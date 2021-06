Est-ce que plus de gens devraient manger des insectes ?

Quand j’étais à l’université, une fille qui vivait dans mon dortoir était une évangéliste pour une cause improbable : le potentiel des insectes comme nourriture. Elle était vraiment, vraiment passionnée par les insectes en tant que source de protéines éthique et respectueuse de l’environnement, de la même manière que les étudiants de premier cycle motivés peuvent être vraiment, vraiment passionnés par les causes chimériques.

A l’époque j’en ai ri. Ce sont des insectes ! Personne ne voudra manger d’insectes, n’est-ce pas ? La blague était sur moi : quelques années plus tard, elle et son partenaire commercial ont continué Aquarium à requins et a reçu un investissement de 100 000 $ de Mark Cuban, et maintenant sa société, Chirps Chips, vend des chips à base de cricket dans le monde entier.

Mon camarade de classe était en avance sur la courbe. Alors que les humains réalisent progressivement que nous devons réduire la consommation traditionnelle de viande pour le bien de la planète, manger des insectes – principalement des grillons et des vers de farine – est devenu une alternative verte et dynamique.

Certaines cultures, qui englobent quelque 2 milliards de personnes dans le monde, mangent déjà des insectes. Les vers mopane et les chenilles de karité sont régulièrement cultivés et consommés (le premier en Afrique du Sud et au Zimbabwe, le second au Burkina Faso et au Mali), tout comme le grillon de brousse comestible africain, qui est couramment consommé en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, et malgache. La cueillette d’insectes sauvages à des fins de subsistance ou de vente est courante dans toute l’Asie de l’Est et le Pacifique, de l’Inde à l’Indonésie en passant par le Japon et l’Australie. Dans la région nord-ouest de l’Amazonie en Amérique du Sud, entre 5 et 7 pour cent des protéines totales proviennent d’insectes.

Mais les partisans de l’élevage d’insectes cherchent à industrialiser davantage la pratique pour élever plus d’insectes comme aliments pour les animaux d’élevage ainsi que pour la consommation humaine – principalement en Europe et aux États-Unis, où la pratique est moins courante. En mai, un panel de l’Union européenne a voté pour approuver la vente d’un aliment à base d’insectes pour les humains pour la première fois dans l’histoire de l’Union. La société française Agronutris avait déposé une demande pour vendre le ver de farine jaune séché, un organisme ressemblant à un asticot « qui aurait le goût de l’arachide » lorsqu’il est séché ; avec l’approbation réglementaire de l’UE, la société espère vendre le ténébrion sous forme de poudre semblable à de la farine.

L’élevage d’insectes est peut-être encore une industrie de niche, mais des dizaines de startups sont apparues au cours des dernières années. (Et deux startups françaises ont reçu un financement combiné de 537 millions de dollars au cours de la dernière année seulement.) Pendant ce temps, les chefs américains adoptent les cigales, dont des milliards ont émergé sur la côte est, comme ingrédient potentiel. Les chiens profitent déjà de la générosité de Brood X, la récolte actuelle de cigales, mais il n’y a aucune raison de santé ou de sécurité pour laquelle les humains ne pourraient pas s’y joindre.

Cette excitation est éminemment compréhensible : les insectes sont nutritifs et respectueux de l’environnement à produire, ce qui en fait une alternative convaincante aux viandes traditionnelles d’élevage industriel. Mais mis à part les goûts personnels des gens, je me méfie toujours de l’incitation à manger des insectes, en grande partie à cause d’une question sans réponse : savons-nous vraiment tout ce que nous devons savoir sur la vie des insectes – et s’ils méritent une considération morale ?

Pourquoi les insectes pourraient être une bonne alternative à la viande traditionnelle…

Les arguments en faveur de la consommation d’insectes sont simples : ils sont sains et c’est bon pour l’environnement. Une étude publiée en mai par des chercheurs de Harvard et de l’Université du Wisconsin-Madison résume bien les deux arguments.

