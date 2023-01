Est-ce que Penn State fait partie du top 10 ? WR corps avec Dante Cephas ? Fait ou mythe pour 2023

STATE COLLEGE, Pennsylvanie – Penn State a soudainement un poste vacant dans le personnel d’entraîneurs après le licenciement de l’entraîneur des receveurs Taylor Stubblefield et les Nittany Lions ont fait sensation dans le portail de transfert en ajoutant un engagement de l’ancien receveur de l’État de Kent Dante Cephas dimanche soir.

La liste de football de Penn State 2023 commence à se trier, avec les Nittany Lions maintenant une semaine dans les cours du semestre de printemps. Les premiers inscrits s’acclimatent, tandis que de nombreuses décisions sur la NFL et le portail de transfert ont été prises.

Alors, plongeons dans certains des récits les plus pressants entourant l’équipe cette intersaison et décidons s’il s’agit de mythes ou de faits.

Le receveur n ° 1 est actuellement sur la liste

Penn State voulait ajouter au moins deux récepteurs larges après avoir signé le receveur large quatre étoiles Carmelo Taylor en décembre. Les Nittany Lions sont maintenant à mi-chemin avec l’ajout de Cephas, qui s’est engagé dimanche soir moins d’une heure après que James Franklin a annoncé le licenciement de Stubblefield.

SOYEZ ICI MAINTENANT🌎 pic.twitter.com/bk2wObLzBl — Dante Céphas (@FouLceph) 16 janvier 2023

Le licenciement de Stubblefield est la décision la plus surprenante de l’intersaison jusqu’à présent. Il est arrivé en 2020 à la recherche de stabilité après avoir rebondi d’un emploi à l’autre. Il a hérité d’un groupe de position qui était sur des bases fragiles, car un Jahan Dotson non prouvé a dû se développer et devenir le receveur n ° 1. Dotson a fait exactement cela, mais à bien des égards, l’incertitude avec le groupe de position est à nouveau là maintenant avec Parker Washington et Mitchell Tinsley partis pour la NFL et Penn State ayant besoin d’un transfert à impact instantané comme Cephas. Celui que Franklin engage pour diriger le corps d’accueil hérite d’un groupe a beaucoup à prouver. La semaine dernière, Penn State a ajouté Calvin Lowry en tant qu’analyste offensif et entraîneur adjoint des récepteurs larges. L’ancien vedette de Penn State et de la NFL, Bobby Engram, qui faisait partie du personnel d’entraîneurs de Paul Chryst au Wisconsin et à Pitt, avec un passage avec les Ravens de Baltimore entre les deux, est redevenu disponible. Nous verrons ce que Franklin a en tête.

En ce qui concerne le corps de réception de retour, KeAndre Lambert-Smith a terminé la saison sur une bonne note avec 83 verges contre Michigan State et 124 verges dans le Rose Bowl, et il est prêt à jouer un rôle important la saison prochaine. Il pourrait devenir ce récepteur n ° 1, mais il y a une raison pour laquelle Penn State voulait ajouter des récepteurs via le portail. Bien que les Nittany Lions aient plusieurs sous-classes qui pourraient émerger, Lambert-Smith (24 prises) et Harrison Wallace III (19) sont les seuls receveurs larges de retour qui ont eu des prises à deux chiffres en 2023.

Cephas, un natif de Pittsburgh qui a totalisé 1 948 verges au cours des deux dernières saisons à Kent State, était un ajout incontournable pour Penn State. La deuxième fenêtre du portail de transfert en mai verra inévitablement d’autres récepteurs devenir disponibles. Gardez à l’esprit le moment, cependant. Il est important de noter avec Cephas, qui est toujours à Kent State ce semestre de printemps. Penn State avait Tinsley sur le campus en janvier dernier. Cephas et tous ceux qui se retrouvent ici auront besoin d’un cours accéléré sur l’attaque et devront rapidement établir un rapport avec Drew Allar. Ce n’est pas le moment idéal, mais Penn State doit espérer que Cephas est ce qu’il attend de lui.

Verdict : Jury Hung



Transfert Dante Cephas a disputé 10 matchs de 100 verges en carrière à Kent State. (Maria Lysaker / USA Today)

Il s’agit d’une équipe du top 10 de pré-saison si la liste reste intacte

Penn State est n ° 6 dans le top 25 de Stewart Mandel pour 2023, une place devant l’endroit où il a terminé dans le dernier sondage AP pour 2022. Bien sûr, l’État de l’Ohio (n ° 2) et le Michigan (n ° 3) pourraient toujours être classé devant les Nittany Lions.

Quoi qu’il en soit, il y a une tonne de talents sur la liste, et Penn State l’a présenté en 2022. Les porteurs de ballon Nicholas Singleton et Kaytron Allen sont spéciaux, et la ligne offensive s’est améliorée malgré les blessures d’Olu Fashanu et Landon Tengwall, qui sont prêts à revenir. L’attaque devra s’appuyer sur le jeu de course, surtout au début de la saison tandis qu’Allar s’acclimate aux côtés d’un corps de réception réorganisé. Il va y avoir des difficultés de croissance inévitables pour le partant de première année, mais il était un espoir cinq étoiles pour une raison. Le talent qui l’entoure devrait l’aider à élever son jeu, Cephus lui donnant un coup de pouce.

