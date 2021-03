PUBG Mobile a été interdit en Inde en septembre de l’année dernière et les joueurs mobiles attendent depuis le retour du très recherché jeu de bataille royale. Avec de nombreux rapports à l’époque sur un prochain jeu PUBG Mobile India, rien ne s’est matérialisé. Maintenant, il semble que la société mère derrière PUBG Mobile ait quelque chose en réserve car elle a publié une offre d’emploi pour un nouvel analyste de stratégie d’investissement en Inde. L’offre d’emploi, publiée par Krafton Inc, est apparue vers le 18 mars, selon un rapport de LiveMint, et a déjà cessé de recevoir plus de candidatures. Selon la liste des emplois, l’analyste de la stratégie d’investissement aidera Krafton à analyser les fusions et acquisitions et les opportunités d’investissement dans le pays. Krafton avait précédemment déclaré qu’il prévoyait d’investir 100 millions de dollars (environ 724 crores de roupies) en Inde pour cultiver les industries locales du jeu vidéo, de l’esport, du divertissement et de l’informatique dans le pays.

Désormais, cela pourrait signifier une bonne nouvelle pour les joueurs enthousiastes qui attendent le redémarrage de PUBG Mobile dans le pays depuis que le gouvernement a interdit le jeu l’année dernière. PUBG Corp, une filiale de Krafton détient les droits de propriété intellectuelle du jeu, avait déclaré en novembre qu’elle ferait un nouveau jeu spécifiquement pour l’Inde afin de contourner l’interdiction. Le nouveau jeu s’appellerait PUBG Mobile India et serait exploité par PUBG Corp lui-même. PUBG Corp avait retiré les droits de propriété intellectuelle de Tencent peu de temps après l’interdiction et cherchait des moyens de redémarrer ses opérations en Inde. La société a également déclaré qu’elle mettrait en place une filiale indienne pour «améliorer les communications et les services» avec les joueurs. L’entreprise devait également embaucher plus de 100 employés dans le pays et créer un bureau local. PUBG Corp a même conclu un accord avec Microsoft pour que ses jeux soient hébergés sur Azure de Microsoft.

Bien que la liste d’emplois soit destinée à quelqu’un qui peut rechercher de nouvelles fusions et acquisitions, ce n’est pas un indice pour le retour du jeu en Inde. On ne sait pas quand PUBG Mobile fera son retour sur le marché indien. Le mois dernier, PUBG a annoncé un nouveau titre de jeu mobile pour iOS et Android appelé PUBG: New State. Le nouveau jeu PUBG Mobile vise à amener Battle Royale à une approche plus futuriste du genre multijoueur massif. PUBG: New State se déroule dans le futur (2051, pour être précis) et se déroule des années après l’actuel jeu PUBG Mobile, qui se déroule également dans les temps modernes. PUBG: New State se déroule sur une nouvelle carte appelée Troi et promet d’apporter avec elle une multitude d’armes et de véhicules futuristes comme des drones, des boucliers de combat déployables et plus encore.