Est-ce que quelqu’un aime conduire sur la Cuesta Grade ? Au moins, ce n’est plus « trop raide » pour les voitures

Récemment un conducteur de semi-remorque a découvert que Old Stage Coach Road a été construit pour – disons-le tous ensemble maintenant – les diligences.

Les cartes GPS sont de mauvais historiens et parfois de mauvais conseillers en voyage. Les cartes papier peuvent être vos amies.

Au moins, il n’avait pas le problème d’un Chauffeur de camion de 1953 qui a roulé jusqu’en ville sans freins.

Alors pourquoi la route automobile se trouve-t-elle d’un côté du canyon et Old Stage Coach Road de l’autre ? La rage au volant a contribué au tracé actuel de la Cuesta Grade.

OLD CUESTA ROAD–Une photo de la Division des autoroutes de Californie [now Caltrans] qui a déjà signalé 71 virages dangereux sur l’autoroute au nord de San Luis Obispo. Le chemin de terre a été construit pour remplacer Stage Coach Road en 1915 et amélioré en 1923, la photo date d’environ 1922.

Au début du 20e siècle, les voyages passaient des chevaux aux moteurs à combustion interne.

Un article du Tribune du 10 juillet 1908 décrivait les dangers lorsque les chevaux et les voitures se rencontraient : « Les accidents causés par des chevaux effrayés par les automobiles sont de plus en plus fréquents ici ces derniers temps qu’ils constituent une menace sérieuse pour notre existence future. »

Dans cette histoire, un pasteur et un ami se trouvaient entre Templeton et Paso Robles dans un buggy tiré par des chevaux lorsqu’une voiture qui passait a surpris leur cheval qui a sauté et s’est retourné, les jetant hors du buggy.

Un chauffeur de l’Indiana s’est immédiatement arrêté « et s’est empressé d’offrir de l’aide ».

L’un des hommes a dû être transporté à l’hôpital. Le conducteur de la voiture a laissé 50 $ pour couvrir les frais médicaux et 10 $ pour réparer le buggy.

Ce problème a été amplifié sur l’étroite route des wagons de Cuesta.

Lorsqu’il a été construit en 1876 par le comté de San Luis Obispo, il était à la pointe de la technologie en matière de diligences, de wagons et de voitures.

Le Conseil de Surveillance accepta formellement les travaux routiers le 13 novembre 1876, comme le rapporta l’hebdomadaire Tribune cinq jours plus tard.

Les entrepreneurs s’appelaient Harris, Lemon & Wing, mais la plupart du travail à la pelle a été effectué par une équipe chinoise fournie par l’entrepreneur Ah Louis.

Les superviseurs ont alors ordonné au comité routier d’embaucher un homme pour entretenir la route « à un salaire ne dépassant pas 50 $ par mois ».

Le 7 janvier 1902, les travaux d’entretien étaient effectués par les détenus de la prison. Le conseil de surveillance envisageait de commander des vêtements rayés pour le gang des chaînes.

Mais ce qui était une route ultramoderne en 1876 n’était plus à la hauteur des besoins du XXe siècle, 30 ans plus tard.

Selon le Tribune du 14 juillet 1908, le Conseil de surveillance a décidé de rouvrir une ancienne route de stockage de l’autre côté du canyon en tant que route automobile.

Les attelages de chevaux évitaient la ville à cause du danger des automobiles.

Environ une douzaine de personnes posent pour une photo avec une diligence à six chevaux devant l’hôtel Ramona à San Luis Obispo le 5 mai 1894. La dernière diligence sur la Cuesta Grade est partie alors que le Southern Pacific Railroad arrivait en ville.

Le 5 mars 1909, le San Luis Obispo Tribune parlait des dangers de mélanger chevaux et voitures sur une route étroite sans garde-corps et avec des dénivelés abrupts.

« Au cours des dernières années, plusieurs décès sont survenus sur la route des wagons de Cuesta Grade à cause des équipes effrayées par les automobiles », peut-on lire dans l’article. « L’un de ces accidents a été causé par une équipe effrayée par une automobile conduite par le banquier Tilden de San Francisco. Cela a entraîné un décès.

La première tentative du comté visant à créer une route automobile a reçu des critiques moins que brillantes.

Le rédacteur en chef du Tribune de l’époque, Benjamin Brooks, était irrité par l’ingratitude des conducteurs à essence. C’était un cheval et un buggy ou un cheminot.

Mais bientôt, une clameur aussi forte qu’un moteur modèle T sifflant pousserait les gouvernements de l’État et fédéral à aider à la construction de routes, et l’autoroute traversant Cuesta Grade ne serait plus une route départementale.

Une photo montre l’autoroute 101 en direction nord à San Luis Obispo, avec la sortie Monterey Street, Motel Inn et Cuesta Grade en arrière-plan, vers 1960.

Le Morning Tribune a publié cet article le 26 juillet 1910, avec des fautes de frappe corrigées et des sauts de paragraphe ajoutés pour plus de lisibilité.

