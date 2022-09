La seule vidéo de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt a fait sensation en ligne où vous pouviez voir l’actrice de Brahmastra essayer de réparer ses cheveux, mais il la repousse et beaucoup ont affirmé qu’il ne l’aimait pas, et ils se sentent mal pour Alia. Et maintenant, cette dernière vidéo est devenue virale où vous pouvez voir les futurs parents Alia et Ranbir avec leur directeur de Brahmastra Ayan Mukerji se diriger vers l’aéroport privé alors qu’ils terminent la dernière étape des promotions. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Alia et Ranbir marcher séparément où son garde du corps demande à Alia de faire attention à sa marche car il y avait une pente qui la ferait tomber.

Ranbir Kapoor n’aime pas Alia Bhatt, se demandent les internautes après avoir regardé cette dernière vidéo du couple

Alors que les internautes se demandent pourquoi Ranbir ne marche pas avec Alia car elle est enceinte et a le plus besoin de lui partout. De nombreux utilisateurs ont conclu que Ranbir avait l’air mécontent de la grossesse d’Alia et que son comportement envers elle était bizarre. Regardez comment les internautes élaborent leur propre théorie sur la relation de RanAlia qui pourrait les décevoir.

Ranbir a déjà été fortement critiqué pour s’être moqué du poids de grossesse de sa femme Alia Bhatt auquel il s’est excusé et a admis avoir un mauvais sens de l’humour, avant cela, Ranbir a appelé sa femme Dal chaawal dans le contexte de son film Yeh Jawaani Hai Deewani et les gens l’ont critiqué et ont demandé à Alia de divorcer de l’acteur.

Ranbir et Alia sont l’un des couples les plus aimés et les plus populaires de la ville de Tinsel. Les tourtereaux se sont mariés en avril et annoncent bientôt leur première grossesse. Ranbir et Alia étaient en couple depuis 5 ans avant de se marier, à maintes reprises, le couple a ouvertement exprimé son immense amour et son respect l’un pour l’autre.