Le secondeur Abdul Carter sera un grand meneur de jeu, et il y a plus de profondeur et d’expérience en défensive maintenant qu’il n’y en avait l’année dernière à la même époque avec Adisa Isaac de retour aux côtés de Chop Robinson et Dani Dennis-Sutton. Le secondaire chargé de Penn State est entre de bonnes mains même sans les arrières défensifs liés à la NFL Ji’Ayir Brown et Joey Porter Jr.

Une fois de plus, la saison s’articulera autour des deux confrontations des Big Ten East à Ohio State le 21 octobre et contre le Michigan le 11 novembre.

Verdict : Fait

Dix étudiants de première année qui ne font pas de chemise rouge sont la nouvelle norme

Après que Kalen King et Jaylen Reed aient été les seuls joueurs à avoir disputé plus de quatre matchs en première année en 2021, 10 joueurs l’ont fait en 2022, dirigés par Singleton, Allen, Carter et Allar d’une classe classée n ° 6 dans le 247Sports Composite. Penn State a suivi cette classe 2022 chargée avec un solide groupe 2023, classé 14e. Il est titré par trois espoirs parmi les 100 meilleurs parmi les joueurs de ligne offensive Jven Williams et Alex Birchmeier et le secondeur Tony Rojas.

Sur les 23 signataires de Penn State, 11 sont sur le campus cet hiver. C’est un nombre important, et c’est une grande raison pour laquelle au moins une poignée de joueurs de cette classe pourraient avoir la chance de contribuer à leur première saison.

Cependant, la réalité est que Penn State est dans une bien meilleure position en termes de profondeur et ne devrait pas avoir besoin d’une aide immédiate comme il l’a souhaité l’année dernière à des postes comme porteur de ballon et secondeur. Cette classe 2022 était spéciale, et c’est pourquoi tant de joueurs ont pu jouer tout de suite. Je ne m’attendrais pas à ce que 10 joueurs brûlent à nouveau des chemises rouges la saison prochaine, même si les équipes spéciales pourraient être un bon point de départ pour certains des secondeurs et des arrières défensifs entrants.

Lorsqu’une classe est dirigée par deux joueurs de ligne offensifs, il est généralement irréaliste de s’attendre à ce qu’ils jouent et qu’ils jouent bien tout de suite. Là encore, je ne m’attendais pas à ce que Drew Shelton brûle une chemise rouge en 2022, mais gardez à l’esprit les circonstances qui l’ont amené à le faire. Penn State est bien positionné à l’extrémité serrée, dirigé par Theo Johnson et Tyler Warren, et ne devrait pas avoir besoin des trois signataires pour apporter des contributions majeures à moins qu’une blessure ne se produise ou qu’il y ait une voie pour un rôle important dans les équipes spéciales.

Ma supposition initiale – et je reviendrai là-dessus cet été quand on comprendra mieux qui se démarque et comment ils s’acclimatent – ​​est que cinq joueurs brûlent des chemises rouges la saison prochaine.

Verdict: Mythe

Les changements des équipes spéciales sont importants

Avec Jake Pinegar ne revenant pas pour une saison supplémentaire, Penn State aura un nouveau botteur de but sur le terrain et spécialiste du coup d’envoi. Il aura également un nouveau parieur, un nouveau vivaneau et un nouveau retourneur de botté. Cela fait beaucoup de transitions pour la coordinatrice Stacy Collins. C’est une partie typique du jeu, cependant, et Penn State a une paire de parieurs boursiers dans le transfert FAU Riley Thompson et Alex Bacchetta et un kicker boursier qui attend dans les coulisses à Sander Sahaydak.

De plus, l’as des unités spéciales Jonathan Sutherland est parti. Des joueurs comme Malick Meiga et Dominic DeLuca qui ont joué un rôle déterminant dans les équipes spéciales la saison dernière devront continuer à avoir un impact important sur les unités de couverture.

Verdict: Fait

Le portail de transfert a été gentil avec Penn State

Robinson, Tinsley, Johnny Dixon, Jordan Stout, Arnold Ebiketie, Derrick Tangelo et Hunter Nourzad font partie des succès du portail de transfert du programme en tant que joueurs qui, au minimum, ont fourni une profondeur cruciale. Dans certains cas, ils se sont distingués. Penn State, comme tous les programmes, a principalement vu des joueurs de réserve entrer dans le portail. Certains transferts au départ, comme Justin Shorter et Ricky Slade, cherchaient un nouveau départ. Noah Cain a subi de nombreuses blessures et a ensuite été le premier à quitter ce qui est devenu un champ arrière bondé, même s’il s’est rapidement aminci. Will Levis n’avait jamais remporté le poste de quart-arrière partant auparavant et a vu l’écriture sur le mur.

Penn State a été sage avec son utilisation du portail. Manny Diaz n’a pas tardé à souligner le mois dernier que ce n’était pas du football fantastique. Il y a des ego à équilibrer dans chaque groupe de postes et Penn State a bien navigué dans cette partie tout en trouvant des joueurs comme ceux décrits ci-dessus qui ont eu un impact immédiat. Thompson, Cephas et la Caroline du Nord transfèrent le demi de coin Storm Duck auront désormais cette chance aussi.

Verdict: Fait

