Est-ce que Montréal peut supporter 2 équipes de basket pro ? C’est sur le point de découvrir

Au milieu du grincement des chaussures, du bruit sourd des ballons de basket sur le bois dur et du bruissement satisfaisant du net, il y a un buzz palpable dans le gymnase du Centre Pierre-Charbonneau dans l’est de Montréal.

Une poignée de jeunes hommes imposants s’entraînent : faire des passes rapides, tirer à trois points et montrer leurs compétences en matière de trempage, le tout dans l’espoir de gagner une place dans la toute nouvelle équipe de basket-ball professionnelle de la ville – ce qui sera sa deuxième en moins de deux ans .

Encore à lancer ou à nommer, la nouvelle équipe de Montréal lancera sa saison de 24 matchs en mars, affrontant des rivaux américains dans la Basketball League (TBL) – une ligue mineure composée de dizaines d’équipes principalement à travers les États-Unis.

Pour Narcisse Kalamba, joueur de baseball professionnel et espoir de l’équipe, jouer dans sa ville natale serait “un rêve devenu réalité” – tout comme montrer aux États-Unis que Montréal a du jeu.

“Ce ne sont pas seulement les États-Unis qui ont du talent, nous avons aussi du talent”, a-t-il déclaré.

L’équipe, qui n’a pas encore été nommée, espère accueillir plus de 2 000 partisans lors de matchs à domicile au Centre Pierre-Charbonneau dans l’est de Montréal à partir de mars. (Kwabena Oduro/CBC News)

La nouvelle équipe suit de près l’Alliance de Montréal, la première équipe professionnelle de basket-ball de la ville depuis près d’une décennie. Il a été fondé en 2021 et a disputé sa première saison cette année dans la Ligue canadienne de basketball élite (CEBL).

Grâce à cette ligue, l’attaquant de l’Alliance Elijah Isfeh, 25 ans, sait déjà ce que ça fait de représenter sa ville natale sur son maillot de basket. Maintenant, il est en lice pour un deuxième avec l’équipe TBL. (Les horaires des ligues permettent à un joueur de faire partie des deux.)

“C’est quelque chose de spécial”, a-t-il déclaré. “J’ai toujours voulu avoir ce Montréal sur ma poitrine.”

Pour Kalamba, un arrière de 27 ans qui a joué dernièrement dans la CEBL à Guelph, en Ontario, avoir une autre équipe à Montréal « est totalement bénéfique pour la ville, pour les partisans [and] familles.”

Mais tout le monde n’est pas d’accord.

L’appétit des fans dépend du succès, selon un expert

Moshe Lander, professeur d’économie du sport à l’Université Concordia, prévient que le fait d’amener une autre équipe de basketball professionnel à Montréal comme moyen de développer le sport pourrait se retourner contre lui.

“En fin de compte, vous ne pouvez pas avoir deux équipes dans la même ville en compétition pour la même base de fans. L’une d’elles va inévitablement échouer, et généralement ce sera la ligue plus large associée à cette équipe qui va échouer également », a déclaré Lander.

Bien que les saisons des deux équipes ne se chevauchent pas (l’équipe TBL de Montréal se déroulera de mars à juin et celle de l’Alliance de juin à août), Lander dit que le problème n’est pas la planification parmi les fans, mais leur revenu disponible limité.

“Vous pourriez être le plus dur des fans de basket-ball inconditionnels, mais le fait est que vous n’avez qu’un revenu disponible limité à répartir”, a-t-il déclaré. Diviser la base de fans entre les équipes, a-t-il dit, pourrait être désastreux pour les deux.

REGARDER | Un économiste du sport explique pourquoi 2 équipes de baseball professionnelles à Montréal pourraient échouer :

Double dribble ? Deux équipes de basketball de trop pour Montréal, selon un économiste L’économiste du sport Moshe Lander pense que c’est une mauvaise décision pour Montréal d’abriter deux équipes de basket-ball professionnelles.

Un autre problème, prédit Lander, est le manque d’antécédents de la nouvelle équipe. Avec un an d’avance, son rival, l’Alliance, a enregistré la meilleure affluence de sa ligue — près de 3 000 spectateurs en moyenne par match à l’Auditorium de Verdun — malgré sa dernière place cette année.

Lander a déclaré que ce ne sera probablement pas le cas pour la nouvelle équipe TBL alors qu’ils s’affronteront pour des matchs à domicile au Centre Pierre-Charbonneau, qui peut accueillir plus de 2 000 personnes.

