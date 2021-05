Est-ce que Pence est candidat à la présidence? Il devra affronter Trump.

COLUMBIA, SC – Alors que Mike Pence discutait de son mandat de vice-président avec quelque 500 religieux républicains de Caroline du Sud, certains auditeurs ne pouvaient s’empêcher de se demander s’ils voyaient un aperçu des attractions à venir.

« J’ai dit à mon mari: » Pensiez-vous que c’était un essai pour un discours de campagne? » « a déclaré Beth Atwater, une avocate de Lexington, SC, qui a assisté au discours de Pence devant le Conseil de la famille Palmetto la semaine dernière.

Les républicains de tout le pays réfléchissent aux chances de Pence de devenir président – en partie grâce à l’homme qui reste au cœur de la politique républicaine et a fait de Pence vice-président en premier lieu: Donald J.Trump.

Trump et certains alliés critiquent toujours Pence pour avoir refusé les demandes de Trump d’aider à annuler sa perte électorale de Joe Biden. L’insurrection du 6 janvier par des émeutiers pro-Trump au Capitole américain a mis la vie même de Pence en danger.

Pourtant, les républicains qui veulent que le parti quitte Trump considèrent l’ancien vice-président comme faisant partie du problème – un loyaliste qui a trop souvent permis au président de l’époque.

Pence n’a pas dit qu’il était candidat à la présidence. Mais il a soulevé des sourcils avec sa réapparition en public en Caroline du Sud, qui a accueilli une primaire clé du GOP en 2024. Il a également une liste d’événements dans les mois à venir qui ressemble à une tentative de faire appel aux électeurs de Trump sans s’aliéner leur chef.

Construire une base pour une course présidentielle est toujours un défi, ont déclaré les républicains, mais la situation difficile de Pence est unique.

« Je ne vois tout simplement pas le chemin », a déclaré Denver Riggleman, un ancien membre du Congrès du GOP de Virginie et maintenant critique ouvertement de Trump.

Dans son premier discours public depuis son départ, l’ancien vice-président Mike Pence prend la parole lors d’un dîner organisé par la famille Palmetto le jeudi 29 avril 2021 à Columbia, Caroline du Sud (AP Photo / Meg Kinnard) Meg Kinnard, AP

Pence est l’un des nombreux républicains à faire le genre de mouvements que l’on fait lors de l’exploration d’une course présidentielle.

L’ancien vice-président a créé un comité politique, Advancing American Freedom, pour promouvoir et défendre les politiques de l’administration Trump-Pence. Il a diffusé des publicités Web mettant en vedette Pence sur des questions telles que la sécurité aux frontières.

Young America’s Foundation, un groupe conservateur, a annoncé que Pence prononcera le discours d’ouverture lors de sa conférence nationale des étudiants conservateurs en août à Houston. Comme d’autres espoirs, Pence prévoit de faire campagne pour les candidats républicains aux courses au Congrès de 2022.

L’ancien vice-président rédige également une autobiographie qui devrait être publiée en 2023, un an avant l’élection présidentielle.

Pour décider où prononcer son premier discours depuis son départ, Pence a choisi la Caroline du Sud – le pays de la première primaire dans le sud qui a été cruciale dans les batailles d’investiture républicaines passées.

Ce vendredi, Pence assistera à un premier appel de bétail de candidats républicains potentiels non nommés Trump.

Les républicains du Texas ont organisé une réunion privée de donateurs pour entendre huit candidats potentiels: Pence, gouverneur de Floride Ron DeSantis, ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et sénateurs américains Tom Cotton, Marco Rubio, Tim Scott et Rick Scott.

Sarah Longwell, une stratège du GOP qui a dirigé en 2020 un groupe appelé Électeurs républicains contre Trump, a déclaré que les défis de Pence dans une course de 2024 sont nombreux.

« Premièrement, Trump va l’attaquer comme étant insuffisamment fidèle », a-t-elle déclaré. Les électeurs de Trump qui croient son mensonge selon lequel l’élection a été volée blâmeront Pence.

Les républicains qui veulent se débarrasser de Trump considèrent Pence comme complice des actions de l’administration, y compris les protestations prolongées de l’élection.

A déclaré Longwell: « Les gens qui aiment Trump ne l’aiment pas, et les gens qui détestent Trump ne l’aiment pas. »

Au cours de son discours d’une demi-heure dans une salle de bal du centre-ville de Columbia la semaine dernière, Pence a déclaré que servir aux côtés de Trump était « le plus grand honneur de ma vie », bien qu’il n’ait pas beaucoup mentionné le nom de l’ex-président. Il a davantage parlé du bilan de l’administration et a critiqué l’administration Biden sur des questions telles que l’immigration, les dépenses, les impôts, l’avortement et la liberté religieuse.

