PUBG Mobile India sera-t-il bientôt lancé? Cela semble avoir été l’une des questions les plus recherchées ces derniers temps, et malheureusement, nous n’avons toujours pas de réponses pour le moment. De plus, il semble que nous vivions toujours avec des incertitudes, car des rapports récents suggèrent que le titre mobile ne réapparaîtra pas sur Google Play et Apple App Store avant mars de l’année prochaine. Selon une réponse de RTI, le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY) a déclaré la semaine dernière que le gouvernement n’accordait aucune autorisation pour le démarrage de sites Web ou de services d’applications mobiles dans le pays, ajoutant que « en conséquence, MeitY n’a pas accordé l’autorisation à PUBG / PUBG mobile India. » Notamment, dans une réponse distincte de RTI, le ministère déclare que PUBG Mobile India n’a pas encore reçu l’approbation du gouvernement pour opérer dans le pays.

Bien que cela indique que le gouvernement n’approuve pas au préalable le lancement d’une application, dans le cas de PUBG Mobile India – ses développeurs, PUBG Corporation peut exiger un signe de tête spécial pour démarrer son opération via les magasins d’applications Google et Apple. Cela est dû à l’interdiction initiale de PUBG Mobile placée par le gouvernement en septembre dans le cadre de sa troisième répression contre l’application basée en Chine opérant en Inde. Notamment, plusieurs rapports publiés plus tôt ce mois-ci affirmaient que le titre mobile reviendrait d’ici la fin décembre, mais au milieu de toute la confusion, aucune déclaration officielle n’a été donnée par PUBG Corp., propriété de Krafton.Les dernières réponses de RTI n’indiquent pas non plus le statut. de son lancement en Inde.

En outre, il semble que les organismes gouvernementaux ne sont pas non plus très désireux de son retour de si tôt. Récemment, la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (CNPCR), l’organe suprême indien des droits de l’enfant, a déclaré qu’il ne serait pas approprié de relancer le titre mobile dans le pays tant qu’une « législation appropriée » n’est pas en place pour ces jeux en ligne. Le gouvernement central a interdit les applications PUBG Mobile et PUBG Mobile Lite en Inde en septembre pour des raisons de sécurité. Près de deux mois plus tard après l’interdiction, ses développeurs PUBG Corporation ont annoncé son retour après avoir rompu les liens avec la société de jeux basée en Chine Tencent. La société s’est également associée à Microsoft pour garantir la sécurité des données de ses utilisateurs. Notamment, PUBG Corporation a promis des investissements d’une valeur de 100 millions de dollars sur le marché indien «pour cultiver» les industries locales du jeu vidéo, des sports électroniques, du divertissement et des technologies de l’information.