Les auteurs ont découvert que si les consommateurs d’Afrique et d’Asie ajoutaient 5 grammes d’aliments pour insectes à leur alimentation quotidienne, 67 millions de personnes de moins seraient à risque de carence en protéines, avec 166 millions de personnes de moins à risque de carence en zinc et 251 millions de personnes de moins à risque. de carence en vitamine B12. L’anémie diminuerait également considérablement.

L’étude note que 5 grammes n’est pas tellement dans le grand schéma des choses. Les entreprises de protéines de grillon citent souvent une portion de 10 à 20 grammes de poudre de protéine de grillon à utiliser dans les smoothies ou la bouillie, etc. Une exigence de 5 grammes pourrait être satisfaite par un de ces repas tous les deux à quatre jours.

En particulier dans les régions du monde où les carences nutritionnelles sont courantes, les insectes pourraient jouer un rôle utile.

Ensuite, il y a le côté environnemental. Les fermes industrielles sont une catastrophe environnementale. L’élevage de bœuf produit spécifiquement une part énorme du méthane mondial, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone ordinaire, et entraîne la déforestation en Amazonie alors que les entreprises de bœuf recherchent plus de terres ouvertes pour le pâturage. Mais les fermes industrielles de toutes sortes ont des coûts environnementaux, notamment dus au ruissellement de fumier qui peut empoisonner les cours d’eau, nuire aux écosystèmes locaux et mettre en danger la santé des résidents locaux.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a fait la promotion des aliments à base d’insectes en partie parce que les insectes, qui sont à sang froid, sont plus efficaces que les autres animaux pour transformer leur nourriture en viande. « En moyenne, les insectes peuvent convertir 2 kg d’aliments en 1 kg de masse d’insectes, tandis que les bovins ont besoin de 8 kg d’aliments pour produire 1 kg de gain de poids corporel », a noté la FAO.

Les insectes nécessitent également moins d’eau et de terre que le bétail traditionnel et produisent 10 à 100 fois moins d’émissions de gaz à effet de serre par kilogramme de nourriture que les porcs, selon la FAO. Leur impact climatique est encore meilleur à côté des vaches, qui émettent plus que les porcs.

… Et pourquoi il faut s’en méfier de toute façon

Le cas anti-entomophagie est plus subtil mais (je pense) toujours convaincant. Nous devons nous demander à quoi serviront les insectes d’élevage – et plus important encore, ce que les insectes d’élevage signifient pour les insectes eux-mêmes.

Prenons l’exemple des fermes de cricket. Dans une ferme de grillons, les animaux sont généralement disposés dans des bacs en plastique avec des murs en carton sur lesquels ils peuvent grimper et pondre, selon un rapport du groupe de recherche Rethink Priorities. Parce que les grillons ont besoin de températures humides et peuvent facilement se noyer dans une mare d’eau, des éponges humides sont souvent incluses dans les bacs pour à la fois réguler l’humidité et fournir une source d’abreuvement. Cette visite vidéo d’une ferme de grillons en Finlande donne une bonne idée de la situation, tout comme cette photo d’une ferme canadienne :

Lewis Bollard, qui dirige le programme de bien-être des animaux de ferme à Open Philanthropy – le groupe subventionnaire efficace et d’inspiration altruiste financé par les milliardaires Cari Tuna et Dustin Moskovitz – a récemment publié un excellent récapitulatif des dangers de la viande d’insectes, en particulier en ce qui production de viande.

D’abord et avant tout pour les défenseurs du bien-être animal, le marché des insectes comestibles est complètement éclipsé par le marché des insectes pour l’alimentation des animaux de ferme. La plupart des insectes sont élevés pour être nourris de poissons et de poulets d’élevage (ou broyés pour en faire des aliments pour animaux de compagnie). « L’élevage d’insectes n’est pas une alternative à l’élevage industriel, c’est un fournisseur », écrit Bollard.

