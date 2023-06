Est-ce que Ranbir Kapoor suit les traces de Kartik Aaryan pour promouvoir sa prochaine sortie Animal ? [Exclusive]

Kartik Aaryan et Kiara Advani vedette Satyaprem Ki Katha ont fait la une des journaux alors qu’il se préparait pour sa sortie. Satyprem Ki Katha sort la fin de ce mois et les créateurs ont tous réservé le créneau horaire de 11h11 pour toute l’activité publicitaire. La libération de tous leurs atouts est sûrement remarquable. En voyant la réponse étonnante aux chansons et au teaser de Satyprem Ki Katha, il a été prouvé que la période 11h11 est en effet une période chanceuse et bénie. Et il semble qu’il y ait un schéma qui se dessine maintenant. Ranbir Kapoor vedette Animal Les fabricants ont également récemment fait une annonce.

Ranbir Kapoor suivant la tendance de Satyaprem Ki Katha de Kartik Aaryan ?

Récemment, les créateurs du prochain film de Ranbir Kapoor, Animal, ont également annoncé la sortie de leur pré-teaser. Le pré-teaser d’Animal va tomber à 11h11 le 11 juin 2023. Les actifs précédents d’Animal qui ont été publiés par les fabricants et Sandeep Reddy Vanga n’avaient pas ce modèle. Il semble qu’ils aient adopté cette incroyable stratégie marketing. après avoir été inspiré par Satyaprem ki Katha.

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Satyprem Ki Katha ici :

Numérologie de la période 11:11

Si nous regardons la numérologie, 11h11 est considéré comme un moment important dans le temps pour qu’un événement se produise. Il est considéré comme un exemple de synchronicité, ainsi qu’un signe favorable ou une suggestion vers la présence d’une bonne influence spirituelle, un pur moment. Plusieurs réalisateurs du Sud suivent cette tendance depuis longtemps, mais pas dans le même laps de temps. Mais il a été noté que les acteurs et réalisateurs populaires du sud de l’Inde suivent généralement le délai dans lequel ils sont considérés comme propices.

Deets sur Animal et Satyaprem Ki Katha

Sajid Nadiadwala a produit Satyaprem Ki Katha. Le film est réalisé par Sameer Vidwans. Il met en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani en tête. Le duo promet une histoire d’amour pure et émouvante. La chimie est appréciée des fans. Les créateurs publiant des chansons les unes après les autres, les fans ont compris la tendance. Satyaprem Ki Katha sort le 29 juin. D’autre part, le réalisateur de Sandeep Reddy Vanga, Animal met en vedette Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna en tête avec Bobby Deol, Suresh Oberoi, Tripti Dimri, Fahim Fazli et plus encore. Il va affronter Gadar 2, vedette de Sunny Deol, et OMG 2, vedette d’Akshay Kumar, le 11 août de cette année.