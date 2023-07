Est-ce que Ranbir Kapoor contre Deepika Padukone faisait un film comme Cocktail, mais a changé d’avis plus tard ? Découvrir

Ranbir Kapoor et Deepika Padukone ont eu une histoire ensemble mais c’est du passé. Les deux sont amis maintenant et partagent souvent leurs opinions sur les films et les rôles les uns avec les autres faisant partie du cercle de l’industrie. Aujourd’hui, nous reviendrons sur l’époque où Ranbir Kapoor a révélé une histoire intéressante sur Deepika Padukone starrer Cocktail qui vous laissera surpris. Ranbir n’était apparemment pas favorable à ce que Deepika fasse Cocktail. Oui, tu l’as bien lu.

Est-ce que Ranbir Kapoor contre Deepika Padukone faisait Cocktail ?

Cocktail a tout changé pour Deepika Padukone dans les films. La magnifique beauté a joué Veronica, un personnage gravé à jamais dans l’esprit et le cœur des fans. Eh bien, cependant, Ranbir Kapoor lui a déconseillé en tant qu’ami de faire un film comme Cocktail. Ranbir ne savait rien du film et savait seulement que le scénario avait été donné par Imtiaz Ali. Homi Adajania a été le réalisateur qui était connu pour faire différents types de films, a expliqué Ranbir. Il a demandé à Deepika pourquoi elle choisissait Cocktail alors qu’elle avait tant de bons réalisateurs qui attendaient de travailler avec elle.

Cocktail a-t-il changé d’avis après la sortie ?

Ranbir Kapoor ajoute que malgré son opinion, Deepika a écouté son instinct et a signé le film. C’était son propre choix et il l’a juste interrogée en tant qu’amie. Plus tard, Deepika l’a interrogé en lui demandant s’il avait changé d’avis après la sortie, ce à quoi l’acteur d’Animal a répondu honnêtement en disant qu’il n’était pas fan du film mais qu’il était fan de ce que Deepika avait fait dans le film. Cette conversation a eu lieu lorsque Deepika et Ranbir faisaient la promotion de leur film, Tamasha, avec Imtiaz Ali.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor et Deepika Padukone partageant une histoire intéressante sur Cocktail ici :

quand ranbir a déconseillé à deepika de faire un cocktail par u/meowwmoww dans BollyBlindsNGossip

Côté travail, Deepika a Project K avec Prabhas, Amitabh Bachchan et Kamal Haasan. Elle a également Fighter avec Hrithik Roshan. Ranbir a Animal qui a été retardé en décembre en raison de travaux de post-production.