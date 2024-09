Est-ce que quelqu’un dans l’organisation des Chargers protégera Justin Herbert de lui-même ?

PITTSBURGH — Pour la deuxième fois en six semaines, Justin Herbert porte des bottes de marche.

Et alors que les Chargers de Los Angeles rentrent chez eux après plus d’une semaine sur la route, une question doit être posée à cette organisation : qui va protéger Herbert de lui-même ?

Herbert a aggravé son entorse à la cheville droite au cours du troisième quart-temps de la défaite 20-10 de dimanche contre les Steelers de Pittsburgh. Le coup final a été un sack qu’Herbert a encaissé lors du deuxième drive de la deuxième mi-temps. Herbert a reculé en dehors de l’action de jeu. Le secondeur Elandon Roberts a surgi du côté droit d’Herbert lors d’une course libre. Roberts a enveloppé Herbert au début. Le joueur de ligne défensive Cameron Heyward a terminé le sack depuis la gauche. La cheville droite d’Herbert, déjà blessée, a été maladroitement prise dans le chaos.

Herbert pouvait à peine bouger. Il a réussi à placer une passe dans le ventre de JK Dobbins au deuxième essai qui a suivi. Et ce fut la fin de sa journée. Herbert a été remplacé par Taylor Heinicke et n’est pas revenu.

« J’ai eu du mal à marcher dessus, à me déplacer dessus, à pousser dessus », a déclaré Herbert après le match.

Cela avait commencé à se produire. Le tackle gauche Rashawn Slater a subi une blessure au pectoral gauche à la fin de la première mi-temps. Il est allé aux vestiaires et s’est fait équiper avec une attelle pour tenter de revenir. Slater était sur le terrain pour le premier drive de la seconde mi-temps. Lors de son deuxième snap, il a été battu à l’extérieur par le edge rusher des Steelers Nick Herbig, qui a fait une course propre sur Herbert. Slater n’avait clairement aucune puissance dans son bras gauche. Herbig a marqué pour le strip-sack. Herbert a raté un Ladd McConkey ouvert lors du jeu suivant.

Slater a été retiré après cette série.

Herbert a admis après le match que « quelques coups » avaient aggravé sa cheville. Il a également porté des bottes de marche pendant la majeure partie du camp d’entraînement en raison d’une blessure à l’aponévrose plantaire du pied droit.

« J’ai fait des efforts », a déclaré Herbert dimanche, « et je n’ai plus pu continuer. »

Herbert aurait-il même dû être dans le jeu ?

Les Chargers ont déjà été confrontés à cette question. Une fois peut être considérée comme une aberration. Deux fois, c’est une tendance.

Repensez à la semaine 3 de 2022. Les Chargers ont été écrasés à domicile par les Jaguars de Jacksonville. La semaine précédente, Herbert s’était fracturé le cartilage des côtes lors d’une défaite à l’extérieur contre les Chiefs de Kansas City. Il a lutté contre une douleur intense et perceptible pour débuter et jouer contre les Jaguars.

Le match fut un désastre. Slater et le défenseur Joey Bosa ont tous deux subi des blessures de longue durée. (Par coïncidence, Slater et Bosa étaient tous deux blessés lors du match de dimanche ; Bosa a aggravé un problème de hanche lors du premier jeu du match). À 4 minutes et 54 secondes de la fin du quatrième quart-temps, les Jaguars menaient 38-10. C’était fini. Et pourtant, Herbert est revenu pour le dernier drive du match. Il a pris plusieurs coups inutiles.

« Je ne voulais tout simplement pas abandonner mon équipe », a déclaré Herbert après cette défaite.

Les Chargers n’ont pas pu le garder hors du terrain lors de ce match, même lorsque celui-ci était hors de portée.

Près de deux ans plus tard, les Chargers ont un nouvel entraîneur en la personne de Jim Harbaugh. Herbert est un quarterback de franchise qui gagne 262,5 millions de dollars. Pourtant, la ténacité surnaturelle d’Herbert le conduit dans des positions dangereuses.

Contre les Jaguars en 2022, Herbert a évité la catastrophe.

Dimanche, il ne l’a pas fait.

Désormais, seule une IRM pourra révéler combien de temps il va manquer et dans quelle mesure cette blessure aggravée l’affectera pour le reste de la saison.

Herbert a exprimé un sentiment familier après le match : « Ma responsabilité en tant que quarterback est de donner tout ce que je peux à cette équipe, à mes coéquipiers. »

Parfois, tout donner signifie savoir quand prendre une semaine de congé.

Qui dans cette organisation va adopter la vision à long terme, à 10 000 pieds, nécessaire ?

« J’ai déjà été dans cette situation », a déclaré Harbaugh, qui a joué 14 saisons en tant que quarterback dans la NFL. « Avec les Warriors, vous leur donnez une chance. Et c’est ce que je voulais faire. »

Harbaugh a effectivement retiré Herbert du jeu. Mais à ce moment-là, Herbert ne pouvait plus marcher. Le mal était fait. Trop peu, trop tard.



