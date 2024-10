Est-ce que quelqu’un se soucie de meilleures animations sur Android ?

Les animations font partie de pratiquement tous les logiciels modernes, mais il n’y a que certains moments où vous les remarquez réellement. Sur Android, il est malheureusement fréquent de remarquer des animations lorsqu’elles ne sont pas aussi fluides qu’elles devraient l’être, et même si je suis heureux que cela s’améliore, l’accent est mis beaucoup trop sur un domaine spécifique.

L’un des points communs que vous entendrez de la part des passionnés concernant iOS par rapport à Android est à quel point la plate-forme Apple est plus fluide et plus raffinée, et cela réside en grande partie dans l’attention portée aux détails dans les animations trouvées dans iOS. Android s’est beaucoup amélioré au fil des années à cet égard, au point où le vaste La majorité des gens peuvent à peine faire la différence, mais il existe un groupe vocal qui fait pression pour de nouvelles améliorations.

Cette semaine, OnePlus a présenté OxygenOS 15, basé sur ColorOS d’Oppo annoncé la semaine dernière. Dans les deux cas, l’accent est mis sur les animations car ces mises à jour apportent des améliorations considérables.

Grâce à une nouvelle méthode de « traitement parallèle », les appareils OnePlus et Oppo pourront afficher des animations plus fluides en permettant à deux de jouer en même temps. Une excellente idée, mais où est l’application ?

L’objectif de cette fonctionnalité particulière semble vraiment être sur un « test » qui a été popularisé en ligne dans lequel un utilisateur ouvrira son téléphone et ouvrira et fermera très rapidement des applications, montrant souvent les images au ralenti pour voir où les animations s’interrompent ou s’arrêtent. retard à mesure que le test avance. Franchement, c’est un « test » ridicule car il ne reflète pas la manière dont quelqu’un utilise réellement son téléphone. Il s’agit absolument d’un test de résistance, mais je dirais que les animations ne sont pas « cassées » dans ces tests alors que ce n’est pas réellement ainsi que les gens les voient.

Indépendamment de cela, c’est clairement ce qui a inspiré les améliorations ici, car OnePlus a montré le même « test » d’ouverture-fermeture-ouverture-fermeture encore et encore dans un vidéo de 17 minutes détaillant les nouveautés d’OxygenOS 15.

Personne n’utilise son téléphone comme ça ! – Et pourquoi le deuxième clip n’est-il pas au ralenti ?

Mon propos ici n’est pas de dire que le travail que OnePlus et Oppo, ainsi que d’autres marques, font pour améliorer leurs animations n’est pas important. C’est. Nous souhaitons tous que nos téléphones soient plus fluides et plus rapides. Mais mettre autant d’accent là-dessus semble tout simplement ridicule. Les animations, en particulier celles comme celles-ci, sont censé pour passer au second plan et passer inaperçu. Lorsque c’est bien fait, personne ne les remarque, et je crains simplement qu’accorder autant d’attention à cela enlève des choses qui comptent vraiment, comme les animations que vous faites. censé à remarquer.

Qu’en penses-tu?

