« Est-ce que nous reviendrons » : Pour ma famille palestinienne, l’histoire se répète | Conflit israélo-palestinien

Deir el-Balah, Gaza — Le huitième jour, ma famille et moi nous sommes réveillés encore sous le choc, nous retrouvant dans un nouvel endroit de la bande de Gaza, la ville de Deir el-Balah, au sud de l’enclave.

Les scènes poignantes de la veille sont restées gravées dans nos mémoires. Aux premières heures de la veille, alors que d’intenses bombardements continuaient de secouer Gaza, les journalistes des groupes WhatsApp ont commencé à discuter de rumeurs selon lesquelles Israël appellerait les habitants du nord et du centre de la bande de Gaza à évacuer vers le sud.

Certains journalistes ont d’abord considéré cette situation comme une guerre psychologique israélienne destinée à intimider la population.

Pendant un bref instant, j’ai détourné mon attention des bombardements israéliens en cours autour de nous pour vérifier la crédibilité de cette nouvelle, qui avait été rapportée par certaines agences internationales. Mon anxiété a augmenté alors que je me déplaçais de pièce en pièce dans notre maison, à la recherche d’une connexion Internet stable au milieu des communications et des pannes de courant.

Lorsque Internet s’est reconnecté, la nouvelle définitive est arrivée : le porte-parole de l’armée israélienne, Avichai Adraee, a officiellement annoncé l’ordre sur sa page Facebook.

Cela a provoqué des moments de confusion, d’incrédulité et de désorientation. Je me suis précipité pour réveiller mon mari, mais il est resté silencieux en réponse. Craignant de déranger mes parents, qui avaient enduré une nuit agitée, j’ai plutôt contacté mes frères.

La réponse immédiate de mon jeune frère fut un mélange d’interrogation et d’inquiétude : « Que devrions-nous faire ? Qu’est-ce que cela signifie? »

Le seul mot de mon mari – soulignant l’importance de nos enfants – a dissipé ma confusion et souligné l’urgence de la situation. Les images d’enfants et de nourrissons innocents tués lors des attentats précédents me pesaient lourdement sur l’esprit.

Pourtant, la question persistait : où irions-nous ? Nous étions confrontés à un dilemme, car la famille de mon mari avait des parents à Nuseirat, dans le centre de Gaza, tandis que ma propre famille avait des relations à Deir el-Balah.

Après de nombreux débats, la famille de mon mari a décidé de se rendre à Nuseirat, influencée par l’insistance des mères à partir pour protéger leurs enfants.

Il est devenu évident que le bien-être des enfants était le principal facteur influençant la décision en ces temps chaotiques et périlleux.

J’ai de nouveau contacté mon frère, lui soulignant la nécessité de déménager notre famille et nos parents dans la maison de mon grand-père à Deir el-Balah.

Il accepta volontiers. À huit heures du matin, j’ai continué à me préparer, à regarder les informations, à appeler périodiquement ma famille et à remballer mes bagages.

Cependant, un nouveau défi est apparu : comment serions-nous tous transportés ? Je ne possédais pas de voiture et la majorité des habitants de Gaza n’avaient pas accès à des véhicules privés. La frustration et la tension sont montées en flèche alors que nous réfléchissions à l’ampleur de la décision d’Israël de relocaliser tant de personnes vers le sud.

Alors que mon mari contactait ses oncles pour assurer le transport de la famille à Nuseirat, mon père m’a appelé pour m’informer qu’il était en route pour récupérer ma mère et mes sœurs. Il a proposé de revenir pour m’emmener, moi, mes enfants, mon mari et le reste de la famille, à Deir el-Balah.

Avec un soupir de soulagement et une lueur d’espoir, j’ai ressenti un sentiment de clarté grandissant alors que l’appel de mon père marquait un tournant.

Mon mari et moi nous sommes concentrés sur l’emballage des fournitures essentielles, notamment de la nourriture, de l’eau, des conserves, des couches et du lait maternisé. L’incertitude menaçait, nous incitant à nous préparer à l’inconnu. En plus de nos affaires, j’ai emballé un album photo, des vêtements supplémentaires pour nos enfants, des livres pour enfants pour se divertir, une couverture et une trousse de premiers secours.

