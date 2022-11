Est-ce que Saweetie appelle Quavo et Lil Baby sur un nouvel EP?

Apparemment, ce n’est pas doux !

Le rappeur de la région de Bay Saweetie a sorti son nouvel EP La vie de célibataire et les fans spéculent sur le fait que “Icy GRL” tire sur son ex, Quavo, et sur le rappeur d’Atlanta, Lil’ Baby.

La semaine dernière, la diplômée de l’USC a révélé qu’elle allait répondre aux rumeurs de rencontres sur son nouveau projet et c’est exactement ce qu’elle a fait.

Dans une interview avec Pierre roulante, elle a divulgué que le PE était “Saweetie en toute transparence.”

Le rappeur “Tap In” a également déclaré que l’EP était une “réflexion” et a partagé,

“Je suis ravi de partager ce que j’ai vécu. Je pense qu’au fur et à mesure que je le faisais, j’étais plus fier d’être célibataire. Parce que j’ai réalisé que je grandissais, j’ai réalisé que je m’élevais. Et j’ai réalisé que je devenais une meilleure femme.

Elle a également dit que c’était “définitivement révolutionnaire”, “déchirant” et “honnête”.

La piste Ne dis rien du projet de 6 chansons a causé le plus d’agitation et ses fans se demandent si elle fait référence à Quavo. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2018 et ont annoncé leur rupture en mars 2021.

Deux bars, en particulier, pourraient s’adresser au rappeur Migos.

“Postez une photo dans son sweat-shirt, je parie que mon ex a été blessé / C’est ce que j’obtiens pour avoir embrassé ces grenouilles / Il s’est fâché et a raconté mes affaires aux blogs.”

Mais Saweetie a dit à Rolling Stone que la chanson était pour les femmes célibataires : «qui sont mécontents de la violation de la vie privée.

Certaines personnes sont consternées qu’elle puisse dissoudre Quavo alors qu’il pleure la perte de son neveu / membre du groupe, Takeoff, qui a été tué plus tôt ce mois-ci.

Quelqu’un a tweeté,

“Saweetie est bizarre d’essayer de clarifier les allégations alors que Quavo vient de perdre quelqu’un et en plus la chanson sonne terrible, ne la publiez pas du tout lol..”

Mais certains utilisateurs sont venus à sa défense,

“Cet homme a recréé leur combat d’ascenseur pour un clip vidéo, a parlé de la merde d’elle sur ses chansons et vous n’avez pas considéré ce que saweetie a pu traverser dans sa vie personnelle à ce moment-là, mais maintenant parce qu’elle aborde tout ce qui a été dit à son sujet, elle est bizarre?

Comme indiqué précédemment, sur le dernier album de Quavo avec Takeoff Conçu uniquement pour les liens Infinity, le gangsta grillé à l’or a fait allusion au fait que quelqu’un avec qui il sortait l’a trahi et a brisé le pote.

“J’ai dit Caresha s’il vous plaît parce qu’elle est trop désordonnée / B **** f ***** mon pote derrière mon dos mais je ne stresse pas / Tu voulais le gang tu aurais dû le dire / Nous aurions béni ce”

Les auditeurs ont conclu qu’il faisait référence à son ex Saweetie depuis qu’elle a eu une interview virale sur Caresha alias Yung Miami’s Révolte talk-show. Son compagnon de label Lil Baby était lié à Saweetie et beaucoup ont supposé qu’il était l’ami auquel Quavo faisait référence. D’autres pensent que l’ami est un autre Migo, Offset.

Les fans pensent que Saweetie a également ombragé Lil Baby au milieu de rumeurs de shopping de 100 000 $

Des rumeurs circulent selon lesquelles, sur la base des paroles de Saweetie, elle envoie de l’ombre à Lil Baby.

Saweetie est devenue virale l’année dernière après avoir partagé une photo d’elle assise sur les genoux d’un homme et les fans ont supposé que c’était le rappeur qui avait également fait face à des rumeurs selon lesquelles il avait emmené Saweetie faire du shopping à 100 000 $. Il a depuis démenti la spéculation sur la datation.

Sur la piste Ne dis rien Saweetie dit;

«Pourquoi les négros parlent toujours de qui je baise? / Il a dû s’énerver quand j’ai FaceTimed sans rien. Ces mêmes lèvres qui jappent sont celles sur lesquelles j’ai baisé /Une centaine de K, s’il vous plaît, savez-vous sur combien de papier je touche ? »

Qu’est-ce que tu penses? Saweetie envoyait-il des coups sur Quavo et Baby ?