Dans son ouverture, Pence a récité une auto-description standard: « Je suis un chrétien, un conservateur et un républicain – dans cet ordre. »

Alors que les vice-présidents ont souvent du mal à sortir de l’ombre des présidents qu’ils ont servi, le travail est devenu un tremplin vers le bureau ovale. Richard Nixon, George HW Bush et Joe Biden ont réussi à se faire élire à la présidence en tant qu’anciens vice-présidents. Hubert Humphrey (1968), Walter Mondale (1984) et Al Gore (2000) ont remporté les nominations démocrates, mais ont échoué aux élections générales.

Aucun de ces anciens veeps, cependant, n’a fait face au genre d’obstacle au sein de son propre parti que Pence a à Trump.

Comme d’autres espoirs, Pence doit d’abord répondre à une question: courra-t-il si Trump le fait? L’ancien président a déclaré qu’il envisageait une autre course en 2024, mais qu’il ne fera aucune annonce avant les courses au Congrès de 2022.

Normalement, un ancien vice-président serait «en tête» pour la prochaine élection, mais «dans un Trump GOP, c’est plus compliqué», a déclaré Mike DuHaime, ancien directeur politique du Comité national républicain.

Malgré la « fidélité de Pence au cours des quatre années », a déclaré DuHamie, « Trump a peut-être endommagé à jamais sa réputation auprès des partisans de Trump en l’appelant lors du mensonge électoral et de l’émeute du Capitole le 6 janvier. »

Pence, qui parle fréquemment de sa foi religieuse, bénéficie du soutien d’au moins une importante circonscription républicaine: des électeurs évangéliques comme ceux qui l’ont vu parler au Palmetto Family Council.

Tim Miller, un ancien stratège politique républicain qui a vu Pence en Colombie, a déclaré qu’il avait « une base de soutien avec les évangéliques, ce qui est mieux que la plupart d’entre eux, mais peut-il en sortir? »

Les membres du caucus «Make America Great Again» de Trump pourraient bien rester méfiants.

« Difficile d’imaginer que les électeurs de MAGA l’aimeront un jour », a déclaré Miller.

Le vice-président Mike Pence préside une session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Piscine, Getty Images

L’un des plus grands obstacles de Pence à une course potentielle n’est pas seulement son association avec Trump, mais les propres critiques de Trump à son égard.

Lors d’une conférence des donateurs républicains dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, Trump a déclaré qu’il était toujours « déçu » que Pence n’ait pas pris la décision de bloquer le décompte des votes électoraux des États qui ont opté pour Biden.

Et dans une déclaration cette semaine attaquant la représentante américaine Liz Cheney, Trump a déclaré que le résultat des élections aurait été différent « si Mike Pence avait renvoyé les informations sur six États (il n’en faut que deux) aux législatures des États ».

Trump a également dénoncé son vice-président lors du rassemblement du 6 janvier qui a précédé l’insurrection au Capitole américain. Certains partisans de Trump ont parcouru la salle du Capitole en disant qu’ils cherchaient Pence et l’ont dénoncé comme un traître.

Riggleman, l’ancien membre du Congrès de Virginie, a déclaré avoir vu des panneaux de chantier Trump-Pence dans son district avec le nom du vice-président peint ou vandalisé d’une autre manière.

Il aime Pence et pense que l’ancien vice-président a agi honorablement en refusant d’interférer avec le décompte du collège électoral le 6 janvier, en disant « qu’il a fait ce qu’il fallait pour le pays ce jour-là. Et cela va lui coûter cher. »

Mais une chose joue potentiellement en faveur de Pence: peu de gens prêtent attention à la course présidentielle républicaine.

Jenny Beth Martin, présidente honoraire de Tea Party Patriots Action, a déclaré que les journalistes et les militants politiques étaient intéressés par le jockey précoce, mais la plupart des Américains s’inquiètent de choses comme l’ouverture de l’école après la pandémie de COVID.

Et le moment venu, a-t-elle ajouté, «la base voudrait savoir avant tout si Trump va vouloir se présenter».

Au Columbia Convention Center, les républicains de Caroline du Sud ont déclaré qu’ils croyaient que les compatriotes de leur État et d’ailleurs – des endroits comme l’Iowa et le New Hampshire – jugeraient Pence sur ses mérites. Mais ils sont intrigués par la façon dont Pence pourrait gérer la question de Trump.

Kelly Ross, qui travaille pour une société à but non lucratif à Greenville, SC, a déclaré que la base des électeurs de Pence est différente de celle de Trump, et que l’élection « est encore loin » de toute façon.

D’autres ont déclaré que le différend Pence-Trump du 6 janvier ne signifierait pas grand-chose pour les républicains en 2024.

«Je pense que les gens oublient les choses et s’en remettent et passent à ce qu’il y a de mieux pour le pays», a déclaré Cathy Wells, une femme au foyer de Lexington.

En bref, beaucoup ont dit: nous devrons attendre et voir.

« C’est un peu difficile à dire », a déclaré Atwater, l’avocat de Lexington. « Vous savez, la politique change si vite. »