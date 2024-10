Est-ce que Ridge/Taylor et Brooke/Bill de Bold & Beautiful se réunissent ?

Crédit : Howard Wise/JPI (2) ; Capture d’écran CBS (2)

Je dirai ça pour Audacieux et beau: Il sait zigzaguer alors que nous supposons tous qu’il va zigzaguer. Et même si garder le public sur ses gardes est une bonne chose, cela peut être problématique lorsque ce que font les personnages n’a pas vraiment de sens pour le public qui les connaît au moins aussi bien qu’il se connaît lui-même. Discutons…

J’y vais, j’y vais… Pas si vite !

Au fil des années, on nous a répété à plusieurs reprises que Taylor était un brillant psychiatre, sans aucun doute l’un des personnages les plus intelligents de la toile. Donc, la faire errer en pensant qu’elle est en train de mourir après l’avoir apparemment dit par un médecin européen – et ensuite ajouter son propre autodiagnostic – la fait paraître, en un mot, stupide. (C’était particulièrement drôle lorsque Taylor a insisté : « Je vis dans le monde de la pensée rationnelle et de la science. »)

Je sais que, comme moi, beaucoup d’entre vous ont probablement levé les yeux au ciel lorsque Grace a diagnostiqué à Taylor le « syndrome du cœur brisé ». Mais il s’avère que c’est une chose réelle. (Zut, l’un des passagers de la nouvelle série ABC Dr Odyssée on m’en a également diagnostiqué cette semaine. Encore un, et nous avons une tendance entre nos mains !) Malheureusement, la série est rapidement passée d’une explication de ce qu’est réellement le syndrome du cœur brisé en termes médicaux assez clairs à Taylor qui se trompait complètement alors qu’elle parlait plus tard à Ridge comme si le désir de lui était ce qui avait causé son état.

Plus: La vérité sur l’état de Taylor

Quoi qu’il en soit, plus tôt dans la semaine, nous avons réalisé que Taylor n’allait nulle part. Pourquoi? Parce que la série a dépensé de l’argent pour de superbes nouvelles photos de la portraitiste Rebecca Budig pour le générique d’ouverture. Une image vaut peut-être mille mots, mais ceux-ci en criaient trois : « Taylor ne meurt pas ».

On y va encore une fois

Je ne peux m’empêcher de penser que Bill aurait pu avoir plus de chance avec Katie s’il lui avait suggéré de le laisser prouver qu’il avait changé. Au lieu de « Hé, réunissons notre famille ! » il aurait pu dire : « Commençons à organiser des soirées familiales hebdomadaires, pour voir où les choses évoluent. » Mais Brooke Stallion a galopé là-dedans et a tout gâché.

Bien sûr, c’était absolument nécessaire pour pouvoir mélanger les romances. Bien sûr, cela pourrait être bien d’essayer quelque chose de nouveau, mais pourquoi faire cela quand nous pouvons remettre Taylor et Ridge ensemble, repoussant Bill dans les bras de Brooke. Après tout, on nous a dit environ 50 fois cette semaine que Katie n’était le véritable amour de Bill que lorsque Brooke n’était pas disponible. Et à moins que je rate ma cible, Brooke est sur le point de devenir très disponible.

Plus: Est-ce que Quinn revient à Audacieux et beau?

En parlant de Brooke et Bill… Je me demande si cette salle de sexe secrète qu’il a construite existe toujours ? Vous savez, celui juste à côté de son bureau ?

Je suppose que nous faisons « Cope » maintenant ?

J’ai aimé revoir Grace, et c’était agréable de nous rappeler que sa fille (Paris) est fiancée au fils de Ridge et Taylor (Thomas). Mais alors même que ces scènes se déroulaient, nous avons eu davantage de flirt entre Carter et Hope. Bien qu’ils aient une excellente alchimie, je ne sais tout simplement pas ce que nous sommes censés penser de Hope à ce stade.

Plus: La véritable histoire derrière le dernier Loi et ordre sortie

Il y a évidemment une énorme histoire Hope/Thomas/Paris à jouer, mais pour une raison quelconque, ils choisissent de garder le créateur et sa future épouse chez Forrester International. Pendant ce temps, Hope s’excuse auprès de Steffy – apparemment très sincère – et admet qu’elle est maintenant embarrassée d’avoir craqué pour Finn. Alors devons-nous supposer que cette histoire est également terminée ?

Tout cela me donne mal à la tête. Peut-être que Finn pourrait venir me frotter les tempes ?

Pensées aléatoires

• Qu’est-ce que Grace a fait à Taylor ? Ils sont partis faire ce qui a été décrit comme une simple prise de sang, et la psy est revenue au bureau de Grace avec ce qui ressemblait à du ruban adhésif enroulé autour de son bras au lieu du simple bandage qu’on a toujours eu !

• Comment personne dans la salle de l’écrivain n’a-t-il pensé à ce que Ridge dise à un Taylor inquiet : « Vous avez vaincu la mort deux fois… la troisième fois est la bonne ! » (Là encore, je me demande un parcelle de questions sur ce qui se passe dans cette pièce !)

• Souvent, les feuilletons en général (et celui-ci en particulier) vont beaucoup trop loin dans leurs tentatives d’humour. Mais les scènes de cette semaine dans lesquelles Will se faisait admirer par une série de modèles, ce qui l’a incité à décider de devenir stagiaire, étaient fantastiques. Ils ont permis au débutant Crew Morrow d’être carrément charmant, mais ont évité de virer au camp.

• Steffy devait être le personnage écrit le plus incohérent cette semaine. Un jour, elle avait des conversations carrément amicales avec Brooke, le lendemain, elle saccageait la blonde auprès de sa fille, Hope. Et pourquoi Steffy disait-elle qu’elle et Hope n’avaient rien en commun ?

Quels intrigues et couples de feuilletons obtiennent des notes élevées… et lesquels nous dépriment ? Découvrez nos choix pour le meilleur et le pire de 2024 jusqu’à présent, puis partagez vos impressions !