AUTO ROAD CRÉE UN COMMENTAIRE

Les propriétaires de machines ont obtenu ce qu’ils voulaient : les superviseurs changeront-ils de niveau ?

Les automobilistes venant dans cette ville se sont plaints bruyamment de la route aménagée pour les automobiles au-dessus de la Cuesta Grade, et certains, en revenant, ont emprunté un autre chemin plutôt que de tenter la forte pente lorsqu’ils voyageaient vers le nord depuis cette ville.

D’autres, partant d’ici vers le nord, ont été obligés d’emprunter la route des charrettes pour franchir la montagne.

En conséquence, les plaintes se sont répandues dans tout l’État et maintenant, la Sentinelle de Santa Cruz a des propos désobligeants à propos de la route qui a été construite expressément pour les automobilistes.

Avant que la route ne soit reconstruite, dans le passé, elle était utilisée pour le trafic régulier, les étapes la traversant ainsi que les agriculteurs voyageant entre cette ville et l’autre versant de la montagne. À l’époque, il n’était pas considéré comme trop raide et de nombreuses charges lourdes y étaient transportées.

Avec l’automobile, il semble que ce soit différent. La majorité des belles machines de grande puissance sont incapables de dépasser le niveau qui a été conçu pour elles.

Lorsque le sujet a été abordé pour la première fois par les superviseurs, les propriétaires d’automobiles ont été appelés et étaient présents lorsqu’ils ont été interrogés par le conseil sur la pente que leurs machines pouvaient négocier avant d’agir.

La route en béton à voie unique Cuesta Grade sur l’autoroute 101 survit encore sous forme de vestiges. Une grande partie de la route courbe a été contournée et remplacée par une autoroute à plusieurs voies.

C’est pour cette raison que les automobilistes sont responsables de la raideur de la route.

L’arpenteur du comté Parsons a été appelé et il a plaidé en faveur de l’élargissement de la route actuelle utilisée pour le trafic régulier des wagons, mais les propriétaires d’automobiles étaient déterminés à avoir une route séparée et le conseil a décidé d’accéder à leurs demandes.

Un autre comité a comparu lors d’une réunion ultérieure du conseil d’administration et, à l’époque, le comité représentant les propriétaires d’automobiles a informé les superviseurs qu’une pente de 17 pour cent pour le demi-mile jusqu’au sommet de la colline de ce côté leur serait entièrement satisfaisante car ils le feraient. pouvoir s’en sortir sans aucun problème.

Ils ont dit qu’il y avait une demande criante pour la route.

En septembre 1908, un contrat fut attribué par les superviseurs pour la construction de la route au coût de 7 319,60 $, et quelque temps après, elle fut terminée et les propriétaires d’automobiles commencèrent à la parcourir, et en même temps commencèrent à se plaindre qu’elle était trop raide.

Étant donné que les automobilistes ont obtenu exactement ce qu’ils demandaient, ils devraient être satisfaits et la plupart d’entre eux utilisent désormais la route des wagons.

La neige recouvre la Cuesta Grade le matin du 19 mars 1991.

Les contribuables dont l’argent a payé pour la nouvelle route n’utilisent pas la route car ils ne sont pas propriétaires d’automobiles, mais ils s’opposent à ce que les propriétaires de machines utilisent la route des wagons.

En raison des dépenses supplémentaires, le conseil aurait probablement mieux réussi en améliorant la route régulière, ce qui est désormais hors de question, bien qu’il n’y ait guère une machine sur quarante qui tente de franchir l’autoroute.

En mentionnant l’entretien avec des automobilistes, le Santa Cruz Sentinel déclare :

Les automobiles revenant de voyages vers la côte signalent une situation dangereuse sur la route entre Paso Robles et San Luis Obispo sur ce que l’on appelle la pente de San Luis, qui devrait retenir l’attention des autorités de ce comté.

Au sommet de la pente qui descend de ce côté, la route bifurque et un panneau a été placé sur la gauche qui indique « Automobile Road », et une main pointe vers ce côté.

Les automobilistes affirment que cette route est si raide et si accidentée qu’il est extrêmement dangereux de la descendre avec une machine, car les freins ne tiendront que dans les meilleures conditions. En cas de problème, il est presque certain qu’un accident grave pourrait se produire. Ed Gerow et Pierce Haas, ce dernier avec plusieurs dames dans sa voiture à l’époque, ont échappé de peu à de graves accidents en empruntant ce tronçon de route.

Ils ont dû courir dans des trous de boue et contre la berge pour vérifier les machines, et Haas a dû attendre et réparer ses freins avant de descendre en bas de la pente.

Travaux routiers sur la Cuesta Grade en 2012.

WC MacFarlane qui a récemment fait le déplacement vers la côte, a été prévenu de cet endroit et a pris la route à droite. Il signale que ce dernier est en bon état et devrait être utilisé par les automobiles.

Il dit que placer le panneau indiquant la route de gauche constitue un danger pour tous les voyageurs.

Comme San Luis Obispo reçoit beaucoup d’argent des touristes de la vallée qui passent par là, la moindre des choses serait de placer des panneaux le long des routes afin qu’ils ne soient pas trompeurs.