S’ils ne commencent pas à produire des gains rapidement, ils pourraient rapidement se retrouver juste hors du marché par un autre perdant. – Moshé Lander

“Ils pourraient être un peu pardonnés pour la nouveauté, mais même là, ils vont avoir un peu de mal parce qu’ils ne sont pas nouveaux au basket – ils sont simplement nouveaux dans l’équipe”, a-t-il déclaré.

“Il y a donc un élément ici où les fans vont dire:” Nous soutenons déjà un perdant “… et s’ils ne commencent pas à produire des gains rapidement, ils pourraient rapidement se retrouver juste hors du marché par un autre perdant.”

L’équipe confiante de GM réussira

Les tentatives précédentes de lancer une équipe professionnelle de basket-ball à Montréal – la Matrice de Montréal et le Jazz de Montréal, pour n’en nommer que quelques-unes – ont échoué. Selon Lander, l’Alliance dispose encore d’une fenêtre pour constituer une solide base de fans.

En tant qu’architecte de la nouvelle équipe TBL de Montréal, l’icône du basketball canadien et ancien entraîneur adjoint de l’équipe masculine de basketball de l’Université McGill, Juan Mendez, dit qu’il comprend les préoccupations de Lander concernant son équipe, mais il est convaincu qu’elle réussira.

“Nous essayons d’avoir autant de basket-ball que possible et de coexister ensemble en ce moment”, a déclaré le directeur général, qui a joué avec l’équipe nationale canadienne de basket-ball et plusieurs équipes professionnelles à l’étranger.

Avec le basket-ball qui se développe “à un rythme rapide” et étant donné qu’il y a actuellement quatre joueurs de Montréal dans la NBA aujourd’hui, “je pense que c’est le bon moment pour nous d’avoir cette équipe ici à Montréal”, a déclaré Mendez.

Kalamba, l’arrière tireur de 27 ans, lance un ballon de basket dans le gymnase du Centre Pierre-Charbonneau. (Sabrina Jonas/CBC News)

Le lancement de l’équipe dans le TBL a duré quatre ans, la pandémie ralentissant les choses. La ligue comptera désormais 46 équipes au total, Montréal rejoignant Alma, Vancouver et Terre-Neuve en tant que seules franchises canadiennes.

Mendez a déclaré que l’alignement de son équipe sera entièrement composé de joueurs québécois afin de donner une visibilité aux jeunes athlètes de la ville qui pourraient autrement ne jamais être découverts, ainsi que de montrer aux fans que l’équipe accorde la priorité à la communauté.

“Si nous sortons un produit que nous pensons que les fans suivront, je pense que nous réussirons”, a déclaré Mendez.

Juan Mendez, ancien basketteur professionnel, est le directeur général de la nouvelle équipe montréalaise. Il dit que le basket-ball se développe rapidement dans la ville et que l’équipe ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. (Kwabena Oduro/CBC News)

Afin de tisser des liens avec la communauté au-delà du basketball, 10 % des profits nets de l’équipe seront remis à la Fondation du CHU Sainte-Justine, ainsi que des billets gratuits pour les enfants malades et leur famille.

“Nous aimons redonner et c’est notre initiative pour toute cette franchise. Même si nous aimons le basket-ball, la communauté passe avant tout”, a déclaré Mendez.

Mendez et ses collègues dévoileront le nom et le logo de leur équipe le 8 décembre. Des essais ouverts pour les athlètes locaux auront lieu de la mi-janvier à la fin janvier pour compléter la liste de l’équipe, qui sera publiée en février.

Même si nous aimons le basket-ball, la communauté passe avant tout. – Le directeur général de la nouvelle équipe TBL, Juan Mendez

Pendant ce temps, Lander avertit qu’une autre équipe de basket-ball ratée pourrait laisser une “marque noire” sur la ville et dit qu’il ferait également attention à ne pas appeler Montréal une “ville de basket-ball”, comme cela a été déclaré en septembre.

“Je pense que les gens ici aiment probablement regarder le basket, ils aimeraient peut-être jouer au basket, ce n’est pas la même chose que de pouvoir soutenir le basket”, a-t-il déclaré.

Et un effondrement de l’une ou l’autre des deux équipes de la ville pourrait suggérer que les Montréalais aiment regarder le sport “dans le confort de leur canapé”.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.