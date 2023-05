Est-ce que Marcell Ozuna est de retour pour rester, ou est-ce l’or du poisson de mai?

Marcell Ozuna a rebondi après une misérable 2022 et commence la saison 2023 pour dominer en mai. Mais les Braves peuvent-ils compter sur cela pour aller de l’avant?

La dernière fois que les Braves d’Atlanta ont utilisé Marcell Ozuna en avril, c’était le 26 quand il est allé 1 pour 4 contre les Marlins. Cela a terminé un premier mois de la saison absolument désastreux pour le voltigeur / DH qui était devenu une présence provoquant des maux de tête dans le comté de Cobb au cours duquel il a réduit 0,085 / 0,194 / 0,203 jusqu’à la fin avril.

Tout a changé en mai, cependant, alors que le cogneur des Braves est sorti d’une sorte d’hibernation de plusieurs années.

Depuis que le calendrier a été renversé, Ozuna a été sur une larme absolue, réduisant 0,338/0,404/0,713 pour le mois avec neuf circuits, trois doubles et 20 points produits. Légitimement, il a été l’un des meilleurs batteurs de la formation tout au long du mois de mai, ce qui en dit évidemment beaucoup sur les Braves.

Pour la saison dans son ensemble maintenant, Ozuna frappe .230 avec un .811 OPS et 0.4 WAR. Mais la question à Atlanta n’est pas de savoir s’il a été formidable en mai – c’est si c’est l’Ozuna que nous pouvons nous attendre à voir pour le reste de la saison, ou s’il doit revenir à une forme presque injouable.

Braves : Dans quelle mesure la résurgence de Marcell Ozuna en mai est-elle durable ?

Soyons clairs, s’attendre à ce qu’Ozuna affiche un OPS de 1,117 comme il l’a fait en mai pour le reste de la saison est hautement improbable. Il est également peu probable qu’il devienne pleinement le candidat légitime du MVP de la NL qu’il était en 2020, sa première saison avec les Braves. Cela dit, les chiffres sous-jacents suggèrent qu’Ozuna a corrigé une grande partie de ce qui l’a tourmenté au cours des deux dernières saisons à Atlanta.

Pour commencer, par Baseball Savant, Ozuna a actuellement un taux de baril de 14,7% cette saison, ce qui serait la deuxième marque la plus élevée de sa carrière, seulement derrière cette campagne 2020. Plus important encore, cependant, une plongée dans la façon dont il va après les lanceurs adverses suggère qu’il a radicalement changé son approche, clairement pour le mieux.

Ozuna approche simplement les chauves-souris plus intelligemment. Non seulement il a cessé d’essayer de tout tirer avec une récente augmentation des coups sûrs sur le terrain opposé, mais il est également plus discipliné. Son taux de chasse a chuté de 5,5% par rapport à la saison dernière. Couplant cela avec une légère diminution de l’angle de lancement moyen qui a entraîné une diminution de 5,3% du taux de pop-up par rapport à l’année dernière, Ozuna met plus de balles en jeu qu’auparavant, ce qui fonctionne évidemment, tout en ne donnant pas non plus de grèves.

Bien que cela ne soit pas statistiquement étayé, sa récente confrontation avec le receveur des Dodgers Will Smith semble également remarquable. C’est le type de feu de The Big Bear qui a fait défaut au cours de ses luttes au cours des deux dernières saisons, alors le voir se battre et se mâcher avec un receveur adverse témoigne également de sa confiance.

Encore une fois, ce qu’Ozuna a fait pour les Braves en mai ne devrait pas être la nouvelle norme. Cependant, tous les signes indiquent que le joueur que tous les fans voulaient DFA avant avril ou, à tout le moins, remplacer le plus tôt possible est parti. Et maintenant, nous devrions voir une option de puissance plus fiable dans la gamme, ce qui ne fait que rendre Atlanta plus un concurrent des World Series.