Contrairement aux évacuations précédentes, mes émotions étaient distinctes, comme s’il ne s’agissait pas simplement d’un départ temporaire mais d’une migration permanente. La remarque pessimiste de mon mari selon laquelle nous ne reviendrions peut-être pas restait en suspens, me faisant remettre en question le chemin incertain qui nous attendait.

Alors que les événements se déroulaient rapidement autour de moi, j’avais du mal à comprendre le paysage flou qui s’offrait à nous. Dehors, j’ai regardé les voisins charger leurs affaires dans des camions de transport.

Au milieu d’une discussion animée avec mon mari, notre fille Baniyas, qui s’était réveillée de son sommeil, nous a interrompus avec une question simple : Pourquoi préparions-nous nos sacs ? Mon mari m’a gentiment expliqué que nous devions partir à cause de la menace israélienne de bombarder notre région et que nous nous dirigerions vers Deir el-Balah. Baniyas, bien que réticente, a finalement accepté, son père la rassurant sur le fait que nous espérions revenir bientôt.

Mon père, accompagné de mon frère, est arrivé pour me transporter, moi, mon mari, nos enfants et nos affaires, à Deir el-Balah. Une profonde tristesse, un sentiment d’impuissance et de confusion m’ont envahi alors que je portais notre bébé, que mon mari tenait la main de Baniyas et que mon frère m’aidait avec les sacs.

Les larmes ont coulé tandis que nous descendions les escaliers, et d’innombrables pensées tourbillonnaient dans mon esprit, principalement parmi elles : reviendrions-nous ? Nos maisons seraient-elles détruites ?

Je suis entré dans la voiture le cœur lourd et le silence nous a tous enveloppés. Je me suis assise à l’arrière avec un sac à la main, à côté de Baniyas, pendant que mon mari tenait notre bébé dans ses bras et que mon frère s’occupait du reste de nos affaires. La route était encombrée de citoyens cherchant un moyen de transport.

Des gens avec des sacs emballés se tenaient aux carrefours des rues à la recherche d’un moyen de transport, et certains marchaient ou montaient dans des camions. Les maisons et les rues que nous avons traversées portaient les cicatrices de la dévastation causée par les frappes israéliennes.

J’ai appelé un ami en chemin pour me renseigner sur les itinéraires les plus sûrs qui n’avaient pas encore été détruits, afin de nous aider à atteindre Deir el-Balah. Nous avons finalement atteint la route Salah al-Din, qui relie la bande de Gaza aux gouvernorats du sud.

La scène le long de cette route était à la fois saisissante et déchirante. Des familles, des enfants et des hommes avec leurs affaires marchaient le long de la route. Un cortège apparemment sans fin de véhicules, surchargés de biens et de passagers au-delà de leur capacité, avançait. Le toit de ces véhicules était rempli de literie et de matelas.

Notre voyage s’est poursuivi jusqu’à ce que nous atteignions l’entrée de Deir el-Balah. Même si le trajet aurait dû durer une demi-heure, il a duré une heure et demie en raison des conditions routières.

Nous avons parcouru des rues étroites pour finalement arriver à la maison de mon grand-père, au centre-ville.

Nous n’étions pas les seuls à y chercher refuge ; nos proches s’étaient également réunis. Mon oncle était là, accueillant tout le monde. Les maisons voisines accueillaient également des personnes déplacées de la ville de Gaza.

Lorsque je suis entré dans la maison de mon grand-père, la première chose qui m’a accueilli a été son portrait accroché au mur. Mon grand-père avait été déplacé pendant la Nakba de 1948 du village d’Isdud – ce qu’Israël appelle aujourd’hui Ashdod – et est décédé en 2002 sans réaliser son rêve de revenir.

Aujourd’hui, ses petits-enfants se sont retrouvés déplacés et expulsés en 2023. La vieille maison, fermée depuis des années, a ouvert ses portes pour nous accueillir en tant que réfugiés dans notre propre pays.

De l’intérieur de la maison, j’ai entendu le rugissement d’une nouvelle frappe aérienne, ce qui m’a incité à dire à ma mère qu’aujourd’hui : « L’histoire se répète ».