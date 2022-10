« Est-ce que penser est un crime ? – alarme sur la torture des prisonniers iraniens protestataires

On craint que des détenus iraniens soient torturés après leur arrestation.

Le pays a été secoué par des manifestations suite à la mort de Mahsa Amini.

Un incendie à la prison d’Evin le 15 octobre a tué huit détenus, selon les autorités.

Les militants iraniens arrêtés lors d’une répression des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini risquent d’être torturés ou même de mourir derrière les barreaux, avertissent des groupes de défense des droits.

Amini, 22 ans, est décédée en septembre trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la république islamique, déclenchant des manifestations qui durent depuis plus d’un mois.

Des images choquantes ont émergé jeudi de l’arrestation du militant de la liberté d’expression Hossein Ronaghi qui a été étranglé et emporté lorsqu’il s’est présenté au bureau du procureur.

Depuis son arrestation le 24 septembre, il est détenu à la prison d’Evine à Téhéran et sa famille affirme qu’il risque de mourir d’une maladie rénale.

Ils disent aussi que ses jambes ont été cassées.

Ronaghi n’est que l’un des nombreux militants des droits de l’homme, journalistes et avocats de premier plan qui ont été arrêtés et dont les partisans craignent qu’ils ne sortent jamais vivants de l’établissement notoire, où sont détenus la plupart des détenus politiques.

Un incendie à Evine le 15 octobre a tué huit détenus, selon les autorités.

Cela n’a fait qu’amplifier les inquiétudes concernant le bien-être des prisonniers, des militants accusant les autorités d’avoir tiré des gaz lacrymogènes et des plombs métalliques à l’intérieur de la prison, même si aucun des prisonniers politiques n’aurait été blessé.

“Les détenus qui font souvent l’objet de disparitions forcées courent un risque sérieux de torture et de mort. Une action urgente de la communauté internationale est cruciale à ce stade”, a déclaré Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur du groupe Iran Human Rights basé à Oslo.

IHR a déclaré que des milliers de personnes avaient été arrêtées dans tout le pays dans le cadre de la répression, dont au moins 36 journalistes, 170 étudiants, 14 avocats et plus de 580 militants de la société civile, dont des travailleurs et des responsables syndicaux enseignants.

Roya Boroumand, directrice du Centre Abdorrahman Boroumand basé à Washington, a déclaré que la situation était aggravée par le grand nombre de nouveaux prisonniers amenés dans les prisons, notamment à Evin et à la prison Fashafouyeh du Grand Téhéran.

Elle a déclaré à l’AFP :

Nous sommes très préoccupés par le traitement des détenus.

La surpopulation signifie qu’il n’y a “pas d’autre choix que de s’asseoir ou de dormir à tour de rôle” dans des zones telles que les gymnases des prisons.

Les analystes affirment que les arrestations massives sont une stratégie clé de l’ayatollah Ali Khamenei pour lutter contre la vague nationale de protestations, qui représente l’un des plus grands défis pour le système islamique iranien depuis la révolution de 1979.

Ronaghi, collaborateur du Wall Street Journal, est depuis des années l’un des critiques les plus intrépides de la république islamique vivant encore dans le pays.

Les forces de sécurité ont tenté une première fois de l’arrêter le 22 septembre alors qu’il donnait une interview en direct à Iran International TV, mais il a réussi à s’échapper de son appartement, a-t-il déclaré à l’époque.

Il est sorti de sa cachette deux jours plus tard, mais a été immédiatement arrêté avec ses avocats.

Après l’incendie qui a ravagé la prison, Ronaghi “a eu un bref appel avec ma mère mais n’a pu dire que quelques mots et pouvait à peine parler” en raison de sa mauvaise santé, a écrit son frère Hassan Ronaghi sur Twitter.

“La vie de Hossein est en danger”, a écrit Hassan dans son dernier tweet mercredi.

Après l’incendie d’Evin, Amnesty International a demandé l’accès d’observateurs indépendants « pour protéger les prisonniers contre de nouveaux homicides illégaux, la torture et d’autres mauvais traitements ».

Le militant Majid Tavakoli, qui a été emprisonné à plusieurs reprises en Iran ces dernières années, notamment après les élections contestées de 2009, est toujours en prison depuis son arrestation le 23 septembre.

Sa famille affirme n’avoir eu aucune nouvelle de lui depuis l’incendie.

“Pourquoi une personne ne peut-elle pas être libre dont le seul outil est son cerveau ? Penser est-il un crime ?” sa femme a tweeté.

Arash Sadeghi n’a été libéré de prison qu’après avoir purgé plusieurs années en mai dernier. Il a été incarcéré à Evin le 12 octobre, alors qu’il souffrait d’un chondrosarcome, un type rare de cancer des os.

Son père a tweeté une photo d’une douzaine de boîtes de médicaments dont il a besoin.

Il a écrit:

Vous pouvez emprisonner son corps mais son âme est toujours avec les gens et les prisonniers qu’il ne connaît pas.

IHR s’est dit préoccupé par le fait que plusieurs militants étaient toujours au secret derrière les barreaux, notamment le journaliste et militant Golrokh Iraee et l’éminent blogueur technologique Amir Emad Mirmirani, connu sous le nom de Jadi.

Le groupe de défense des droits a déclaré que certains détenus avaient fait “des aveux télévisés auto-incriminants sous la contrainte et la torture” et avaient également été victimes d’insultes verbales pendant leur détention.

Les prisonniers ont « témoigné avoir été sévèrement battus, torturés pendant les interrogatoires et privés de nourriture et d’eau potable », a déclaré Boroumand.

“Les détenus se retrouvent avec des plombs de fusil de chasse et des membres cassés (et) sans soins médicaux.”