C’était trop peu, trop tard lorsque les Chargers ont retiré Justin Herbert du match de dimanche. (Barry Reeger / Imagn Images)

« Mon plan était qu’au premier signe de boiterie, il sortirait alors du jeu », a déclaré Harbaugh.

Il a ajouté : « Ce n’était pas sa décision de jouer aujourd’hui ou de rester. »

Harbaugh a déclaré qu’Herbert « était capable de se déplacer beaucoup mieux » lors de la visite des Chargers samedi, et cela a influencé sa décision de lancer Herbert contre les Steelers.

Herbert a déclaré qu’il avait « vraiment testé » sa cheville lors de la visite de samedi et qu’il « se sentait à l’aise pour y aller ».

Mais la réalité est qu’il ne se déplaçait pas bien pendant les échauffements. Il a pris quelques clichés sous le centre et avait du mal à se déplacer latéralement tout en évitant l’entraîneur des quarterbacks Shane Day. Sur un lancer au début de la deuxième période, il a frappé Quentin Johnston sur une route de retour vers la ligne de touche droite, dans l’autre côté du terrain. Herbert a complété la passe, mais il n’a pas touché sa cheville droite, sa jambe d’appui. Le ballon n’est arrivé là que grâce à la force prodigieuse du bras d’Herbert.

Les signes étaient là.

« Il avait l’impression de pouvoir se protéger », a déclaré Harbaugh. « Il était en mesure de jouer efficacement à ce poste. »

Herbert a été efficace en première mi-temps. Il a complété 12 des 16 passes pour 125 yards et un touchdown. Mais une fois que Slater s’est blessé au pectoral, la protection s’est effondrée. Les Chargers ont déplacé Trey Pipkins III de garde droit à tackle gauche, un poste qu’il n’a pas joué dans un match depuis 2021. Ils ont essayé Jamaree Salyer au poste de tackle gauche pendant un snap en fin de première mi-temps. Il a été battu immédiatement par le edge rusher des Steelers Alex Highsmith. Pipkins a remplacé Salyer au poste de tackle gauche lors du jeu suivant, et Salyer s’est déplacé à l’intérieur vers le poste de guard droit. Harbaugh est resté dans cette configuration à l’avant pendant la deuxième mi-temps après que Slater ait quitté le match.

Les Chargers ont concédé trois sacks lors de leurs deux dernières attaques après que Heinicke ait remplacé Herbert. Le tackle droit recrue Joe Alt, qui s’est blessé lors de la dernière action offensive du match, a concédé l’un de ces sacks au rusher des Steelers TJ Watt.

« Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé », a déclaré Pipkins. « Nous devons simplement être capables de faire face aux coups durs et de faire ce que nous devons faire quelles que soient les circonstances. »

Heinicke a complété deux passes pour 24 yards.

« J’aurais aimé qu’on lui laisse un peu plus de temps pour opérer », a déclaré Harbaugh.

La défense a permis aux Chargers de rester dans le match. Mais l’unité est restée sur le terrain pendant plus de 20 minutes en deuxième mi-temps. Le barrage a finalement cédé sur un touchdown de 55 yards de Calvin Austin III qui a donné l’avantage aux Steelers de 10 points.

À la fin du troisième quart-temps, après le départ d’Herbert, les Chargers ont été sanctionnés de trois pénalités sur un field goal des Steelers qui leur a permis de prendre l’avantage. Deux d’entre elles étaient des fautes personnelles sur des troisièmes essais : une brutalité inutile sur le safety Derwin James Jr. et une brutalité sur le passeur sur Khalil Mack.

« Nous n’avons pas fait assez de jeux en défense », a déclaré James. « Les drives nous ont beaucoup fait perdre du terrain aujourd’hui. »

Les Chargers affronteront les Chiefs la semaine prochaine au SoFi Stadium.

Ils n’ont pas battu Kansas City à domicile depuis 2013. Ce match s’est joué à San Diego.

L’action devrait être centrée autour d’Herbert et des Chargers nouvelle génération qui tentent de faire passer un message face à Patrick Mahomes. Les Chargers essaient d’équilibrer ce qui est une rivalité déséquilibrée depuis plus d’une décennie.

Il s’agira plutôt de la cheville d’Herbert.

À propos d’une blessure qui aurait pu être évitée.

Herbert va toujours essayer de jouer, de surmonter ce qui lui fait mal. C’est sa nature profonde.

Le travail de l’organisation est de protéger son atout le plus précieux. Il faut examiner la situation, faire une analyse coûts-bénéfices et prendre la bonne décision : un match manqué lors de la troisième semaine pour potentiellement avoir un Herbert en meilleure santé pour le reste d’une longue saison.

Les Chargers n’avaient personne pour prendre la bonne décision dans les derniers instants de ce match contre les Jaguars. Et ils n’ont apparemment personne pour prendre la bonne décision en 2024 non plus.

Qui va protéger Herbert de lui-même ?

(Photo du haut : Brandon Sloter / Getty Images)