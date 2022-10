Est-ce que MS Dhoni va produire des films avec des superstars du Sud comme Jr NTR, Allu Arjun et bien d’autres ? Voici ce que nous savons

Pendant une décennie et demie, MS Dhoni était connu comme l’homme au Midas Touch dans les deux criquet et le IPL, à tel point que son absence se fait encore sentir dans les milieux du cricket, notamment dans les overs limités du cricket international. Eh bien, on dirait Dhoni concentre maintenant ses énergies à apporter cette même touche Midas au cinéma alors que l’as batteur du gardien de guichet et l’un des plus grands capitaines de cricket de tous les temps semble prêt à lancer sa maison de production, Divertissement Dhoni (lancé avec sa femme, Sakshi Singh Rawat alias Sakshi Dhoni), à grande échelle dans les films grand public, en particulier dans la production de Films du sud dans Tamil, télougou et Malayalam langues.

MS Dhoni va commencer à produire des films en tamoul, télougou et malayalam

On a longtemps spéculé que MS Dhoni souhaitait commencer à se lancer dans la production de films commerciaux et les rumeurs semblent maintenant se réaliser. Selon un rapport publié sur le site Web d’informations sur le divertissement LetsCinema, Dhoni et sa femme Sakshi sont sur le point de lancer une nouvelle branche de Dhoni Entertainment dans le Sud, dans le seul but de produire des films grand public. Film sud. Le portail a tweeté: “Dhoni lance sa société de production cinématographique dans le sud” Dhoni Entertainment “pour produire des films en tamoul, télougou et malayalam.” Découvrez-le ci-dessous :

Dhoni et sa connexion Sud

Il n’est pas surprenant que Dhoni commence à produire des films populaires pour le divertissement commercial avec le Sud, étant donné son association de longue date avec Super Kings de Chennai dans l’IPL et sa popularité folle, en particulier dans l’état de Tamil Nadu. Il reste à voir avec quels héros il commencera à travailler dans sa production cinématographique, mais de grands noms comme Thalapathy Vijay, Dhanush, Suriya, Jr NTRRam Charan, Allu Arjun et d’autres ne peuvent pas être exclus.