Cette utilisation incrimine davantage les arguments environnementaux en faveur de l’élevage d’insectes, affirme-t-il : « Donner du maïs aux insectes, puis les nourrir aux poulets, est intrinsèquement moins efficace que de simplement donner du maïs aux poulets. » (Pour être juste, il s’agit davantage d’un argument contre l’industrie actuelle de l’élevage d’insectes, par opposition à ce que certains partisans veulent qu’elle devienne : un système pour nourrir les humains plus efficacement.)

Ensuite, il y a les insectes eux-mêmes. Comme le note Bollard, nous n’avons vraiment aucune idée si les insectes sont «sensibles» de la même manière que, disons, un cochon ou une vache semble l’être (ou s’ils sont sensibles du tout). Les cochons sont vraiment intelligents ; ils peuvent jouer à des jeux vidéo. Les mouches, en revanche, ne vous écraseront pas à Skyrim. Certaines personnes intelligentes essaient de réfléchir à ce que nous fais connaissent la sensibilité des insectes, mais nous ne savons toujours pas grand-chose.

Rethink Priorities a essayé de rassembler ce que nous savons sur l’expérience du bien-être des insectes dans les fermes, mais de la même manière, ce n’est pas beaucoup. Les fermes d’insectes congèlent et/ou déchiquettent principalement leurs animaux, mais nous ne savons pas grand-chose si ces méthodes causent une douleur importante aux insectes.

Si vous avez lu jusqu’ici et que vous n’êtes pas végétalien ou végétarien, ou même quelqu’un qui pense beaucoup au bien-être animal, tout cela peut sembler absurde. Les insectes ne sont pas des créatures dont nous avons l’habitude de considérer le bien-être, une indifférence qui fait même son chemin dans notre langue vernaculaire. « Elle ne ferait pas de mal à une mouche » ne veut pas dire « elle n’est pas une sociopathe » de la même manière que « elle ne donnerait pas de coups de pied à un chien » – cela signifie « elle ne ferait pas une chose si insignifiante personne devrait s’en soucier.

Mais les humains élargissent constamment notre cercle de préoccupation morale. Et bien que la plupart des humains n’aient pas encore élargi leur cercle moral pour inclure pleinement les animaux de ferme, les attitudes vis-à-vis du bien-être animal ont certainement évolué. Le nombre d’animaux de compagnie aux États-Unis a plus que doublé depuis les années 1970, tandis que le nombre euthanasié chaque année a considérablement diminué, passant de 20 millions à 3 millions. Les humains sont devenus moins à l’aise de tuer des animaux simplement parce qu’ils sont une nuisance : il y a un demi-siècle, il n’était pas rare que les propriétaires de chiens euthanasient leur animal de compagnie parce que c’était moins cher que de le mettre dans une niche pendant leurs vacances. C’est inimaginable aujourd’hui.

Il n’y a pas loin de « les chats et les chiens méritent d’être bien traités » à « les porcs et les vaches méritent d’être bien traités ». Et tandis que « chenilles et grillons » est un saut plus loin, ce n’est guère impensable. Ce sont aussi des animaux. Les abeilles comprennent le nombre zéro, un concept que les enfants humains ne peuvent souvent pas saisir. Les mouches des fruits agissent parfois de manière à suggérer qu’elles ressentent une forme de douleur chronique. Est-il si inconcevable que le monde des insectes mérite un traitement humain ?

Pour moi, la conclusion la plus inquiétante de la recherche de Rethink Priorities est qu’environ 1 000 milliards de insectes sont déjà élevés et tués dans les fermes chaque année – un nombre ahurissant, puisque nous sommes encore au début du boom de la nourriture pour insectes. Étant donné que les insectes ont une vie très courte, ce total annuel englobe de nombreuses générations ; seulement entre 79 milliards et 94 milliards d’insectes d’élevage sont vivants à un moment donné.

Je ne sais pas avec certitude si ces insectes ressentent de la douleur – mais s’il y a même une petite chance qu’ils le fassent, l’ampleur de la souffrance que cela impliquerait est énorme. Je ne suis pas catégoriquement contre l’élevage d’insectes, mais j’espère que nous pourrons en apprendre davantage sur la vie des insectes avant de commencer à les cultiver à une échelle encore plus grande.