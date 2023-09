Est-ce que quelqu’un se soucie encore des cartes de vaccin COVID ?

Les cas de coronavirus repartent à la hausse aux États-Unis, mais les experts estiment qu’il est peu probable que nous revenions à l’époque où les cartes de vaccination contre la COVID fonctionnaient comme des pièces d’identité pour entrer dans les restaurants, voir un spectacle ou monter à bord d’un vol international.

Alors pouvons-nous enfin nettoyer nos portefeuilles et dire sayonara à ces petites cartes blanches ? Voici ce que disent les experts.

Les cartes de vaccin COVID sont-elles importantes ?

Dr David Buchholzdirecteur médical fondateur principal de Columbia Primary Care et professeur adjoint de pédiatrie à l’Université de Columbia, a déclaré à Yahoo Life qu’il ne pensait plus que les cartes de vaccination contre le COVID étaient importantes.

« Il y a probablement plusieurs raisons pour lesquelles ils n’ont plus d’importance », dit-il. « Tout d’abord, personne ne demande jamais [for COVID vaccine cards] plus pour entrer dans tout type d’espace public. Le deuxième élément est le suivant : le COVID-19 n’est plus un nouveau virus, et donc à partir de cet automne, je pense qu’on s’attendra à ce que tout le monde reçoive un rappel une fois par an, tout comme nous le faisons pour le vaccin contre la grippe. Pour ceux d’entre nous qui ont reçu environ six injections, il n’est probablement plus nécessaire de le présenter à quelqu’un d’autre que peut-être votre médecin.

Qui peut encore devoir présenter une preuve de vaccination ?

Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont totalement hors de propos. Certaines personnes, y compris celles qui travaillent dans le domaine de la santé, auront toujours besoin d’une preuve qu’elles ont été vaccinées.

« Certaines populations doivent présenter une preuve de vaccin contre la grippe chaque année, et ce seront probablement les mêmes qui devront présenter une preuve de vaccin contre la COVID-19 », explique Buchholz. « Parce que je travaille dans le domaine de la santé, je dois prouver que j’ai été vacciné contre la grippe pour pouvoir voir des patients. La même chose s’applique historiquement au COVID-19.

Les personnes vivant ou travaillant dans des lieux de vie collectifs tels que des résidences universitaires ou des maisons de retraite seront également susceptibles de devoir présenter une preuve de vaccination – bien que les politiques diffèrent selon la région, l’État, la ville et même l’institution.

« Il y a encore des endroits qui exigent des vaccins obligatoires – et rappelez-vous, ce n’est pas quelque chose de particulier au COVID-19. Par exemple, les enfants doivent depuis longtemps être vaccinés contre toutes sortes de maladies infectieuses pour pouvoir aller à l’école. » Dr Dean Winslow, professeur de médecine et spécialiste des maladies infectieuses à Stanford Health Care, a déclaré à Yahoo Life. «Je pense donc que tenir un registre complet de vos vaccinations est en quelque sorte utile pour tout le monde.»

Pour les parents, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez conserver la carte de vaccin COVID originale de votre enfant. Votre pédiatre peut généralement fournir toute preuve de vaccination qu’une école ou un camp d’été pourrait exiger.

« Les enfants reçoivent de nombreux vaccins, en particulier au cours des 18 premiers mois de leur vie, puis ils commencent à recevoir un rappel à l’âge de 4 ans. Et le COVID n’est qu’un de ces très nombreux vaccins », explique Buchholz. « Dans la plupart des cas, le vaccin contre la COVID-19 est documenté avec tous les autres vaccins. Dans ce cas, vous n’avez probablement pas besoin de conserver la carte, car votre médecin, qui a probablement administré le vaccin, possède tous ces dossiers de vaccination.

Alors que dois-je faire de ma carte ?

Vous n’avez plus besoin d’avoir votre carte de vaccination à portée de main tous les jours, mais ne la jetez pas pour l’instant.

«Je ne pense pas que je jetterais un jour des renseignements personnels sur ma santé, juste au cas où», déclare Buchholz. « Comme c’est le cas pour tant de documents que nous conservons, nous ne les regardons peut-être pas pendant des années et des années, puis nous le voulons pour une raison quelconque et nous nous demandons pourquoi nous l’avons jeté. Je le conserverais donc dans un endroit sûr – comme là où je garde ma carte de sécurité sociale et mon passeport – et je ne le jetterais pas.

UN le porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré vous devez traiter votre carte de vaccin COVID comme n’importe quel dossier médical et en remettre une copie à votre prestataire de soins primaires tout en en gardant une pour vous.

Winslow suggère de prendre une photo de votre carte de vaccin et de la sauvegarder sur votre téléphone, comme moyen simple d’en assurer le suivi.

« La plupart d’entre nous possèdent aujourd’hui des iPhones ou d’autres smartphones qui facilitent le stockage de données, ce qui élimine le besoin d’avoir un gros morceau de papier plastifié dans notre portefeuille », dit-il.

Et si je l’ai perdu ?

Si vous perdez votre carte de vaccination COVID, Buchholz vous dit de ne pas vous inquiéter.

« Si vous perdiez le vôtre, je ne pense pas que j’irais délibérément en chercher un, à moins que vous ne soyez dans une situation où vous pensez devoir présenter des preuves », dit-il. « Ne le jetez pas, mais s’il est perdu, ne travaillez pas forcément trop dur pour le récupérer. »

Même si le logo du CDC figure sur les cartes de vaccin COVID, ils ne pourront pas vous aider à en obtenir une nouvelle si vous souhaitez remplacer la vôtre. Certains états ayez des registres qui incluent les vaccins pour adultes, mais vous aurez peut-être plus de chance d’essayer plus près de chez vous, en contactant le cabinet de votre médecin ou la chaîne de pharmacies qui a administré votre vaccin. Ils ne pourront pas vous donner une autre petite carte blanche, mais ils peuvent vous fournir un autre type de vérification numérique ou papier prouvant que vous êtes vacciné.

Un moyen simple d’obtenir une preuve, dit Buchholz, serait de se faire booster avec le tir bivalent qui sort cet automne.

« Il suffit de recevoir le rappel et vous êtes considéré comme complètement immunisé », dit-il. « Il vous suffit d’avoir la preuve de cette injection. »

Buchholz dit que « l’endroit le plus probable où une personne recevra un vaccin contre le COVID cet automne sera soit au cabinet de son médecin – et ils fourniront toujours un résumé après la visite ou quelque chose qui indique les vaccins que vous avez reçus. Ou, si vous vous rendez dans un pharmacie, si vous le demandez, ils vous donneront toujours un relevé du vaccin qui vient d’être administré.

Bien-être, parentalité, image corporelle et plus : découvrez les OMS derrière la hoo avec la newsletter de Yahoo Life. Inscrivez-vous ici.