasale réduit l’anxiété, tout en vous faisant paraître plus frais et en augmentant les niveaux d’énergie.

Cette astuce est inspirée d’une observation primaire, à savoir que les humains devraient respirer principalement par le nez. La respiration buccale peut entraîner des infections. Les bactéries peuvent pénétrer et provoquer des caries, par exemple en infectant les gencives. De plus, les amygdales peuvent gonfler, car elles ne sont pas équipées pour filtrer efficacement l’air inspiré par la bouche.

Mais cela signifie-t-il vraiment que nous devrions nous boucher la bouche la nuit ? Pas selon les spécialistes de la santé. Cette astuce peut, en effet, provoquer des étouffements (surtout chez ceux qui ont du mal à respirer par le nez), favoriser l’apparition d’apnée du sommeil, et provoquer des insomnies ou autres troubles du sommeil. Sans oublier les éventuels problèmes d’irritation cutanée causés par le ruban adhésif collé directement sur les lèvres ou autour de la bouche.

Si vous rencontrez des difficultés avec le ronflement ou la respiration nocturne, TikToker Dr. Doireann O’Leary conseille de se tourner vers d’autres solutions, telles que l’utilisation d’un spray nasal pour déboucher le nez ou de dormir sur le côté. Pour reprendre l’habitude d’une bonne respiration, la pratique de la méditation ou du yoga peut aider. Cependant, si les problèmes persistent, un avis médical spécialisé doit être recherché.

