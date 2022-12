Est-ce que Planet Fitness est ouvert à Noël ? [Updated December 2022]

Heures de Noël de Planet Fitness pour le 25 décembre de la saison des vacances 2022 pour voir si PF est ouvert.

Il serait difficile de quantifier le nombre de personnes qui visitent Planet Fitness dans le cadre de leur routine quotidienne. En tant qu’abonnement à la salle de sport le plus abordable du marché, en particulier en termes de chaînes nationales, c’est un endroit idéal pour que les gens puissent s’entraîner et le faire également dans leur environnement sans jugement. Mais qu’en est-il pendant la période des fêtes? Noël peut changer les choses.

Planet Fitness est souvent doué pour accorder des pauses à ses employés lorsqu’il s’agit de vacances. Cela peut être un peu malheureux pour ceux qui veulent s’entraîner, que ce soit pour rester dans la routine, pour essayer de perdre quelques calories du repas de Noël, ou même pour essayer de se débarrasser du stress des vacances.

Donc, tout cela soulève la question des heures de Noël de Planet Fitness : la salle de sport sera-t-elle ouverte le 25 décembre 2022 ?

Est-ce que Planet Fitness est ouvert à Noël ?

Malheureusement, il est peu probable que les heures de Noël de Planet Fitness pour votre salle de sport locale jouent en votre faveur, car la plupart des salles de sport du pays et du monde seront fermées pour les vacances.

Pour être sûr, vous pouvez utiliser le Trouver un club du site Web fonctionnalité (également disponible sur l’application) qui aura mis à jour les heures de Noël pour chaque emplacement, mais la grande majorité des clubs fermeront leurs portes le 25 décembre pour permettre à leurs employés de faire une pause.

Vraiment, cependant, si tel est le cas, vous pouvez vous permettre de prendre une journée de congé et de faire une pause. Les emplacements rouvriront avec des heures d’ouverture normales probables le lundi 26 décembre et les amateurs de gym pourront recommencer à payer cette équité en sueur. À Noël, cependant, prenez un indice et profitez des vacances sans aller au gymnase.